中印军方边境会谈 实控线两侧调兵遣将

（德国之声中文网）中国南疆军区司令柳林少将与印度第14军司令哈林德•辛格（Harinder Singh）中将本周一（6月22日）举行边境会谈。据印度媒体报道，会谈在实际控制线中方一侧的莫尔多（Moldo）举行。柳林和哈林德•辛格的上一次会晤是在6月6日。当时，双方同意通过和平谈判处理今年5月初以来在多个地点发生的边境争端。

中国与印度军队6月15日再次在边境爆发严重冲突，造成至少20名印度官兵丧生。印度交通部长辛格周日在接受印度电视媒体采访时表示，中国军队在冲突中的死亡人数应至少是印方的两倍。中国承认解放军在冲突中有伤亡，但一直回避谈论死伤人数等细节。中方于6月18日释放10名印军俘虏，包括3名上校及1名中校。

据《印度时报》报道，印度方面呼吁中国遵守两位将领6月初会谈中达成的撤离加勒万谷地及其它争议地区的承诺。可能涉及的议题还包括解放军在拉达克附近接近印度领土处部署空军设施，包括战略轰炸机的举动。

"不得开火"禁令不再？

印度媒体还披露，印度考虑放弃遵守"中印边境冲突不动用枪械"协议。《印度斯坦时报》21日引述一名匿名的印度高级官员透露，印度陆军已下令，给予中印边境实际控制线边防部队指挥官"完全行动自由"，在战术层面上应对突发情况。

报导称，印军批准边防指挥官不用再遵守中印不开火协议，一旦遇上"非常情况"，有权指示部队采取一切行动对付解放军。但有关报道并未获得官方的证实。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



中印双方1996年签署的《关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的协定》规定，双方在边境实际控制线2公里范围以内，都不得使用枪械开火或以爆炸品爆破。

边境两侧动作频频

尽管中国官方对此次边境冲突的细节避而不谈，但官方媒体近期频频披露西藏军区密集组织实战化演训的消息。有关报道大多重在展示新型武器装备图片、视频资料，但对演习的时间地点语焉不详。

《解放军报》6月21日头版发布报道称，6月中旬以来，西藏军区某旅利用驻训地"复杂气象条件组织战备训练"，适应高原寒区条件，并将"转场至海拔更高的陌生地域驻训"。报道称部队致力于"加大低温缺氧条件下的战备训练强度，不断提升部队战斗力"。

印度方面也有相应的备战行动。《印度斯坦时报》报道，印度在长达3488公里的实际控制线（LAC）沿线部署了高原作战力量，以应对在沿线各段可能发生的中方越界情况。报道援引政府消息人士称，印度军方已调遣军队驻防各处关卡，以应对解放军在中印边界的兵力集结。

据《今日印度》报道，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）将于6月23日参加俄印中三国外长视频会议。国防部长辛格（Rajnath Singh）则将赴莫斯科出席6月24日举行的二战胜利纪念活动。中国也派出政府代表团参加这一庆祝仪式，但印度方面认为，与中国代表单独会面的可能性不大。

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叶宣（综合报道）

