中印八轮对谈皆无果 北京还有优势吗？

(德国之声中文网) 时序入冬，中印两国军队都在拉达克东部地区安营扎寨。拉达克山区是印度喜马拉雅山区与中国接壤的地带，也是两个亚洲大国之间领土主权争议纠缠不清的地带。

印度和中国的军官11月6日在边境村庄楚舒尔(Chushul)举行了最新一轮会谈，讨论与该区域有关的事宜。双方在会谈中排除了将军队撤离所谓实际控制线(LAC)附近地带的可能性。实际控制线(LAC)是印度和中国在该地区权力抗衡下形成的边界线。

指挥官们在会谈后发表的联合声明中说，他们的前线士兵将「保持克制，避免误解和误判」、「致力于处理其他显著问题，以共同维护边境地区的和平与安宁」。

自1962年中印战争以来，该地区一直是中印关系的痛点，现在的实际控制线就是在当时画设的。2020年6月，中国逐渐在该地区增兵之后，拉达克加勒万河谷发生的小规模冲突造成２０名印度士兵死亡，并将中印之间的紧张局势升至几十年来最高点。

双方都不愿退让

中国专家和政策专家都表示，目前两国之间的僵局没有缓和迹象，而且两军都已经准备好要延长军队在该地区扩大部署的时间。

「目前为止的８轮对谈都没有产生完全撤军或解除紧张局势的效果。」德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学中国研究教授斯里坎特·康达帕利(Srikanth Kondapalli)告诉德国之声。他说：「目前的军事对峙对双方来说都是一种消耗，对印度方面尤其如此...看起来中国正试图利用消耗战来弱化印度军队。」

德里中国研究所前所长阿尔卡·阿查里亚（Alka Acharya）告诉德国之声，虽然会谈对于避免冲突升级非常重要，但双方都不希望被外界视为退让的一方。

阿查里亚说：「显然，双方都坚守着各自的最大利益，而且都不希望在任何方面做出被视为让步的举动－因为一旦他们这么做，相当于承认他们可能是错的一方。」阿查里亚补充道，随着双方的民族情绪高涨，任何可能的和解行动也都随之往后推迟。

两军相距仅百米

在最近两轮会谈中，中国坚持要求印度让出他们在楚舒尔（Chushul）附近的山头，以及实际控制线穿过的班公错湖南北两岸。印度则坚持要求做出覆盖整个地区的决议。

印度国防官员匿名告诉德国之声，中印双方都在该地区部署了约５万名士兵，也部署了火炮、坦克和地对空防御设施等。沿着班公错湖和楚舒尔地区的几个制高点扎营，双方部队相距不过几百米。

双方都指责对方侵犯了边界。中印边界有近3500公里(2100英里)长，相当大一部份边界仍存在争议。加勒万河谷、羌臣摩河谷、班公错湖是主要三大争议点。

在11月6日的虚拟会议中，印度国防部参谋长拉瓦特将军(Bipin Rawat)表示，拉达克东部的局势依然紧张，而且印度的立场「毫不含糊」。印度不会接受任何实际控制线的变动。

拉瓦特说，因为印度国防部队做出「坚定有利的回应」，中国人民解放军「在拉达克的错误行为面临到意想不到的后果」。

虽然印度军方做出表态，国防专家却认为中国军队没有被吓阻的迹象。印度国家安全顾问委员会前成员、中国分析与战略中心主席拉纳得（Jayadeva Ranade）告诉德国之声：「中国并没有被迫撤军，而且从各种迹象来看，中国已经安顿下来准备度过一个漫长而严峻的冬天，同时对发起军事冲突的可能性保持开放态度。

拉纳德也认为北京将继续在边境问题上保持强硬、不屈服的姿态。他说：「我预测印度会随着时间的推移屈服于压力，通过谈判妥协；或者因为放松警戒，让中国军方获得机会打击较脆弱区域，让印度遭遇失败。」

上海合作组织成员国在11月10日召开元首理事会，席间除了中国国家主席习近平发表谈话外，外界最关注的是印度总理莫迪的态度。这是两国在边界拉达克地区发生严重冲突以来首次同台。

根据印媒NDTV，《印度时报》、今日印度等报导，印度总理莫迪在会议中表示，「有国家违背《上海合作组织宪章》的精神，试图将双边问题纳入议程。」莫迪说：「印度认为，要加强互联互通，重要的是我们要在尊重彼此主权和领土完整的前提下向前迈进。」

除了上海合作组织元首理事会之外，习近平和莫迪预计还会在11月13-15日的东盟会议上以线上方式见面。他们还预计在另外两个国际会议上有面对面接触机会－一个是11月17日由俄罗斯主持的金砖五国(BRICS)峰会，另一个是11月21-22日由沙特阿拉伯主持的G20峰会。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



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