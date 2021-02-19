 中印完成撤军 边境紧张局势缓解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

中印完成撤军 边境紧张局势缓解

中印两国在边境军事冲突爆发10个月後，於21日发布声明，宣布双方已从有争议的边境地区撤离军队，并称此举将为解决其他边境争议奠定基础。

Indien Kashmir | Indischer Armeeconvoy

自2020年4月以来，数千名中印士兵一直在实际控制线(LAC) 附近呈现对峙状态

(德国之声中文网) 中国与印度20日举行了第十轮的军长级会谈後，双方21日发布联合声明，表示印度和中国的军队已经从喜马拉雅山西部有争议的班公湖边境地区撤离。双方指出，此举将为解决中印边界西段实控线地区其他问题奠定基础。

中国官媒新华社在21日晚间发布的联合声明中写道：「双方对前期班公湖地区一线兵力实现脱离接触给予积极评价，认为这是一个重要进展，为解决中印边界西段实控线地区其他问题提供了基础。」

Grenzkonflikt China Indien

在20日的第十轮谈判前，双方于第九轮军事谈判中达成从争议边境地区撤军的共识。

自2020年4月以来，数千名中印士兵一直在实际控制线(LAC) 附近呈现对峙状态，对峙范围也包括了班公湖。本月初，双方军事指挥官同意开始撤离部队丶坦克和大炮，为双方全面撤军跨出第一步。

20日，双方指挥官举行会议，审视撤军情况。两国在联合声明中也提到：「双方就西段实控线地区其他问题坦诚深入交换意见。双方同意遵照两国领导人重要共识，继续保持沟通对话，稳控现地局势，稳步有序达成双方都可接受的解决方案，共同维护边境地区和平与安宁。」

去年，两国於印属拉达克地区与中国管理的阿克赛钦高原周围都进行军事部署，这样的举动让外界担忧两国恐在边界地区爆发更广泛的冲突。2020年6月，中印士兵在加尔万河谷爆发冲突，至少有20名印度士兵丧生，这是40多年来双方在边境冲突中，首次出现士兵丧命情况。中国本周表示，中国在冲突中损失了4名士兵。

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中国官方在宣布去年中印边界冲突中解放军伤亡情况后，公布了一段据称是加勒万河谷冲突现场的视频录像。在中印双方分别从争议地区班公湖沿岸撤离之后，两国军方高层开始就其它地区的“脱离接触”继续进行谈判。

对于去年6月中印两国军队在边境加勒万河谷爆发的一场流血冲突，中国官方媒体周五首次披露，中方军队一名团长和三名士兵在冲突中牺牲，另有一名团长负重伤。

随着冬天过去，中印双方终于达成协定从边境撤军，结束好几个月的对峙。这是否意味着中印关系将迎来春天?

中印官员表示，双方的部队仍在距离争议边境不远的地区驻守，双方也继续保持着密切联系。两国指挥官在新闻稿中说，双方就边境局势深入地交换了意见。

印度和中国在1962年於有争议的边境地区打过一场战争，双方至今仍未有明确的领土边界。印度说，中国军队2020年4月曾越过实际控制线，入侵其领土，引发两国几十年来最严重的对峙。中国否认其军队越过实际控制线，并指责印度边防军的挑衅行为。

印度和中国有约3500公里长的共同边界。双方除了在班公湖周围的边境出现领土争议外，在拉达克地区的阿克赛钦（连接西藏和中国西部的战略走廊）和更靠东边的锡金纳库拉 (连接锡金邦与西藏) 也有类似的领土争议。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 

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