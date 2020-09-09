中印开战与否的四个关键问题

(德国之声中文网) 中印之间的紧张局势在双方外长会面后不降反升，德国之声专访中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员刘小雪，以及澳洲战略政策研究所，印度裔研究员Aakriti Bachhawat，剖析各方关心的几个问题。

1.中印会不会开战? 若开战谁会赢?

刘小雪认为，中印外长虽然都表态战争不能解决问题，但声明中让冲突降级的做法不够具体。她说:「只说要尽快脱离接触，保持必要的距离。尽快是多快?必要是多少?」

她认为中印边境战事会不会爆发取决于新德里的做法。她说:「现在说中国边境很紧张都是印度人在说，说明他们确实觉得紧张」。

至于如果双方真的开打，刘小雪相信中国能取得压倒性胜利。她说:「军队第一打的是消耗战，看谁有钱，然后是看谁的政治稳定，民主国家输的话肯定是要倒台的。我们在非民主国家，或是说政治统一，输赢都不重要，我们能够坚持，我们打持久战是可以的，我们还有钱能打。」

Bachhawat的看法则表示，解放军不断违反双方和谈结果持续挑衅，导致两国军方都无法达到脱离接触的目标，冲突不断升级下，的确很可能在边境爆发战争。

她表示，持久战的确对印军比较不利，特别是印度边界的发展和建设不如中国，无法像中国提供长期后勤补给。但她强调，在进入10月之后，高海拔冬季战场对于「设备还有战术都比较精良的印军」有利。重点在于不要让战事拖过冬季，印军就能成功牵制解放军。

2.伤亡人数各说各话，该相信谁?

中国官媒环球时报总编辑胡锡进9月17日表示，印度国防部长辛格说解放军有重大人员伤亡是假新闻。

他说:「据我所知，6月15日加勒万河谷冲突中，中国军队的死亡人数远远少于印度军队的20人死亡。没有中国士兵被印军俘虏，但解放军当天俘虏了很多印度士兵。」他还说解放军在6月15日加勒万河谷与8月30日班公湖两场冲突都「占上风」，并强调辛格讲话「是对印度民族主义势力的鼓舞」。

刘小雪也表示，她个人不太相信印度的数据，「因为印度人的嘴是很能说的，我们中国人不说话不代表我们输了」。

她说:「印度人太能说了，口才表达，黑白颠倒是很有水平的，因为他们英文太好了。」但她也提到在中方没有公布实际伤亡人数下，她也无从获得具体的讯息。

Bachhawat则说:「印度是民主国家，中国是威权政府，当然印度数据比较可靠，因为印度军方统计都在媒体和议会的监督之下。」

她表示，印度官方很早就公布有20名死者，但中国到现在伤亡者人数都不明。她也强调，虽然她个人相信是解放军伤亡比较严重，但在不确定印军有没有夸大下，她认为实际上只能说中方有伤亡，但不知道是多少。

3.双方领导人出面解决?

刘小雪认为，中国这边是「完全没问题」，但是印度有「面子问题」。她说现在中国普遍对于印度总理莫迪很负面，认为莫迪对中国没有实质办法，只能把中国的app开刀，「从经济效果就不明显，更别说政治效果」。

但她依旧认为政治解决还是要从高层来解决。她也说，对中国来说，高层一旦定调，下面就很能去落实。不过印度军方和政方好像总是意见不同，政方一边谈，军队还在做表态。

她强调中国对于印度「在很多问题上根本就不能站到全局的高度有些失望」，因为中国重视的是「携手对抗疫情，对抗逆全球化潮流」，但印度「只在一些小问题后面斤斤计较」。

她说:「如果印度还是这种态度，(领导人)见不见意义都不大。」

Bachhawat的看法则与她完全相左，她认为是中国在「顾面子」，因为中国可能没有料到这次印军的决心如此坚强，表示在印方坚持不退缩之下，中国的选项也不多，「无法像之前尝试在边界占据更多领土」。

她认为，虽然用外交解决不是不可能，但是印度对于透过领导人解决本次冲突的警戒心很高。她提到，过去莫迪曾和习近平保持私交，两人也曾多次会晤，但是现在看来都像是在打脸印度，让印度感觉遭到「背叛」。

她说：「如果中国想要保持颜面这么做(让双方领导人会面)，印度也不会想。」

4.接下来怎么办?

刘小雪表示，中国立场很坚定，「党指挥枪，政府指挥军队」，现在就看印方是如何回应。

她说:「对我们中国来说，打跟不打我们态度都很坚决。打，我们奉陪到底。不打当然更好，和平很重要。谈是最好的，我们谈出五点共识，那就落实。如果印度趁我们谈话的时候，继续占地方，那就不是真正谈的态度。」

她也提到，中国现在希望「双边问题双边解决」，但是印度却想引起国际重视。「往往是一些小国、弱国呼吁国际上，多边的这种，特别是边境问题，把它夸大化，到国际上去解决。」

Bachhawat提到，以全球政治来看，国际社会是比较相信印度的，因为中国在印度边境的做法跟其在区域扩张势力脱不了关系。

她说:「如果中国在习近平的领导下，不改变尝试夺取印度领土的这种改变现状的做法，就像是在南海上扩张也是一样，那印度只能持续让中国骚扰印度的代价提高。」

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。