中印边境再爆冲突 至少一藏裔士兵丧命

中国与印度两国自8月29日起再度於边境地区爆发军事冲突，目前传出有一名印度士兵丧命，而中印两国也互相指控对方为引发此次冲突的始作俑者。
(德国之声中文网) 中印两国军队再次於喜玛拉亚山边境发生冲突，而根据法新社报导，一名印度特别边防部队成员不幸於冲突中丧命，这也是过去48小时双方爆发冲突以来的首起死亡案例。
两国於6月曾在边境爆发持续性的军事冲突，当时有至少20名印度士兵丧命。印度与中国互相指控对方於上周六 (8月29日) 与周一 (8月31日) 意图越过在拉达克地区的非官方边境，并藉此来扩大其领土范围。
虽然双方都未公布正式伤亡数据，但是西藏流亡议会成员朗杰多卡（Namghyal Dolkar Lhagyari) 周三 (9月2日) 向法新社表示，一名藏裔印度士兵於周六晚上在双边冲突中丧命。她説，印度的特别边防部队当中，有许多反对中国进入家园的西藏人，而其中一名成员在冲突中也受了伤。
中印两国互相指控对方挑起最新一波的冲突。印度国防部长表示，中国部队上周六起在边境地区发动挑衅意味浓厚的军事行动，意图藉此改变边境现状。中国解放军则说，印度周一的行动严重侵犯了中国的领土主权，并要求印度立刻撤离军队。
印度外交部周二则是指控中国为最近一波冲突的始作俑者，强调解放军部队尝试抢占以往被印度视为领土的山丘，而印度部队被迫采取手段来增强人力，阻止中国解放军当方面的改变了中印边境的现状。
中国外交部发言人华春莹在9月1日的例行记者会上则说，印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在中印边界西段班公湖以南地区及热钦山口附近再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。
她説：「印方行径严重侵犯中方领土主权，严重违反两国相关协定协议和重要共识，严重破坏边境地区和平安宁。这与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力背道而驰。中方对此坚决反对，并已向印方提出严正交涉，要求印方立即停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线人员，立即停止任何导致局势升级和复杂化的举动。」
美国国务院在中印两国於48小时内传出两起争端後，也表示美国目前正密切关注此事，呼吁双方以和平的方式解决冲突。
杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
据《今日印度》、《印度斯坦时报》等多家印媒报道，该国国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）明确表示，以军事选项来解决中国军队在拉达克地区越界行为摆在桌面上，但只有在两军之间的谈判及外交谈判失败的情况下才会动用军事选项。