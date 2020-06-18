中印军队推动降温 两国舆论持续沸腾

(德国之声中文网) 中印两国周二(6月23日)表示，两国边防部队的军事指挥官已经同意自喜马拉雅山的争议的地区「脱离接触」(disengage forces)。此前发生的冲突造成至少20名印度士兵死亡。

中国外交部回应了22日长达11个小时的军长级会谈，表示这是6月15日加勒万河谷事件发生后的首次军长级会谈，「希望通过对话磋商妥处分歧、管控事态、缓和局势」。

他表示双方「同意采取必要措施，推动事态降温」，也会继续保持对话。

针对记者提问有关冲突事件中中方伤亡的具体数字，中国外交部发言人赵立坚说:「一些印度媒体报道印方官员的话称，中方至少有40名官兵死亡，我可以负责任地告诉你，这是虚假信息。 」

印度军方则在一份声明中说:「司令级会谈在莫尔多(Moldo)举行，（气氛）亲切、积极、具建设性。双方达成了脱离接触的共识。」

前驻中大使吁提防中国

前印度驻中国大使苏理宁 (Nalin Surie)在《印度快报》(India Express)撰文表示，「中国必须认识到，印度也有不可谈判的核心关切、愿望和利益」。

他在文中表示，中国国家主席习近平要为中印关系恶化负全责。他批评习近平傲慢自大，因为中国内部的不安全感、新冠肺炎疫情大流行以及复杂混乱的外部环境而抛弃了谨慎的态度。

他提到，中国在查谟和克什米尔与新疆和西藏交界的部分地区拥有长期的战略利益，但是过去印度却错误地认为，查谟和克什米尔的问题只需要关注巴基斯坦。「中国也是一个大问题，但却悄悄地躲在巴基斯坦的掩护下。」

苏理宁认为中印经济伙伴关系「无法持续」。他认为印度与中国的年度贸易逆差变成「中巴经济走廊」的资金，也说中国没有履行2001年加入世贸组织时对印度的所有承诺。

他呼吁印度改用中国以外其他国家的技术和设备，并呼吁企业投资不能只依赖中国，即便这样会提高成本。

观看视频 01:22 分享 中印衝突掀反華示威 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3dyst 中印衝突掀反華示威

环时总编再发警告

环时总编胡锡进22日在个人微博向印度发出警告，表示若边境冲突升级为战争，印度没有胜算。

他说中国今日的GDP是印度的大约5倍，军费估计是印度的3倍多。印军如果升级同中国的边境冲突，使之成为战争的话，「只能是拿鸡蛋往石头上碰。 」

他说:「如果他们的军队连『打架』都打不过中国军人的话，枪枝和其他军械更帮不了他们的忙。因为中国的军事力量要比印度的先进、强大得多。」

他也强调虽然中国不想与印度升级冲突，但「有充裕能力击退印军的任何挑衅」。他呼吁印军保持清醒，也呼吁印度的精英们保持理性，「与中方共同管控好边界纠纷最符合印度的利益」。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



邹宗翰/张慈 (综合报导)