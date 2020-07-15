「中华航空」引误会 台湾通过华航更名决议案

(德国之声中文网) 台湾立法院周三 (7月22日) 处理一项由民进党团与时代力量党团做出的提案，建议台湾的交通部应该研拟可分期执行的中华航空(华航)改名计画。最终立法院院会根据民进党所提出的决议案作表决，以64张同意票通过。

其中民进党全投下同意票，国民党则是全员未出席表决，其余小党则是投下赞成票。然而，根据法律规定，立法院所通过的决议案并无法律强制效力，只能对行政部门做出监督与建议。

除了通过华航更名的决议案外，台湾的立法院同一天也通过另一项由民进党所提出的决议案，内容建议台湾行政部门应该针对如何提升护照上「台湾」字样的辨识度提出具体作法，希望能藉此确保台湾人国际旅行的便利与安全。

起自台湾飞机被误认

此决议案主要是起因于今年四月台湾捐口罩至欧美各国时，台湾的「中华航空」机身上的「China Airline」字样，让部分外媒报导时误以为该飞机属于中国，以为是「中国」捐赠的口罩。今年二月，网路上开始有台湾民众发起华航正名的连署，在4月份连署达到4万多人。

民进党团的决议案建议台湾交通部前期以不涉及「改约航权谈判」的前提，去研拟改变飞机的涂装设计，接着邀请相关单位就更改华航英文译名与华航改名等各项可能性展开讨论。

民进党在提案中强调，为了强化台湾的国际识别，提案请立法院将这个建议做成决议，建议交通部积极研拟并提出华航国际识别的相关政策，避免华航与中国的航空公司被混淆。

决议案的提议包含前期在机身上增加「TAIWAN」或是有台湾意象的设计，并与各单位研拟改英文译名或是直接改名的各项可能性。

然而，台湾最大的在野党国民党却缺席这项决议案的表决，导致最终表决时，该党无立委在场投票。

本月初，国民党立法院的党团总召林为洲在接受台湾当地广播节目访问时曾表示，民进党团提出的华航更名公决案只是由立法院做出声明，用来督促行政机关，所以他认为此举只是「作秀」，并强调国民党不会「奉陪演戏」。

提升护照上「台湾」二字的辨识度

民进党提出的另一项提案内容建议提升台湾护照的辨识度。该提案强调，为避免台湾人出国时，因护照封面的文字「China」造成他国无法清楚辨识，被误认为来自中国，才提出决议案建议台湾行政部门「就如何进一步提升我国护照之『台湾丶TAIWAN』辨识度提具体作法，以维护国人尊严，以及确保国际旅行之便利与安全」。

无党籍的立委林昶佐在两项提案通过後，在个人脸书的专页上表示，周三立法院通过的两项提案能让台湾人在国际上更能保障自己的身份，不再与中国人混淆。他写道:「国家正常化，让台湾成为代表台湾人民的台湾，去除党国时代遗留的大中国意识形态政府框架，是台湾改革的重大工程。」他也認為这项改革除了宪法层次外，也是许多行政层级应该推动的工作。

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