 中印媒体怎么看两国边境冲突？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中印媒体怎么看两国边境冲突？

印度报纸和中国官媒在两国边境发生血腥事件后都要求双边继续对话。不过，从印度的角度来看，印度政府必须 「觉醒 」，并评估北京扩大的影响力。

Indien Proteste gegen Grenzverletzungen durch China (AFP/S. Kanojia)

中印边境冲突让印度人民兴起反中情绪，愤怒的人民烧毁有中国国旗和中国国家主席习近平的图像。

(德国之声中文网) 《印度时报》 (Times of India)一篇评论文章写道，可以想见「中国的侵略 」是警告印度不要与其他国家一起要求对新冠病毒起源进行独立调查。报导还用「绝对合法 」形容国际社会的要求。

内容还说:「如果北京成功地让印度向中国的外交立场磕头，这也将向其他邻国发出一个强烈的信号，呈现亚洲的事情是由谁来决定。因此，印度应该做的正是中国不希望的事情，并以外交反制措施来应对。」

在此背景下，评论主笔建议印度当局在香港、西藏和新疆等侵犯人权的行为上采取强烈批判立场，并改善与台湾当局的关系。

内容甚至谈到:「应该以牙还牙，以贸易为武器，对中国进口产品实施制裁。北京不能一边在实控线上杀害我们的士兵，一边从我们的巨大市场中获益。」

《印度快报》 (Indian Express)则写道：「中国军队残忍杀害20名印度士兵，有可能破坏双方高级军官几天前才达成的军事和解。」 作者还提到了两国相互指责对方违反了双方达成的共识。

报导内容说:「毫无疑问，在翻译的过程中很多东西会被漏掉。于此同时，中国的冒险主义违反了习近平与莫迪多次会晤达成的协议。新德里应启动与北京的所有政治和军事沟通渠道明确声明这一点。」

该报还称，2013年至2017年期间，新德里的许多政客因此前与中国在边境争端中取得的外交成功而陷溺在「假安全感」中。

「印度政府再也不能忽视中国的世界观发生了根本性的变化，根据这种变化，北京可以对付任何人......印度再也不能对中国抱有政治幻想了。」

Aktivisten der Orgnisation Swadeshi Jagran Manch protestieren gegen China in New Delhi (Reuters/A. Fadnavis)

印度民族主义组织Rashtriya Swayamsevak Sangh(RSS)的一个分支Swadeshi Jagran Manch活动人士在抗议中国的活动中高喊口号:「不因外交磕头」。

DW.COM

专家向德国之声表示，过去印度一直主张在印太政策中必须要有中国的参与，这个态度和美国截然相反。但是在双方边界冲突无法解决的情况下，印度有可能转向。德国外长这时则跳出来表示会介入中印协调，避免冲突升级。 (18.06.2020)

在中印两国的边境地区，最近发生了50多年来最严重的流血冲突。专家表述，为走出这一困境，中国可能要做出更大的让步。 (17.06.2020)

对于发生在印中边境的流血冲突，《南德意志报》发表评论指出，为了防止冲突变成战争，印中两国需要通过对话的方式为局势降温。 《新苏黎世日报》发表评论认为，只要边境线不划分清楚，问题就只能解决一时而解决不了一世。 (17.06.2020)

中国媒体反应

中国媒体对于此事的报导与官方同一口径，内容大部份也以中方军事力量处于优势，「要打不怕、但仍以和和谈为重」作为主旋律。

相关内容并不像印度强调双方士兵伤亡人数，而是专注于追责印方。针对这件事最积极发言的就是《环球时报》中文版主编胡锡进。

他写道:「中方不想让两国民众对双方伤亡数字进行对比，从而刺激两国公众的情绪。这是北京的善意。」

他也表示，「印度舆论中这些年谈中印友好的少了，迎合『价值观同盟』『印太战略』这些外来概念的多了。」

但他强调不管美国如何介入，「对印度来说，什么样的外部关系都代替不了它与中国的关系，因为它从南亚搬不走。」

中国官媒《人民日报》海外版微信公众号「侠客岛」6月17日则表示，「如果想给印度一个教训，事情的结果是明摆着，因为中方的战斗力毋庸置疑，但无论如何，谁也不愿意真走到战争那一步。」

文章以过去中印之间的冲突「洞朗事件」举例称:「印度在对华政策上秉持的是机会主义心态，习惯于贪图一时的小利小惠，而没有长远的战略眼光」。

文章最后警告印方要「端正态度，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动。」文中并说在事涉中国领土主权的问题上，「别再搞这种耍无赖的小把戏」。

相关内容

Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China

中印边境冲突：反华情绪可将新德里推向美国 17.06.2020

在中印两国的边境地区，最近发生了50多年来最严重的流血冲突。专家表述，为走出这一困境，中国可能要做出更大的让步。

Archivbild | Indien Ladakh | Chinesische Truppen an Grenze mit Banner

中印45年来首度致命冲突 印方死者升至20人 17.06.2020

中印冲突再度升级，原本印度军方宣布有3名印度军人在拉达克地区的冲突中死亡，该数字之后却追加到20人。此外，印度媒体也称解放军有43人死亡，但消息未获证实。

Kaschmir Konvoi der indischen Armee

中印边界冲突：45年来首度流血伤亡 16.06.2020

数周以来处于紧张军事对峙状态的中印边界传来坏消息：周一夜间有3名印度军人在拉达克地区的冲突中死亡。《环球时报》主编胡锡进透露，中方也有伤亡。

广告

评论分析

China Nationalfeiertag - Flagge Tiananmen Platz in Peking (Getty Images/K. Frayer)

长平观察: 从主旋律到正能量 思想谋杀的进化

一起小学生跳楼事件激发中国民众对于“传递正能量”的抗议。时评人长平认为，“正能量”将政治高压合理化，但它无法改变统治者对民众进行精神残害的事实。  