中印外长会晤两小时 北京稱达成五点共识

(德国之声中文网) 针对中印边境冲突，中国外交部长王毅与印度外长苏杰生 (S. Jaishankar) 周四 (9月10日) 在莫斯科进行了两小时的会晤。《印度时报》报导，双方会晤时激烈讨论中印边境危机丶两国管理边境的协议，及两国目前的关系。

中国官媒新华社则在周五 (9月11日) 清晨发布快讯，表示中印双方「坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系」。新华社称，双方达成了五点共识:

两国外长同意双方应遵循两国领导人达成的关于发展中印关系的一系列重要共识，包括不让两国分歧上升为争端。

两国外长认为，边境地区当前形势不符合双方利益，两国边防部队应该继续对话，尽快脱离接触，保持必要距离，缓和现地事态。

两国外长认为，双方应恪守现有边境事务协议和规定，维护边境地区的和平与安宁，避免采取任何可能使事态升级的行动。

双方同意继续通过中印边界问题特别代表会晤机制保持沟通，继续开展中印边境事务磋商与协调工作机制磋商。

两国外长同意，随着局势缓和，双方应加快完成新的建立互信措施，维护和增强边境地区的和平安宁。

各界聚焦双方谈判进度

中印外长在最新一轮边境冲突爆发後首次会晤，引起全球各国关注。有别于中印防长上周在莫斯科会晤後发表的强硬言论，中印外长会晤时的氛围显得缓和许多。

《印度时报》报导，周四的会晤首先是由俄罗斯外长拉夫罗夫所主持的俄中印三国外长的会谈，希望能替中印两国外长打破僵局，顺利展开後续对谈。印方在会晤中不断重申，边境和平是目前中印维持外交关系的先决条件，又强调中印达成的任何协议，都必须是政治性的决策，且必须透过外交途径来完成。

中国将参加俄罗斯军演

与此同时，中国国防部周四宣布，中国西部战区部队将参与9月21日至26日於俄罗斯阿斯特拉罕州举行的「高加索-2020」联合军事演习。除了俄罗斯与中国外，亚美尼亚丶白俄罗斯丶伊朗丶缅甸与巴基斯坦等国也将派员参与。

中国国防部在官方微博强调，中俄两国针对中国参与这次演习达成共识，指出演习不是针对任何第三方，与地区局势无关。在这个联合军事演习中，中国解放军预计参与演习机动防御歼敌丶联合火力打击丶立体突入围歼丶稳控战场局势等阶段演练。

印度原先也计画参与这场联合军演，但是在中印边境再次爆发军事冲突後，印度於8月29日取消了原订计画。印度军方当时的说法是，印度不参加军演是因为印度高层认为，印度与中国跟巴基斯坦一起参与演习的行为并不恰当。

杨威廉/李澄欣 (综合报导)

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