中印外长会晤 尝试进一步解决边境冲突

(德国之声中文网) 印度和中国的外交部长14日在塔吉克斯坦举行会议，印度外长强调，边境山区的军事对峙正深深地干扰着两国关系，并警告说北京对现状的任何单边改变都是不可接受的。印度外交部长苏杰生 (S. Jaishankar) 在一条推文中写道：「全面恢复和维护边境地区的和平与安宁对双边关系的发展至关重要。」

中国外交部在15日上午发布的声明中表示，中印边境地区形势总体趋向缓和。同时，中印关系仍在低谷徘徊，这不符合任何一方利益。声明写道：「王毅指出，去年中印边境事态是非曲直清楚，责任不在中方。中方愿意同印方通过谈判磋商，就需应急处置的问题寻求双方都接受的解决方案。」

印度和中国之间的对峙已经持续了一年多，尽管两国在当地的军事指挥官已展开军事会谈，外交部长和国防部长之间也分别展开政治会议，但目前边境冲突并未完全结束。苏杰生说，双方同意再举行一次高级军事指挥官会议。

此外，苏杰生也向王毅表示，尽管去年双方达成了协议，但中国和印度未能解决两国在边境对峙的情况，并不符合双方利益。根据去年的协议，双方的军事指挥官于2月从班公湖地区撤出军队丶坦克和大炮，这是朝着从其他摩擦点全面撤出迈出的第一步。

然而，苏杰生说其他地区的军事冲突仍未得到解决。他指出，双方都同意，现有局势的延长不符合任何一方的利益。印度外交部在一份声明中说：「冲突正以一种消极的方式明显影响着两国关系。」

自去年4月以来，数千名士兵一直在实际控制线（LAC）附近的边境地区对峙，这也引起人们对两国之间更广泛冲突的担忧。去年6月，印度和中国士兵在一次冲突中丧生，那也是40多年来双方首次在边境地区的冲突中有人员伤亡。

数周前，印度军方官员称，中国军队在边境地区加强了军事部署，而印度军队也采取了类似的行动。周三，印度军队否认了关于印度和中国士兵最近在拉达克东部再次发生冲突的媒体报道。

印度的声明表示，两国外长同意寻求双方都能接受的问题解决方案，并避免任何可能加剧紧张局势的单边行动，希望藉此确保当地的情势稳定。

(路透社、美联社)

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