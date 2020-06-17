中印媒体怎么看两国边境冲突？

(德国之声中文网) 《印度时报》 (Times of India)一篇评论文章写道，可以想见「中国的侵略 」是警告印度不要与其他国家一起要求对新冠病毒起源进行独立调查。报导还用「绝对合法 」形容国际社会的要求。

内容还说:「如果北京成功地让印度向中国的外交立场磕头，这也将向其他邻国发出一个强烈的信号，呈现亚洲的事情是由谁来决定。因此，印度应该做的正是中国不希望的事情，并以外交反制措施来应对。」

在此背景下，评论主笔建议印度当局在香港、西藏和新疆等侵犯人权的行为上采取强烈批判立场，并改善与台湾当局的关系。

内容甚至谈到:「应该以牙还牙，以贸易为武器，对中国进口产品实施制裁。北京不能一边在实控线上杀害我们的士兵，一边从我们的巨大市场中获益。」

《印度快报》 (Indian Express)则写道：「中国军队残忍杀害20名印度士兵，有可能破坏双方高级军官几天前才达成的军事和解。」 作者还提到了两国相互指责对方违反了双方达成的共识。

报导内容说:「毫无疑问，在翻译的过程中很多东西会被漏掉。于此同时，中国的冒险主义违反了习近平与莫迪多次会晤达成的协议。新德里应启动与北京的所有政治和军事沟通渠道明确声明这一点。」

该报还称，2013年至2017年期间，新德里的许多政客因此前与中国在边境争端中取得的外交成功而陷溺在「假安全感」中。

「印度政府再也不能忽视中国的世界观发生了根本性的变化，根据这种变化，北京可以对付任何人......印度再也不能对中国抱有政治幻想了。」

印度民族主义组织Rashtriya Swayamsevak Sangh(RSS)的一个分支Swadeshi Jagran Manch活动人士在抗议中国的活动中高喊口号:「不因外交磕头」。

中国媒体反应

中国媒体对于此事的报导与官方同一口径，内容大部份也以中方军事力量处于优势，「要打不怕、但仍以和和谈为重」作为主旋律。

相关内容并不像印度强调双方士兵伤亡人数，而是专注于追责印方。针对这件事最积极发言的就是《环球时报》中文版主编胡锡进。

他写道:「中方不想让两国民众对双方伤亡数字进行对比，从而刺激两国公众的情绪。这是北京的善意。」

他也表示，「印度舆论中这些年谈中印友好的少了，迎合『价值观同盟』『印太战略』这些外来概念的多了。」

但他强调不管美国如何介入，「对印度来说，什么样的外部关系都代替不了它与中国的关系，因为它从南亚搬不走。」

中国官媒《人民日报》海外版微信公众号「侠客岛」6月17日则表示，「如果想给印度一个教训，事情的结果是明摆着，因为中方的战斗力毋庸置疑，但无论如何，谁也不愿意真走到战争那一步。」

文章以过去中印之间的冲突「洞朗事件」举例称:「印度在对华政策上秉持的是机会主义心态，习惯于贪图一时的小利小惠，而没有长远的战略眼光」。

文章最后警告印方要「端正态度，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动。」文中并说在事涉中国领土主权的问题上，「别再搞这种耍无赖的小把戏」。