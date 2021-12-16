中印军长级会谈未获突破 中国在不丹边境建村

（德国之声中文网）中印边境争议在2020年6月于拉达克东部爆发冲突后，局势虽稳定但双方仍陷僵局，中印周三（1月12日）在中国一侧的“莫尔多”（Moldo）再次重启军事会谈进行讨论。两国派国防、外交部门代表与会。

印度国防部会后在新闻稿中称，双方在会晤中“坦诚深入交换了意见”，并将努力解决剩余问题，但并未说明具体内容。

中国“国防部发布”在新闻稿中指出：“双方同意遵照两国领导人指引，尽快解决剩余问题。双方表示，这将有助于恢复西段实控线地区的和平与安宁并促进双边关系。双方同意持续巩固已有成果，采取有效措施，保持西段地区包括冬季的局势安全稳定。”

双方也表示将继续保持军事和外交渠道沟通，通过对话协商尽快达成双方都能接受的解决方案，并尽快举行下一轮军长级会谈。

据《印度快报》（Indian Express)报道，参与会谈的印度代表是陆军第14军总指挥官森古普塔中将（Anindya Sengupta）。

印度陆军参谋长纳拉万（Manoj Mukund Naravane）周三形容目前拉达克的情况“稳定并在控制中”。他在新德里对记者表示，中国对印度构成的威胁并没有减弱，印度将继续以“强硬并坚决”的姿态与中国打交道。

中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上对此评论称，中印两国正通过外交和军事渠道，就推动边境局势缓和保持对话沟通，“希望印方个别人员不要发表一些不具建设性的言论“。

中国在不丹边境建村 引印度担忧

与此同时，在拉达克以东约1100公里处，中国在与不丹有争议的边境地区进行了多项施工建设——该区域距离印度洞朗地区仅约10公里。而这也对印度带来了另一股压力。

路透社与美国数据分析公司HawkEye 360合作，透过HawkEye 360提供的卫星图发现，中国自2020年年底在与不丹的边境地区的6个不同地点进行建设工作，目前已新建了超过200个建筑物，而施工仍在进行当中。

中国与不丹的争议边境地带人烟荒芜，伦敦大学亚非学院的教授级研究员巴尼特（Robert Barnett）向路透社表示，中国政府给居民提供补贴，让他们在边境地带定居。他说，中国在有争议的不丹边界上建造村庄，是为了迫使不丹在边界谈判上向中国屈服。

路透社报道，据一位专家和印度国防部消息人士称，这些边境建设能使中国扩大掌控并监测该地区，并可能会利用这些地点来建立国防相关设施。

对印度来说，毗邻此处的洞朗地区是该国极具战略性的地带。此处位於印度连结该国东北部的狭长走廊，素有「鸡脖子」之称，其中最狭窄处仅有23公里，对印度国土安全来说极为重要。在2017年，印度和中国在此处有过长达两个多月的军事对峙。

对於中不边境建设一事，中国外交部向路透社回应，指该工程「完全只是为了改善当地人民的工作和生活条件」，并称「在自己的领土上进行正常的建设活动是中国的主权范围」。

不丹外交部则指，不丹与中国在2021年4月的最新一轮边界谈判中已同意加快解决其分歧，但他们拒绝讨论相关细节。印度外交部则没有回应路透社的置评请求。

根据卫星图，不丹与印度皆未对中国在边境的建设做出反应。澳大利亚战略政策研究所的研究员鲁瑟 （Nathan Ruser）表示，对两国来说，在此处对抗中国将是一大难题。

「针对这些中国建设所采取的任何行动都必然使平民百姓限於危险之中，」鲁瑟说，「这使得印度和不丹在面对中国侵占争议领土时，难以进行反制。」

（综合报道）

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