中印边境冲突：反华情绪可将新德里推向美国

（德国之声中文网）本轮中印边境冲突开始于5月初，起初的两次分别发生在5月5日和5月9日，在双方士兵肢体冲突中，只出现了伤者。但周二（6月16日）印方率先报道，3名士兵在同中国士兵的肢体冲突中身亡。这是第一次两军士兵在肢体冲突中出现死亡。多年来，中印军人发生过多次对峙，也有过肢体冲突，但边境地区没有出现过枪击。周二当天，印度媒体再将印方死亡人数向上修正到20人。为阻止冲突进一步升级，中印双方的高级官员已赶往出事地点进行调查。中国至今没有对中方有无死亡士兵做出表述，但有西方媒体报道，从印军截获的中方军事情报看，中方伤亡者超过40人。这是中印两国自1967年以来发生的最严重的冲突。

周三（6月17日），中国外长王毅同印度外长苏杰生就冲突进行了电话交流。根据中国外交部网站发布的信息，中印双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快实现局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。 苏杰生外长介绍了印方的立场，并表示印方愿从两国关系大局出发，同中方落实好两国领导人共识，通过对话和平解决边境地区争端，缓和边境地区紧张局势。

迄今为止，外界并不清楚究竟引发本轮中印边界冲突的具体导火索。中国外交部网站写道，6月15日晚，“印方一线边防部队再次跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。” 之前双方的冲突得到了两国高层的重视。中国外交部发言人6月8日在记者会上说，6月6日下午，中印两军在莫尔多边境会谈会晤站举行军长及会谈，就解决近期边境事态、维护边境地区和平稳定进行了磋商。

从大的原因看，两国尚未划定边界，而它们各自对实际控制线又有不同认识。印方说有13处两国尚未达成归属共识的地方。德国政治于科学基金会的南亚问题专家瓦格纳（Christian Wagner）从他掌握的资讯分析说，中方这回进入到以前从未声称过主权的地方，"显然他们这回对之前从未宣示主权的地方宣示了主权。"

尽量避免对方，否则高度紧张

多年以来，两国都在边境地区大搞基础建设。中国通过《环球时报》总编辑胡锡进谴责印度一方，"强行将道路等部分设施建到实控线中方一侧。中国军人出面制止，导致两军一再发生肢体冲突。"中国外长王毅在电话中也将冲突责任推向印方，称"6月15日晚，印方一线边防部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。"

有专家猜测，本轮冲突可能是印方的基建工程所引起。近10年来，印度在实际控制线附近的喜马拉雅山区修筑公路和飞机跑道，其中一条连接全球最高机场跑道的公路经过有争议的班公错湖（Pangong-Tso-See）。印度在那里大兴基建，也是为了在地区政治、经济和军事的各项竞争中，希望赶超中国，因为中国早在几年前就已在自己控制的那一侧建有公路网。新德里尼赫鲁大学中国问题孔达帕里（Srikanth Kondapalli）对德国之声表示，"中国不喜欢印度在自己那一侧修筑基建设施。说到底，他们的想法是，我们改善我们的基础设施，你们不可以。"

中国不希望印度因为这个事件继续增强反华情绪

中国在该地区的军事行动也让印度深感不安。美国传统基金会的Dean Cheng表示，解放军经常从青海高原飞进飞出，有相当的挑衅性，"这样，北京不仅控制它的空域，同时向外输出信号：'这些飞机已做好战斗准备'。"

印度也批评中国屡屡阻碍印军在当地的巡逻。德国政治于科学基金会的南亚问题专家瓦格纳说，中印双方已就边界问题签署过5个协议，但都还未能从根本上化解争端的实质，"双方都致力于，在争议地区活动时，尽量避开对方，否则就会陷入高度紧张。"

印度总理莫迪表态称，印度不会再领土完整问题上做出任何让步，"士兵们在中国边境的牺牲不会白费"，"无论在什么情况下，印度都有能力做出相应的回答。"。莫迪在星期三主持各邦首席部长会议时发表全国电视演说，作出此回应。他还称，印度希望和平，但绝对有能力反击。

此前，印度反对党国大党领袖甘地(Rahul Gandhi)发帖质问: "总理为什么还沉默着? 为什么他躲起来了? 够了就是够了。我们必须直到究竟发生了什么。中国怎么敢杀死我们的士兵？他们怎么敢拿走我们的国土？"





专家"为解决冲突，中国必须做出更大让步

专家认为，双方都在尽力找出一个不失颜面的解决方案。瓦格纳猜测，中方可能要做出更大些的让步。"中国不希望印度因为这个事件继续增强反华情绪。目前，印度民间已有中国抵制印度产品以及投资者的抱怨。现在20名士兵死亡，印度国内反华声浪会进一步增强。而反华情绪会将印度推向美国一边。"瓦格纳认为，在目前的情况下，"中国会尽一切力量阻止印度进一步向美国靠拢"。

印度官方也开始渲染爱国主义、民族主义的情绪。该国国防部长辛格（Rajnath Singh）推特上发帖表示：

“印度国防部长辛格在加勒万河谷发生的士兵死亡事件令人震惊和哀痛。我们的士兵忠于职守勇敢顽强，树立了榜样。为捍卫印度军队最伟大的传统，不惜牺牲自己的生命。”



印方会要求中国军队撤回到5月5日之前的区域，瓦格纳说，"20名士兵是谈判的砝码，虽然印度没有军事实力迫使中国就范，但有着道德力量的支持。如果中国拒不接受印方的要求，印度可能将改变其对华政策。"直到目前，印度对华政策的大方向是"不与中国为敌"，美国所谓的"印太战略"迄今还只是一个设想，尚未演变成一个军事联盟，没有举行过军事演习。它也未能将印度发展成可靠、积极的成员。瓦格纳说，"但印太战略可以发展成为一个（军事）联盟。这正是问题的关键。"

在印太战略问题上，美国和印度的观点截然相反。瓦格纳表示，印度一直主张，在印太政策中必须要有中国的参与，"他们不希望有一个排除中国的合约。这同美国完全不同。"