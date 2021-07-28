中印军长级会谈 双方承诺「尽快解决」边境冲突问题

（德国之声中文网）中国和印度周一（8月2日）表示，两国进行了第十二轮军长级会谈，以增进相互理解丶缓解边界的紧张局势。

根据中印第十二轮军长级会谈联合新闻稿，双方就就推动中印边界西段实际控制线（LAC）地区一线部队的脱离接触「坦诚丶深入地交换意见」，并同意「保持谈判对话势头，尽快解决剩余问题」。

「会谈期间取得了一些进展，我们正在逐步制定温泉地区（Hot Springs）和高格拉地区（Gogra）的脱离接触计划。我们期待着在未来的会谈中取得积极成果，」一位不愿透露姓名的高级军官告诉《印度斯坦时报》 (Hindustan Times）。

温泉地区和高格拉地区是拉达克（Ladakh）东部的冲突点，目前尚未实现双方军队的完全脱离接触。新闻稿当中说：「在谈判对话解决问题期间，双方同意继续作出有效努力，确保中印边界西段实控线地区局势稳定，共同维护和平与安宁。」

这是两国军队之间的第十二轮会谈，也是三个月来的首次会谈。为了避免两国之间进一步冲突，中印两国持续进行不同尝试。

印度和中国在边境问题上的争执已经持续了近15个月，数千名士兵一直在实际控制线（LAC）或事实上的边界对峙。先前，他们在加勒万河谷（Galwan valley）发生了致命的小规模冲突，去年在班公湖（Pangong Tso）南北两岸的紧张局势也在不断升级。

《印度斯坦时报》 报导，已退役的前北方军队（Northern Army）指挥官Lieutenant General DS Hooda 说，对於早日在谈判中取得突破的期望并不是很现实。他说：「在三个多月后，看到军事指挥官们正在开会交换意见是件好事。然而，双方在脱离接触的过程和条件上的分歧并不会很快得到调和。这将需要广泛的讨论，不仅是在军事层面，而且是要在外交层面。」

第十一轮会谈是由指挥官级别的军官在4月9日举行，当时双方并未能达成协议。印度军队告诉中国人民解放军（PLA），在有争议的边界上的所有摩擦点脱离接触，对缓和冲突至关重要。

(路透社、印度斯坦时报)

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