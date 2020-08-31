 中印边境再爆冲突 至少一藏裔士兵丧命 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2020

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中印边境再爆冲突 至少一藏裔士兵丧命

中国与印度两国自8月29日起再度於边境地区爆发军事冲突，目前传出有一名印度士兵丧命，而中印两国也互相指控对方为引发此次冲突的始作俑者。

Indien Kaschmir Soldaten an der Grenze zu China (picture-alliance/AA/F. Khan)

中国与印度自8月29日起，两度于边境发生新一波的军事冲突。目前已知至少一名印度士兵丧命。

(德国之声中文网) 中印两国军队再次於喜玛拉亚山边境发生冲突，而根据法新社报导，一名印度特别边防部队成员不幸於冲突中丧命，这也是过去48小时双方爆发冲突以来的首起死亡案例。

两国於6月曾在边境爆发持续性的军事冲突，当时有至少20名印度士兵丧命。印度与中国互相指控对方於上周六 (8月29日) 与周一 (8月31日) 意图越过在拉达克地区的非官方边境，并藉此来扩大其领土范围。

虽然双方都未公布正式伤亡数据，但是西藏流亡议会成员朗杰多卡（Namghyal Dolkar Lhagyari) 周三 (9月2日) 向法新社表示，一名藏裔印度士兵於周六晚上在双边冲突中丧命。她説，印度的特别边防部队当中，有许多反对中国进入家园的西藏人，而其中一名成员在冲突中也受了伤。

中印两国互相指责

中印两国互相指控对方挑起最新一波的冲突。印度国防部长表示，中国部队上周六起在边境地区发动挑衅意味浓厚的军事行动，意图藉此改变边境现状。中国解放军则说，印度周一的行动严重侵犯了中国的领土主权，并要求印度立刻撤离军队。

印度外交部周二则是指控中国为最近一波冲突的始作俑者，强调解放军部队尝试抢占以往被印度视为领土的山丘，而印度部队被迫采取手段来增强人力，阻止中国解放军当方面的改变了中印边境的现状。

中国外交部发言人华春莹在9月1日的例行记者会上则说，印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在中印边界西段班公湖以南地区及热钦山口附近再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。

Indien Kaschmir Militär an der Grenze zu China (Getty Images/AFP)

中印两国互相指控对方挑起新一波的冲突，美国则表示正密切关注中印边境的发展。

她説：「印方行径严重侵犯中方领土主权，严重违反两国相关协定协议和重要共识，严重破坏边境地区和平安宁。这与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力背道而驰。中方对此坚决反对，并已向印方提出严正交涉，要求印方立即停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线人员，立即停止任何导致局势升级和复杂化的举动。」

美国国务院在中印两国於48小时内传出两起争端後，也表示美国目前正密切关注此事，呼吁双方以和平的方式解决冲突。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 
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