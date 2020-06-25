中印再拼边境降温 莫迪删微博帐号

(德国之声中文网) 一名印度军方高级官员周三 (7月1日)表示，印度和中国已完成第三轮军长级会谈，试图缓解在争议领土问题上两国长达一个月的对峙。他也强调需要分阶段缓和紧张局势。

该名匿名官员说，这次会议是在争议边界的印度这一侧举行。他也提到，双方军事和外交官员预计将举行更多的会议，以达成双方都能接受的解决方案，并确保双方在有争议的 「实际控制线 」周边区域能够维持和平。

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中国外交部也证实这项消息，发言人赵立坚表示，双方就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得积极进展。

不过，印度官方抗中措施仍在持续扩大。据印度新闻信托社报道，印度道路运输和公路部长加德卡里(Nitin Gadkari)表示，印度不会允许中国企业参与高速公路项目，也不会让中国人投资中小微企业。

莫迪删微博账号

新浪微博表示，该公司遵照印度大使馆的要求，删除了印度总理莫迪的账号。日前，印度因国安理由禁用59个中国app，包括新浪微博和TikTok。

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莫迪自2015年访中期间首次在微博上发帖后，之后不常使用这个中国社交媒体平台，但尽管如此在账号被关闭前也有20多万粉丝，100多条帖子。

其中比较受关注的帖子，像是莫迪在微博上祝中国国家主席习近平和国务院总理李克强生日快乐，也间接透露出他们的出生日期。

在中国，高级领导人的私生活讨论极为罕见，他们的具体出生日期也不会公开对外透露。

世界许多国家的领袖在主要的社交媒体上都很活跃，像是美国总统特朗普之于推特，但相比之下，中国领导人却很少使用。

邹宗翰/张慈 (美联社、路透社)