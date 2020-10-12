中印第七轮谈判成果“微小” 44座边境桥引关注

（德国之声中文网）第七轮谈判后，中印双方周二（10月13日）发表联合声明称，两国军队指挥官进行了“积极、有建设性的”讨论，以解决在喜马拉雅边境争议地区长达数月的对峙。

中印外交官和军队官员已举行了数轮谈判，以磋商撤军问题。上月，两国外长和防长在莫斯科举行了谈判。

本周一，双方高级别官员在喜马拉雅山西部印度一侧的楚舒勒（Chushul）举行了第七轮谈判，谈判进行了超过10个小时。

印度政府发布的声明称：“双方进行了坦诚、深入和有建设性的意见交流，围绕印中边界地区西部实际控制线沿线的撤军问题。”

这份联合声明称：“双方认为，这些讨论是积极、有建设性的，并促进了对彼此立场的理解。”

实际控制线是两国军队对峙的事实边界线。

这场争端起于4月初，当时新德里表示，中国军队深入实际控制线印度一侧的拉达克地区，该地区与西藏高原接壤。北京声称该地区属于中国领土，指责印度在该地区的修路活动破坏稳定。

6月，两国边境部队对峙激化，发生双方数十年来最严重的暴力冲突。印度有20名士兵死亡，另有数十人受伤。中国方面据信也有伤亡，但没有宣布详情。

是次冲突后，两国从拉达克加勒万河谷以及至少另外两处地点部分撤军，但在至少另外三处其它地点、其中包括班公湖，危机仍在持续。

目前，双方数万名士兵对峙，由炮兵、坦克和战斗机支持。迄今为止，双方尚未发出撤军信号，尽管冬季即将来临，气温可降至最低零下50度，该地区被认为无法居住。

两国在最新的联合声明中称：“双方同意继续军事和外交渠道的对话与沟通，尽早达成相互都可接受的撤军解决方案。”

美联社评述说，尽管对峙持续，数轮谈判似乎对边境形势有所缓和，最近一个月没有传出新的军事冲突的消息。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



44座桥：印媒回应中国外交部表态

不过，印度开通44座通往北部与中国和巴基斯坦边境的军车运输桥梁的消息，受到中国媒体关注。中国外交部发言人赵立坚周二称：“反对在边境争议地区开展以军事侦控为目的的基础设施建设。”

赵立坚称，根据双方近期达成的共识，“任何一方都不应在边境地区采取任何导致局势复杂化的行动，以避免影响双方为缓和局势所作的努力。

《印度时报》周三则针对中国外交部的表态报道称，印度方面坚持认为，边境地区改善基础设施的所有活动都是在实际控制线印度一侧进行的。“尽管中国屡次反对印度在拉达克边境地区的道路建设，印度政府消息人士称，不会停止在实际控制线印度一侧的基础设施建设。”

该报还报道称，在印中军队近距离对峙、稍不小心就可能擦枪走火之际，中方的这一声明却显示出立场的强硬。“这些表态令人猜测双方的对峙可能要在严冬继续。”

该报还写道：“中国发言人的表态是具有重要性的，……因为它与周一第七轮撤军谈判所取得的尽管十分微小的进步背道而驰。……这种双重性显示出外交和军事上围绕对峙进行的一种猫捉老鼠的游戏。”

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