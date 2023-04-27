中印互逐媒体：印度将无中国官媒记者

（德国之声中文网）《华尔街日报》周三（5月31日）援引消息人士报道，新德里方面本月拒绝为在该国的最后两名中国官方媒体记者续发签证，这两位记者分别来自官方媒体新华社和中国中央电视台。知情人士称，这两名中国记者在签证到期后已经离开了印度。其中一些知情人士说，现在印度已经没有中国官方媒体的记者，这可能是至少自1980年代以来的首次。

中国外交部发言人毛宁31日在例行记者会上证实，印方拒绝为中国中央广播电视总台（CGTN）唯一的一名驻印度记者延期签证，迫使其离境。此外，目前中方最后一名驻印度记者的签证也已经过期。

而在中国的印度记者也已几乎"绝迹"。德国之声4月初曾报道，印度最大的报纸之一《印度教徒报》(The Hindu)和印度广播公司(Prasar Bharati)的记者在中国境外旅行时被禁止返回中国。而《印度斯坦时报》（Hindustan Times）的一名记者本月被告知其记者证已被吊销。

毛宁：或采取反制措施

5月31日，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上回答有关提问时再次强调："长期以来，中国媒体记者在印度遭受了不公正、歧视性的待遇。"她指出，2017年印方毫无理由地将中国驻印记者签证有效期缩短为3个月甚至1个月，并称，自2020年以来，印方拒不审批中方记者赴印常驻申请。她表示，"面对印方的这种长期的无理打压，中方不得不采取适当的反制措施，维护中方媒体的正当权益"。

被问道这是否意味着中国确实拒绝为印度记者续签签证，毛宁表示，中方愿意继续为印度记者在华工作和生活提供协助和便利。"但是这取决于印方能不能和中方相向而行，为中国在印度的记者提供同样的便利和协助。"

双边关系阴云密布

中印双边关系在2020年6月的边境冲突后陷入紧张势态。同时近年来，印度转而更积极地参与以美国为首的四方安全对话(Quad)，其成员还包括澳大利亚和日本，中国认为该组织企图包围和遏制中国。

今年4月初，中国更改了中印边境的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称藏南地区）11个地点的名称，此一所谓"标准化"的措施引起印度强烈不满。

上周，中国缺席了在印度举行的二十国集团(G20)旅游工作组会议。在东道国印度决定将克什米尔地区作为会议举办地之后，中国抵制了该会议。中国外交部称，坚决反对在领土争议地区举办任何形式的G20会议。

禁用TikTok 印度早已先行一步

印中关系恶化也表现在其他方面。印度以数据安全为由，已禁止几十款中国移动应用在印度使用，包括TikTok、WeChat和其他来自中国的全球热门应用，以及多款电脑游戏。这些应用被挡在印度快速增长的市场之外。

受欢迎的记者

《华尔街日报》报道称，驱逐记者事件加剧了中印两国的紧张关系，减少了这两个拥核邻国之间的交流和可预见性。前中国官媒记者、现任北京智库全球化智库(Center for China and Globalization)研究员的王子辰对该报表示，如果有更多中国记者驻印，将有助于消除两国之间的鸿沟，促进对彼此文化和观点的更深层次了解。这位研究员说，这进而可能会减少敌意，促使两国以更和平的方式解决边界争端。

与此同时，中国外交部官网的一篇新闻稿称，5月30日，中国外交部亚洲司司长刘劲松会见了"印度媒体记者玛诺基亚、潘迪和洛塔"，称希望他们此次中国行有助于向印度各界展示客观、真实、生动的中国。报道称ABP电视台《印度之话》栏目播出印度记者中国行第一期节目，吸引超过500万印度民众观看。

（华尔街日报、路透社、中国外交部）

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