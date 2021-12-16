中印争议：军事会谈重启 中国不丹边境建设引忧

（德国之声中文网）继上一次的会谈在僵局中结束後，中国及印度的军事高层於周三（12日）再次召开双方会议，讨论如何让双边军队得以从具争议的拉达克（Ladakh）东部边界地区撤军，以缓解长达20个月的对峙。

美联社报道，印度军方表示，这场中印军事高层间的第14轮会谈将在中国一侧的「莫尔多」（Moldo）会晤点举行，并预计在当地时间周三（12日）晚间或周四（13日）时结束。

中印双方在名为「实际控制线」的事实边界上各自驻扎了数万名士兵，并部署了大炮丶坦克和战斗机等军事设施。2020年6月，中印军队爆发肉搏战，在未开一枪的情况下，印方表示有20名印度士兵丧生，中国则说他们在这场冲突中损失了4名士兵。

在於去年10月10日举办的第13轮会谈上，中国指责印度坚持其「不合理和不现实的要求」，给谈判增加了困难；印度则称当前局势是「由中方单方面试图改变现状造成的，违反了双边协议」。讨论最终陷入僵局，两国不欢而散。

在12日会议召开前夕，中印双方皆表示拉达克东部目前「局势稳定」。中国外交部发言人汪文斌向印度喊话，希望印方能「同中方相向而行，推动边境事态尽快从应急处置转入常态化管控阶段」；印度陆军总司令纳拉瓦内（Manoj Mukund Naravane）则表示：「印度不会允许中国用武力改变局势」。

中国在不丹边境建村 引印度担忧

与此同时，在拉达克以东约1100公里处，中国在与不丹有争议的边境地区进行了多项施工建设——该区域距离印度洞朗地区仅约10公里。而这也对印度带来了另一股压力。

路透社与美国数据分析公司HawkEye 360合作，透过HawkEye 360提供的卫星图发现，中国自2020年年底在与不丹的边境地区的6个不同地点进行建设工作，目前已新建了超过200个建筑物，而施工仍在进行当中。

中国与不丹的争议边境地带人烟荒芜，伦敦大学亚非学院的教授级研究员巴尼特（Robert Barnett）向路透社表示，中国政府给居民提供补贴，让他们在边境地带定居。他说，中国在有争议的不丹边界上建造村庄，是为了迫使不丹在边界谈判上向中国屈服。

路透社报道，据一位专家和印度国防部消息人士称，这些边境建设能使中国扩大掌控并监测该地区，并可能会利用这些地点来建立国防相关设施。

对印度来说，毗邻此处的洞朗地区是该国极具战略性的地带。此处位於印度连结该国东北部的狭长走廊，素有「鸡脖子」之称，其中最狭窄处仅有23公里，对印度国土安全来说极为重要。在2017年，印度和中国在此处有过长达两个多月的军事对峙。

对於中不边境建设一事，中国外交部向路透社回应，指该工程「完全只是为了改善当地人民的工作和生活条件」，并称「在自己的领土上进行正常的建设活动是中国的主权范围」。

不丹外交部则指，不丹与中国在2021年4月的最新一轮边界谈判中已同意加快解决其分歧，但他们拒绝讨论相关细节。印度外交部则没有回应路透社的置评请求。

根据卫星图，不丹与印度皆未对中国在边境的建设做出反应。澳大利亚战略政策研究所的研究员鲁瑟 （Nathan Ruser）表示，对两国来说，在此处对抗中国将是一大难题。

「针对这些中国建设所采取的任何行动都必然使平民百姓限於危险之中，」鲁瑟说，「这使得印度和不丹在面对中国侵占争议领土时，难以进行反制。」

（综合报道）

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