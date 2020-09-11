中印加强边境部署 解放军启动二级战备

(德国之声中文网) 中印近其又在边境发生冲突之后，两国关系持续紧张，甚至发生鸣枪事件。虽然9月11日中印外长在莫斯科会谈有助缓和局势，但两军实质上并未松懈。9月16日，南华早报引述解放军消息人士报导，在争议边境的中国解放军已经进入二级战备动员状态。

解放军总共有四级战备状态，数字越低等级越高，承平时期并不进入分级。「二级战备状态」距离战争一触即发的「一级战备状态」只差一级。解放军上一次在该边境地带将备战级别提升至二级是1987年。进入二级战备状态意味着当局将更多士兵与武器送到前线，所有军官不论位阶一律加强临战训练。

此外，加拿大军事杂志《汉和防务评论》(Kanwa Defence Review)最新一期杂志中的一张卫星照片显示，解放军沿着边境地区的班公湖部署军队和武器。该杂志总编辑Andrei Chang说，解放军在前线机场的歼H-7轰炸机上装载了武器，显示他们随时准备好行动，也是边防空军处于二级战备状态的明显标志之一。他说: 「我担心将来冲突可能会变得常态化，让中印边界实际控制线(LAC)变成另外一个克什米尔。」

印军送咖哩、方便面进入营区

在中国提升军备等级的同时，印度也没有落后进度。路透社报导，过去印度在拉达克东部边境部署的士兵数目约为两万到三万名，近日随着局势恶化，兵力增加一倍以上。印度军官拒绝提供详细的士兵数量，只说印方增兵是跟进中方。

路透社报导，大量物资堆积在拉达克主要城镇莱赫的一个燃料与润滑油仓库等待运送，仓库内印度咖哩、方便面、开心果等物资堆积成山。

军方解释，由于拉达克地形崎岖，物资需要先用卡车、直升机等运送到物流节点，再由骡子送到更难进入的山区。

莱赫的其他仓库还有帐蓬、取暖器、冬装和一些高海拔地区需要的生活用品。拉达克山区入冬后将被积雪覆盖至少四个月，对军队是一大考验。为了应对艰困的环境条件，印度军方必须依赖直升机和骡子互相搭配的方法，将超过15万顿的物资，包括大量武器、燃料、粮食、冬衣等运到营区。

中印冲突持续不断

自从中印两国6月在喜马拉雅山区的加勒万河谷发生冲突，造成20名印度军人丧命以来，边界局势渐趋紧张。中方表示在该冲突中也有解放军伤亡，但是拒绝详细说明。

9月7日，中印双方在在班公湖一带发生冲突，是中印停火协议45年来首次开火。事后双方互相谴责对方先采取行动。中方声明谴责印军9月7日非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，鸣枪威胁前去交涉的中国边防部队巡逻人员。印度随即反驳，指印军在任何阶段都没有越过LAC（实际控制线），也没有使用任何侵略手段，「包括鸣枪」。印媒随后引述印军方消息人士称，是中国士兵向印度阵地开火后，印军才鸣枪示警。至今这起事件始末究竟为何，仍没有定论。

张慈/杨威廉 (综合报导)