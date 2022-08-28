 中印爆口水戰 印度罕見稱北京將「台海軍事化」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

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时政风云

中印爆口水戰 印度罕見稱北京將「台海軍事化」

印度官方週末指，北京近期在台灣海峽一系列的軍事行動是所謂的「台海軍事化」。印度媒體指，這是新德里首次針對近期两岸紧张局势做出公開評論，罕見舉動可能標誌著印度的重大變化信號。

Sri Lanka, Hambantota | Umstrittenes chinesisches Forschungsschiff Yuan Wang 5

中国科研船「远望5号」停靠斯里兰卡港口一事，持续引发中印外交口水战。

DW.COM

尽管有印度方面的安全担忧，中国第三代航天远洋测量船远望5号依旧获准在斯里兰卡汉班托塔港停靠。这也显示出斯里兰卡目前陷入的窘境：这个深陷债务危机的国家不但需要印度的帮助，同时也急需中国的援助。

斯里兰卡方面周六重新向中国的“远望5号”科考船发放了停靠汉班托塔港的许可。此前印度曾经就此提出抗议，原因是担心这艘船借机刺探印度的军事行动。

印度对台海局势做出低调回应后，中国驻印大使再次呼吁印度公开重申坚持“一个中国”原则。本周一，印度庆祝独立75周年，总理莫迪提出25年内将印度建成发达国家。

在中印兩國持續針對邊境局勢進行談判時，印度外長蘇傑生21日在巴西表示，中國無視兩國間的邊界協議，導致雙邊關係蒙上一層陰影。與此同時，印度媒體認為印度總理莫迪極有可能下個月與中國領導人習近平於烏茲別克的會議見面。

（德國之聲中文網）中印近來因中國考察船「遠望5號」停靠斯里蘭卡港口一事，引發最新一波外交齟齬。北京暗批新德里「無理干涉」，印度駐斯里蘭卡高級委員會週末則對此罕見地尖銳回應，暗諷「一帶一路」，並首度公開評論北京近期在台海周邊的軍事行動。

8月中旬，中國考察船「遠望5號」在獲得斯里蘭卡政府同意的情況下，訪問並停靠斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota）。印度與美國則指控該船隻為「間諜船」，擔憂北京可能藉此刺探印度的軍事設施。

當時中國外交部表示，「遠望5號」進行海洋科研活動符合國際法和國際通行慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，不受第三方干擾。「遠望5號」於16日駛入斯里蘭卡港口，並已於22日駛離。儘管如此，中印仍因此事相互指責，爆發外交口水戰。

中國駐斯里蘭卡大使館官網上週五（8月26日）刊出中國駐斯里蘭卡大使戚振宏撰寫的一篇英文文章，讚揚中國與斯里蘭卡共同抗拒了「第三方」的「無理干涉」，成功捍衛彼此的主權。

文章寫道，近段時間，兩則有關中國的消息得到斯里蘭卡各界廣泛關注，「一是美國國會眾議長佩洛西竄訪中國臺灣地區，中方第一時間作出堅決反制」，斯里蘭卡多個政黨、團體也公開發聲、「仗義執言」；二是本月中旬，中斯兩國「共同抵制了來自第三方毫無理由的蠻橫干預」，中方科考船「遠望5號」按照斯方最新批准，順利停靠漢班托塔港完成補給。

戚振宏還提到，斯里蘭卡在歷史上遭到「北方鄰國」的17次侵略，如今主權不容再遭侵犯。儘管戚振宏沒有明說，但「北方鄰國」明顯指涉印度。

對此，印度駐斯里蘭卡高級委員會週日（28日）在推特發表了一系列聲明，回應戚振宏的發言。推文寫道：「我們注意到中國大使的言論。他對基本外交禮儀的違反可能是個人特徵，也可能反映了更大的國家態度。」

推文指，戚振宏對斯里蘭卡「北方鄰國」的看法，可能受到了中國的行為方式影響，但印度實際上與他的認知「非常不同」，戚振宏將地緣政治背景強加於一艘所謂的科研船的訪問，「這是個陷阱」。

印度駐斯里蘭卡高級委員會接著寫道，「不透明和債務驅動的議程現在是一個重大挑戰，特別是對小國來說。最近的發展即是一種警示。斯里蘭卡需要的是支持，而不是不必要的壓力或爭議，來為另一個國家的議程服務」，被認為是在暗諷中國的「一帶一路」與所謂的「債務陷阱」。

印度首度稱「台灣海峽軍事化」

除此之外，印度駐斯里蘭卡高級委員會週日（28日）稍晚再發文回應，指上述推文是為了回應有關中國駐斯里蘭卡大使的文章，並稱該文章特別「將台灣海峽的軍事化和中國『遠望5號』對漢班托塔的訪問聯繫在一起」。

《印度教徒報》（The Hindu）指，這是印度首次提及所謂的「台灣海峽軍事化」，也是新德里罕見地針對中國對台灣展開的行動進行評論。

該報導稱，本月稍早，針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國在台灣周邊舉行軍演，印度外交部並沒有提到「台灣海峽軍事化」，只表達印度「對最近的事態發展感到擔憂」，「敦促保持克制，避免採取改變現狀的單邊行動，緩和緊張局勢，努力維護該地區的和平與穩定。」

印度外交部8月12日在例行簡報會上，被問及印度是否會應北京要求，重申其對「一個中國」政策的承諾時，該部當時表示，「印度的相關政策眾所周知，且是一貫的」，「不需要重申」。

《印度教徒報》認為，印度駐斯里蘭卡高級委員會此次的發言比起8月中旬時更為明確尖銳。此外，《印度時報》（The Times of India）報導也認為，印度駐斯里蘭卡高級委員會的最新聲明顯示，其在語氣和信號方面發生了重大變化。

《印度時報》一篇評論報導稱，「印度是時候對台灣採取更大膽的做法了，台灣不僅是一個民主國家，還是一個經濟發電機和半導體巨頭」，並表示中國即將召開二十大，「現在正是印度加入美國、向中國施壓的好時機」。

該評論寫道，「鑑於中國公開的好戰，在台灣問題上含糊其辭不符合印度的利益。此外，從半導體供應鏈合作到區域安全論壇協調，新德里和台北可以一起做很多事情。現在是印度應該考慮自己對台灣進行高層訪問的時候了。」

（《印度教徒報》、《印度時報》、中央社）

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