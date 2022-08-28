中印爆口水戰 印度罕見稱北京將「台海軍事化」

（德國之聲中文網）中印近來因中國考察船「遠望5號」停靠斯里蘭卡港口一事，引發最新一波外交齟齬。北京暗批新德里「無理干涉」，印度駐斯里蘭卡高級委員會週末則對此罕見地尖銳回應，暗諷「一帶一路」，並首度公開評論北京近期在台海周邊的軍事行動。

8月中旬，中國考察船「遠望5號」在獲得斯里蘭卡政府同意的情況下，訪問並停靠斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota）。印度與美國則指控該船隻為「間諜船」，擔憂北京可能藉此刺探印度的軍事設施。

當時中國外交部表示，「遠望5號」進行海洋科研活動符合國際法和國際通行慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，不受第三方干擾。「遠望5號」於16日駛入斯里蘭卡港口，並已於22日駛離。儘管如此，中印仍因此事相互指責，爆發外交口水戰。

中國駐斯里蘭卡大使館官網上週五（8月26日）刊出中國駐斯里蘭卡大使戚振宏撰寫的一篇英文文章，讚揚中國與斯里蘭卡共同抗拒了「第三方」的「無理干涉」，成功捍衛彼此的主權。

文章寫道，近段時間，兩則有關中國的消息得到斯里蘭卡各界廣泛關注，「一是美國國會眾議長佩洛西竄訪中國臺灣地區，中方第一時間作出堅決反制」，斯里蘭卡多個政黨、團體也公開發聲、「仗義執言」；二是本月中旬，中斯兩國「共同抵制了來自第三方毫無理由的蠻橫干預」，中方科考船「遠望5號」按照斯方最新批准，順利停靠漢班托塔港完成補給。

戚振宏還提到，斯里蘭卡在歷史上遭到「北方鄰國」的17次侵略，如今主權不容再遭侵犯。儘管戚振宏沒有明說，但「北方鄰國」明顯指涉印度。

對此，印度駐斯里蘭卡高級委員會週日（28日）在推特發表了一系列聲明，回應戚振宏的發言。推文寫道：「我們注意到中國大使的言論。他對基本外交禮儀的違反可能是個人特徵，也可能反映了更大的國家態度。」

推文指，戚振宏對斯里蘭卡「北方鄰國」的看法，可能受到了中國的行為方式影響，但印度實際上與他的認知「非常不同」，戚振宏將地緣政治背景強加於一艘所謂的科研船的訪問，「這是個陷阱」。

印度駐斯里蘭卡高級委員會接著寫道，「不透明和債務驅動的議程現在是一個重大挑戰，特別是對小國來說。最近的發展即是一種警示。斯里蘭卡需要的是支持，而不是不必要的壓力或爭議，來為另一個國家的議程服務」，被認為是在暗諷中國的「一帶一路」與所謂的「債務陷阱」。

印度首度稱「台灣海峽軍事化」

除此之外，印度駐斯里蘭卡高級委員會週日（28日）稍晚再發文回應，指上述推文是為了回應有關中國駐斯里蘭卡大使的文章，並稱該文章特別「將台灣海峽的軍事化和中國『遠望5號』對漢班托塔的訪問聯繫在一起」。

《印度教徒報》（The Hindu）指，這是印度首次提及所謂的「台灣海峽軍事化」，也是新德里罕見地針對中國對台灣展開的行動進行評論。

該報導稱，本月稍早，針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國在台灣周邊舉行軍演，印度外交部並沒有提到「台灣海峽軍事化」，只表達印度「對最近的事態發展感到擔憂」，「敦促保持克制，避免採取改變現狀的單邊行動，緩和緊張局勢，努力維護該地區的和平與穩定。」

印度外交部8月12日在例行簡報會上，被問及印度是否會應北京要求，重申其對「一個中國」政策的承諾時，該部當時表示，「印度的相關政策眾所周知，且是一貫的」，「不需要重申」。

《印度教徒報》認為，印度駐斯里蘭卡高級委員會此次的發言比起8月中旬時更為明確尖銳。此外，《印度時報》（The Times of India）報導也認為，印度駐斯里蘭卡高級委員會的最新聲明顯示，其在語氣和信號方面發生了重大變化。

《印度時報》一篇評論報導稱，「印度是時候對台灣採取更大膽的做法了，台灣不僅是一個民主國家，還是一個經濟發電機和半導體巨頭」，並表示中國即將召開二十大，「現在正是印度加入美國、向中國施壓的好時機」。

該評論寫道，「鑑於中國公開的好戰，在台灣問題上含糊其辭不符合印度的利益。此外，從半導體供應鏈合作到區域安全論壇協調，新德里和台北可以一起做很多事情。現在是印度應該考慮自己對台灣進行高層訪問的時候了。」

（《印度教徒報》、《印度時報》、中央社）

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