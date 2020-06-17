中印边境冲突细节曝光 专家：印度境况更窘迫

（德国之声中文网）印度周四（6月18日）为在印中边境冲突中丧生的20余名印度士兵举行葬礼。与此同时，据路透社报道，加勒万山谷的印度驻军保持高度戒备。

周三（6月17日），中国外长王毅同印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）就通了电话。双方同意避免采取任何可能激化势态的步骤，以维护边境和平与稳定。印度外长呼吁中方“重新审视其行动并纠正失误”，王毅则要求“印方对此开展彻底调查，严惩肇事责任人“。双方都认为对方应为冲突事件负责。

流血冲突细节曝光

印度官兵的遗体将被运回他们各自的家乡，并在当地举行葬礼。印度总理莫迪周三表态称，“士兵们在中国边境的牺牲不会白费......无论在什么情况下，印度都有能力做出相应的回答。”

中国官媒对边境冲突的具体过程及伤亡数字闭口不谈，而印度媒体则披露了这场“未发一枪一弹”，却造成数十人死亡的流血冲突的一些细节。英国《金融时报》援引印度媒体报道，冲突发生在海拔14000英尺的一条狭窄的山脊上，已是黑暗的夜间。

印度士兵在要求中国士兵从一个战略据点撤回后，想查看对方是否照做，遂发生了互殴。在混乱中，一些印度士兵失足坠落山谷。双方士兵展开了肉搏，中方还使用了自制武器，包括缠绕铁丝网的带刺棍棒。据印度媒体报道，中国士兵也有多人伤亡。

根据中印间1996年的一项双边协议，“任何一方均不得在实际控制线两公里内开火……进行爆炸操作或使用枪支或炸药狩猎”。

BBC援引印度军事专家阿贾伊·舒克拉（Ajai Shukla）称，还有一些印度士兵失踪，印度仍在努力，让他们从中方获释。另一名印度军方高级官员对BBC表示，参与打斗的有55名印度士兵和300名中国士兵。

印度更敏感？

清华大学国际关系学院华侨华人研究院国际安全研究中心主任蔡晶在新华社旗下的《亚太日报》撰文指出，“中印边界存在争议地区，两军部队在争议地区出现摩擦或冲突在所难免，应属偶发事件，边境整体局势应当是稳定、可控，于大局无碍的。”但作者认为，在中印边境问题上，印度“更为敏感”，表现在“一旦感受到来自边境地区的战略威慑或军事压力，印度便可能采取冒进的行为加以试探并试图改变现状”。

中印之间的边界之争自上世纪60年代绵延至今。中国国际关系学会理事、全球化智库（CCG）副主任高志凯在接受德国之声电视采访时指出，中印边境纠纷长期得不到解决有历史原因：印度想沿用英国划定的中印边界，而中国政府从未承认过麦克马洪线的合法性。

印度Ahmedabad发生反华示威

据蔡晶分析，目前印度面临着境内的疫情持续严重的压力，因边境问题带来的国家安全情结又进一步催化了民族主义情绪。

德国科学与政治基金会（SWP）的南亚问题专家瓦格纳（Christian Wagner）此前接受德国之声采访时认为，印度国内的反华情绪会将印度推向美国一边。

但蔡晶指出，印度“不应当寄望于在中美战略博弈中谋取现实利益。美国是在“美国优先”的前提下拉拢和利用印度，对印度而言，既不是一个可信赖的“全面的全球战略伙伴”，也不是一个会在印中关系上给予印度无条件支持和帮助的可靠盟友。印度在边境问题上频频动作，不仅无益于印度战略筹谋的实现，反而会分散印度处理国内疫情、经济、民生等主要矛盾的精力，使印度的根本利益和长远利益受损。”

高志凯则认为，不幸中的大幸是，中印之间未发生交火。“从中国的角度看，当务之急是冷静下来，避免激化。中国和印度这两个世界上人口最多的国家都不希望发生战争，一场战争对双方都将是有害无益的。我想最重要的是两国应该就和平解决边界冲突进行谈判。”