中印关系好转？双边外长：尽早解决边境问题

短短1个月内，中印外长第二度会面，重申解决边境争端对于双边关系正常化的重要性。近期中印关系似乎有所缓和；有消息称，印度也在考虑松绑中国投资的限制。

（德国之声中文网）中国外长王毅与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）週四（7月25日）在老挝主办的东盟（ASEAN）外长会的场边晤谈，双方同意尽快解决边境争端。

根据印度外交部声明，这次会议聚焦于“早日解决中印边界实际控制线（LAC）沿线剩余的问题，以稳定并重建双边关系”；两国外长都认为有必要展开“积极、迫切的合作”，尽快达成全面的“脱离接触”（disengagement，即双方军队向后撤，避免接触）。

“维护边境和平安宁，并尊重实际控制线，对于双边关系正常化来说至关重要。”印方指出，两国将召开印中边境事务磋商与协调的工作机制会议，推动进一步讨论。

中国外交部亦强调沟通对话的重要，并称“双方共同致力于维护边境地区和平安宁，推动边境事务磋商取得新进展”。王毅表示，“希望双方相向而行……中印关系重回正轨符合双方利益”。

这次会晤延续了两国外长今年7月4日的会谈进展，当时两人皆在哈萨克出席上海合作组织峰会。据印方当时声明，双方都认为“边境地区当前状况继续拖下去，不符合任何一方的利益”；中方亦强调应“一方面妥善处理并管控毕竟地区局势，一方面积极恢复展开正常交往”。

印度考虑松绑中国投资限制

2020年，中印关系急转直下，两国在喜马拉雅山区的加勒万河谷（Galwan valley）爆发了超过40年来最血腥的武装冲突，至少导致20名印度士兵、4名中国士兵死亡。

2022年，双方军队在另一主权争议地区（印度称阿鲁纳恰尔邦Arunachal Pradesh，中国称藏南地区）再度起冲突。

今年3月，印度总理莫迪曾造访阿鲁纳恰尔邦，出席该区基础建设项目的揭幕仪式，其中包含一条通往达旺地区（Tawang）的隧道，该隧道使部队在边境区更方便通行。

此事引发中国外交部不满，对印度提出严正交涉，认为在双方边境问题未解之际，印度“无权擅自对中国藏南地区进行开发”；印度则驳斥中国说法，主张该区一直都是“印度不可分割的一部分”。

过去4年来，中印皆增加了边境驻军与军备部署。印度政府对于来自中国的投资也更严格管控，并且几乎全面停发给中国公民的签证；一般认为，这是印度希望藉经济手段来报复中国。

不过，近期中印关系有缓和迹象。今年1月，路透社消息指印方有意松绑投资限制。本週一（22日），印度政府的首席经济顾问纳格斯瓦伦（V. Anantha Nageswaran）主张，若要增加印度的全球出口额，印度应把重点放在吸引更多来自中国的外国直接投资（FDI）。

此外，路透社7月中旬再引述知情的政府官员说法称，印度在考虑加快中国技师的签证核发流程。此前，印度《经济时报》曾报道，由于中国技师签证问题，过去4年来导致印度电子制造业产值损失约150亿美元。印度的电信、钢铁、太阳能板等产业需要中国技师来操作中国制的设备。

对于印度可能放宽签证一事，中国官媒《中国日报》18日曾发表社论，认为此举“有助于中印关系改善”。该文声称中国企业称得上是印度“严苛营商环境”的“最大受害者”，并主张印度应为中国企业提供“公平、公正、非歧视的营商环境”。

王毅会晤俄国外长

与印度外长会晤同一天，王毅也在东盟会议场边跟俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）见面，重申中俄关系将继续深化，盼能共同维护“以东盟为中心、开放包容的区域合作架构”，并且“防止域外势力破坏干涉”。

据中国外交部声明，王毅与拉夫罗夫还“就事关和平与安全的重大议题交换意见”，拉夫罗夫“祝贺中方成功推动巴勒斯坦各派别签署《北京宣言》”。该声明并未提及乌克兰或者俄乌战事。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）本週造访中国，也曾与王毅见面。中国的声明写道：“中方始终坚定致力于推动危机政治解决……乌俄双方都不同程度发出愿意谈判的信号，虽然条件和时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力。”乌方则表示，目前尚未观察到俄方有诚意展开谈判。

7月24日，乌克兰外长库列巴在广州会见中国外长王毅。 图像来源: Lu Hanxin/AP/picture alliance

中国政府近期一系列的外交斡旋举动引发关注。除了接待乌克兰外长，也提供谈判场地给哈马斯、法塔赫等巴勒斯坦各派别，并针对第二托马斯礁（中方称仁爱礁，菲方称阿云津礁），与菲律宾达成临时运补协议。

《星岛日报》评论称，自中共二十届三中全会以来，中国连续这几场“外交大戏”，可以视为对三中全会的“献礼”。

不过，美国之音、美国有线电视新闻网（CNN）等媒体分析指出，中国虽将自身形塑为和平推手形象，并企图展现自身是不同于美国、能代表全球南方的声音，但上述外交斡旋多为象征性质，实际的和平进程仍然有限。

（路透社等）

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