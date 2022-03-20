中印破冰契機？王毅傳週五出訪印度

（德國之聲中文網）此前一直有消息傳言，中國外交部長王毅將於3月出訪印度。路透社23日報導稱，一名匿名的印度官員透露，王毅將於25日出訪印度。若消息屬實，這將是中印自兩年前邊界衝突、導致關係惡化以來的最高級別訪問。

這名要求匿名、來自印度政府的消息人士稱，王毅預計將與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和多瓦爾（Shri Ajit Doval）會面。雖然議程不清楚，但預計會討論烏克蘭衝突問題。

美國CNBC電視台等許多外媒報導，中國外交部長出訪印度是由北京向新德里提議。亦有消息指，雙方會面的部分原因是希望確保印度總理莫迪會親自出席今年的金磚國家峰會。

截至目前，中印都沒有正式證實或否認該消息。路透社稱，印度外交部拒絕對此評論；中國外交部發言人則在週三的每日新聞發布會上表示，目前沒有任何信息可以提供。

王毅發言惹惱印度？

王毅正在南亞展開出訪行程，繼本週的巴基斯坦後，原本表訂的下一站為尼泊爾。但就在外傳王毅可能將於本週五先閃電出訪印度的前夕，王毅22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時的發言，卻引來印度不快。

王毅在會議上稱，「關於克什米爾問題，我們聽到許多伊斯蘭朋友的呼喚聲音，中國也懷抱一樣的想望。」1947年印度與巴基斯坦脫離英國獨立後，克什米爾的歸屬一直存在爭議，也是印巴兩國主要的領土衝突。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）23日發表聲明回應，「拒絕」王毅在伊斯蘭合作組織會議上「無端提及印度」。巴格奇稱，「與查謨和克什米爾（ Jammu & Kashmir ）聯合領土有關的事務完全是印度的內政。包括中國在內的其他國家沒有發表評論的立場。他們應該注意到，印度不會公開評判他們的內部問題。」

《印度快報》（The Indian Express) 報導，在聲明中同時點名批評一名外交部長「很不尋常」，認為「這反映了新德里的立場變得強硬」。該報導指出，這可能影響王毅週五出訪印度。

中印關係迎破冰？

2020年6月，中國和印度因「加羅萬河谷」等邊境衝突而關係緊張。當時，20名印度士兵和4名中國士兵在喜馬拉雅山西部有爭議的地區爆發衝突並死亡。此後印度開始限制許多中國公司在該國經營，雙方關係也陷入低谷。

除了中印邊界衝突、北京對巴基斯坦的支持令印度不安之外，中國試圖對南亞發揮影響力也令印度感到擔憂。

但2022年中印關係卻似乎出現了一些微妙的轉折。俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國和印度都沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行為。印度更是「四方安全對話」（Quad）四個成員國家（美、日、印、澳）中，唯一未譴責俄羅斯的國家。

本月初，王毅在北京舉行的年度新聞發布會上說，中印這兩個亞洲最大國家應該互相幫助實現目標，而不是「消耗對方的精力」。在沒有指名道姓的情況下，王毅還意有所指地說，「某些勢力」正試圖在兩國之間製造衝突和分裂。

中印關係是否能緩解引發關注。清華大學印度中心副主任方天賜日前告訴德國之聲，他認為中印關係「有一些緩和的跡象」，「若王毅能訪印度，會是雙方關係緩和的一個指標。」

但方天賜也補充表示，中印在聯合國針對俄烏戰爭議題投票時，幾乎都投一樣的票，他們成為了「尷尬的同行者」，雙方本來沒有要走在一起，但現在卻往相同的方向前進。「在中印邊境問題沒解決時，印度也不希望給外界這種形象。」

印度弗萊明大學副教授劉奇峰則向德國之聲表示，他認為中印之間的對話，「中方已經變成單向化，希望以壓迫的方式，把局佈好，然後叫印度上談判桌，條件就是這樣，你們就接受。（但）印度就不想這樣。」

他認為，中印的邊界問題根本上並沒有被解決。「王毅接下來的會談，印方可能在等中方拿出什麼條件，再跟他們談。這是一個試探性的基礎，看起來中印關係在俄羅斯入侵烏克蘭的脈絡下，似乎有點契機。」

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（採訪記者：William Yang）

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