中印边境冲突伤亡 中国为何沉默八个月？

（德国之声中文网）2月21日，中国和印度分别宣布，两国军队已经完成从喜马拉雅山边境争议地段撤兵。中国国防部发布的消息称，中印两军于20日自莫尔多--楚舒勒中方一侧举行了第十轮军长级会谈。会谈取得重要进展，双方军队已经完成从班公湖地区的撤军。

去年4月起中印军队的边境对峙摩擦，于6月达到高峰，双方军人在加勒万河谷发生流血冲突，引起国际关注。印度方面在第一时间宣布，有20名印度军人在冲突中死亡，并表示中方也有死伤；但中国一直没有公布解放军的具体伤亡人数。

直到今年2月19日，中印宣布完成撤兵前夕，《解放军报》发表文章首次披露中方共有四名官兵死亡。报道中还使用“外军”来指代印军。

强者姿态？

在2月19日中国外交部的例行记者会上，有记者问到中方在此时公布相关消息有何考量。外交部发言人华春莹回答说：“中方为了维护两国两军关系大局，推动局势降温和缓和，保持了高度克制，体现了中方作为负责任大国的气度和担当。但是印方多次渲染和炒作有关的伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论。现在《解放军报》刊发有关的报道，公布事实真相，我想有利于人们了解这个事实真伪和是非曲直，这也是对卫国戍边英雄烈士的应有敬意。”

官媒《环球时报》总编胡锡进19日在推特上说，中国推迟宣布这一名单表明中国的善意，不想进一步刺激印度，“这是强者的姿态” 。

中国在事发之后不公开有关伤亡的信息，对此外界的猜测分析，一种倾向是认为北京不愿激起国内的民族主义情绪，另一种分析是想避免对印势态的激化。

BBC引述印度海军退休将领巴斯卡尔（C. Uday Bhaskar）认为，中国在处理对印度关系上，也在观望拜登新政。如果拜登对中国的政策和特朗普政府一样强硬，如果中国认为来自美国的威胁很大，那么中国就不可能希望开辟新战线同印度扩大对抗。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



“诋毁烈士”网民被拘

《解放军报》的报道发表后，中国民间对伤亡人数的真实性不乏议论和猜疑。毕竟在去年6月，印度不同媒体援引政府消息人士报道的中国军人死亡人数在35-50人之间。但有关质疑不仅遭网络审查删帖，而且已有多人因网上的有关言论被警方拘捕。

多家海外网媒引述了网名“辣笔小球”的网络大V的评论，“…你仔细品，牺牲的这4位都是因为“营救”而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有4人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小。”此外他还嘲讽了解放军指挥官。

南京公安局20日的警方通报显示，19日当晚，网名“辣笔小球”的男子因 “因涉嫌寻衅滋事”被刑事拘留，原因是他“在微博上歪曲事实、诋毁贬损5名卫国戍边英雄官兵“。“微博管理员”也发布消息称，对该账号用户予以禁言一年处罚。

据澎湃新闻报道，2月19日到22日间，已有6人因在网上“诋毁烈士”被中国安全部门拘留。在南京、河北秦皇岛、广东茂名、贵阳、北京、四川绵阳，分别有一人被处以行政拘留或刑事拘留。此外，重庆警方以“涉嫌寻衅滋事罪”对一名侨居海外的重庆公民处以刑事拘留，并对其“网上追逃”。各地公安采取行动的缘起皆为“群众举报”。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。