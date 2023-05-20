中印摩擦：傳北京欲在爭議邊界再設緩衝區

（德國之聲中文網）中國與印度上月就邊界軍事對峙，舉行了第18輪軍長級會議。印度《電訊報》（The Telegraph）週一（5月22日）引述情報部門消息獨家報導，中方在會議中要求在印度宣稱的邊界線內，建立一個15至20公里的緩衝區，作為雙方不再交戰脫離接觸（Disengagement）的前提條件。

該報引述「印藏邊境警察部隊」（ITBP）的情報官員消息稱，中方希望在拉達克（Ladakh）東部地區的德普桑平原（Depsang）上、印度宣稱的邊界線內設立緩衝區，「在談判中，印度拒絕了此一要求，同意設立3到4公里的緩衝區，但中國拒絕讓步」。

一名印度國防部官員向該報表示，印度拒絕了中國「不公正」要求，正在進行談判以解決對峙問題。

該名ITBP官員向印度《電訊報》透露，中方在第18輪軍長級會議提出要求後，又在之後的低級別軍事會議中重申要求。該名匿名官員表示：「中國軍隊已經在印度宣稱的防線內盤踞了18公里，現在又想要一個15至20公里的緩衝區。很明顯，他們正在積極努力地沿著該地區的實際控制線，試圖建立一個新的現狀。」

拉達克為中國與印度存有主權爭議的敏感地區。2019年，印度將克什米爾地區內的拉達克地區劃為中央直轄區，引發中國強烈不滿；2020年，中印在拉達克周遭的加勒萬河谷，爆發半世紀以來最嚴重的邊境衝突，軍事對峙至今未能完全緩解，雙方為此舉辦多輪軍長級會議談判。

印度《電訊報》指出，位於拉達克東部的德普桑平原，是2020年中印邊境衝突以來，唯一一個雙方沒有脫離接觸的摩擦地帶。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



印度國內不滿聲音

一名印度陸軍官員表示，中國軍隊要求建立15至20公里緩衝區的「非法」要求，永遠不會被接受；一名前中將則批評，印度在處理中國對拉達克的入侵時，採取「雙重標準」，損害了該國的主權和領土完整。他說：「莫迪政府迄今為止一直否認中國對拉達克的任何入侵，同時又心甘情願地接受中國軍隊的條件，從陣地上撤退，在印度境內建立緩衝區。」

另一名退役少將表示： 「政府已經屈服了，同意了緩衝區，把更多的領土交給了中國人；現在他們（中國人）想在德普桑平原得到更多。」

對此，印度國防部稱，中印邊境的緩衝區「是暫時的，印度沒有放棄對這些地區的權利」。

根據該報導，印度安全警察部隊（IPS）一名官員今年初提交的研究報告指出，中印近年爆發邊境衝突以來，印度失去了在拉達克東部65個巡邏點中的26個。

除了軍方出現不滿聲音，亦有印度國會議員為此批評莫迪政府。《印度教徒報》（The Hindu）報導，消息見報後，印度國會議員拉梅什（Jairam Ramesh）表示，他對德普桑平原的邊境爭議感到擔憂。他透過聲明表示：「現在我們了解到，在侵入我們合法邊界18公里之後，中國人非但沒有撤退，反而要求在印度領土內再開闢15到20公里的『緩衝區』。」

拉梅什批評，印度總理莫迪對中國談判的姿態，極大地削弱了印度的談判地位，「莫迪政府在過去3年未能恢復現狀就已經夠糟糕的了，讓它惡化更是不可原諒」。

至截稿前，中國與印度官方並未就該報導內容做出公開回應。

中印摩擦不斷

除了德普桑平原的邊境摩擦，擔任二十國集團（G20）輪值主席的印度，本週於爭議的克什米爾地區舉辦G20旅遊會議，引發中國和巴基斯坦譴責及杯葛。

中國外交部發言人汪文斌上週已表態：「中方堅決反對在領土爭議地區舉辦任何形式的G20會議，也不會出席這種會議。」

G20旅遊會議於22日開幕，路透社報導，有數百人當日在巴基斯坦控制的克什米爾地區舉行集會表達抗議。印度警方表示，已在當地加強安保工作，「以避免在G20會議期間發生任何恐怖襲擊的機會」。

巴基斯坦外交部長札達里（Bilawal Bhutto Zardari）則批評，印度在有爭議的地區舉辦G20會議是「非法的」，指控印度是為了對爭議地區的控制尋求合法性，「濫用其G20主席地位」。

印度外交部並沒有對路透社的置評請求作出回應。

（《電訊報》、《印度教徒報》、路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。