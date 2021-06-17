中印带领下 亚洲克服新冠投资危机

（德国之声中文网） 增长4%：联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新报告中的亚洲部分给人留下深刻印象。《2021年世界投资报告》称，新冠危机头一年里，共有5350亿美元的外国直接投资（FDI）流入亚洲，其中，印度和中国明显成为令投资者感兴趣的地方。

报告指出，与亚洲小幅增长构成明显对比，全球层面，在二战以来最严重经济衰退背景下，外国直接投资直线下降：投资总量约一万亿美元，比2009年全球金融危机后的水平还低五分之一，降幅35%。其中，工业发达国家的外来直接投资下降尤为显著，欧洲降幅80%。另一方面，由于朝向亚洲的资金流稳定，新兴市场表现较好，比重占全球外来直接投资的三分之二--2019年的占比是50％。

该报告撰写人之一的博尔维恩（Richard Bolwijn）认为："亚洲总体上继续是全球外来直接投资的最强劲火车头。由于其高增长率、制造能力也从中国转至其它低成本地区以及区域价值链的进一步增长前景，它继续保持吸引力。"

印度出现并购潮

观察家们预期，随着全球经济重心继续由西向东转移，数十年内，亚洲将占世界经济产出一半以上。亚洲开发银行称，由于中产阶层稳步增长，到本十年末，该地区为全球经济增长的贡献份额将达60%。

不过，博尔维恩也表示，一个需要考虑的因素是香港2019年的直接投资格外少，也让2020年的数字显得更多。若将在香港的外来直接投资排除在外，则亚洲总体对比2019年下降了6%。不过，即使这样，亚洲仍比其它地区更具抵抗力。

在印度，主要由于功能和企业收购，外国直接投资增长27%，达到640亿美元。去年，包括谷歌和脸书等科技巨头在内的多个跨国企业仅对信实工业公司（ Reliance Industries）便投入约270亿美元。他们押注印度亿万富翁安巴尼（ Mukesh Ambani）的这一企业集团会成为全球科技与电子商务大玩家。

中国成为全球头号对外投资者

去年， 中国获得约1490亿美元外来直接投资，增幅6%。它推动了该国成功的抗疫和本国经济非同寻常的复苏。与此同时，中国上升为全球头号对外投资者。该头衔前两年一直由日本保持。

新冠危机年导致发达国家跨国公司海外投资急剧减少，投资总额3470亿美元，不到前一年的一半，公司利润平均下降约三分之一，使可用于增长的投资资金减少。一般情况下，每两美元外国直接投资中平均有一美元直接来自公司收入。

拉美和非洲受挫

根据该报告，对拉丁美洲的外国直接投资下降45%，减至880亿美元，下降幅度最为严重。与此同时，对该洲出口商品、原料和旅游业的需求急剧下降。

同时，危机导致非洲回到15年前的水平：对该大陆的外国直接投资下降16%，为400亿美元。这对非洲政府提高工业化水平的努力而言，是一重大挫折。非洲大陆也感受到了对能源和原材料需求的下降。在高度依赖商品出口的国家，外国直接投资下降最为明显。对非洲来说，外国投资，特别是在新工厂和基础设施建设方面，意义尤大。2020年，此类新建项目的总值剧跌三分之二。

根据该报告，对非洲大陆的基础设施、教育、卫生和食品等领域的投资也大幅减少，而这些领域对实现联合国可持续发展目标（SDG）而言极其重要，只是对可再生能源的外国直接投资增加，成一特例。

在接受德国之声采访时，博尔维恩指出，"过去一年里，对SDG领域的投资下降是让整个发展中世界忧虑的一大因素，"去年一年，自2015年促进相关投资以来所取得的大部分成果，毁于一旦。"

全球外国直接投资中只有一小部分进入非洲，对其中最不发达国家和地区的投资比例甚至低至2%。博尔维恩表示，"这意味着，此前，在可持续发展目标方面已存在投资缺口，而去年的下降更使之加大。若考虑到众多相关投资需要时间才能充分发挥作用，那么，及至出现复苏，也还需要一定时间。"

2021年会更好？

今年，或有望补回去年的损失，全球外国直接投资流量可能复升10%到15%。而贸发会议报告称，"鉴于疫苗获得持续不确定、出现变异毒株、经济复苏延迟，2021年全球外国直接投资预期只会温和回升。 "

同时，各地区的复苏可能有不同速度，发达经济体将扮演外国投资牵引者角色。在此，强力跨境兼并和大规模公共投资会将提供助力。亚洲将继续获得大量外国直接投资，但流向非洲和拉丁美洲及加勒比地区的外国直接投资则在短期内不会强力恢复。报告指出："这些地区存在着更多结构性弱点、更少财政空间及对新创企业投资的更大依赖，2021年仍将处于低水平。"

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