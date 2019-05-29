中华子孙还是台湾子民? 透视候选人的两岸光谱

台湾总统大选距离现在大约半年时间，两大政党将在七月正式推出总统候选人。德国之声为不同地区的读者归纳现在有意参加台湾总统大选的参选人，其两岸政策分别为何。
（德国之声中文网）首先，民进党的两岸立场最为清晰。 两位有意参加总统选举的参选人，现任总统蔡英文和前行政院长赖清德，都与对岸划分清楚的界线，自觉为主权独立的国家。
虽然蔡英文和赖清德都主张台湾是独立政权，但是两人在对外交涉的态度上却仍然有差异。 蔡英文用词谨慎，在国际场合时，她常用「台湾」自居，配合国际上对台湾的俗称。 但以台湾民众为对象的2019年元旦讲话当中，她把「中华民国」和「台湾」两个名词组合在一起，变成「中华民国台湾」，以便配合台湾岛内不同的身份认同。
然而在某些支持台湾独立的人眼中，蔡英文的作法太过保守，他们更支持曾以「务实的台独工作者」自居的赖清德，期望赖清德更强硬的对抗中国。 赖清德公开表明自己的「台独」立场，被中国定义为绝不能接受的政治人物，中国官媒环球网甚至呼吁政府用「反分裂国家法」对赖清德发布全球通缉令。 虽然环球网的愿望最后并没有成真，但是这种程度的要求多少呈现了中国官方对赖清德的看法。
国民党重点放在经济
相对于民进党，另外一个台湾的主要政党，也就是1945年随着蒋中正迁移到台湾的中国国民党（简称国民党），其两岸政策却模糊许多。 国民党很少公开批评中国，也很少完全迎合中国。 虽然现在有意参选总统的国民党政治人物有八人之多，但是他们在两岸立场上面的差异，并没有像蔡英文和赖清德那样显著。
成功大学政治学系副教授蒙志成向德国之声解释，这可能是因为国民党在台湾内部打选战，赢票重点不在主权：「在乎主权的人，会把票投给民进党或是无党籍。 国民党是以经济诉求取胜。 」
他补充，两位民调成绩最好的国民党参选人，现任高雄市长韩国瑜和鸿海董事长郭台铭，在经济方面有非常清晰的路线差异：前者对象在中产阶级以下的民众，农林渔牧产业；后者强调产业技术、国际链接，针对中产阶级以上的民众，虽然人数较少，但是有开创性。 他认为朱立伦和王金平，虽然也有提出经济政策，但是没有引起重视。
「中华民国」的存在问题
虽然国民党的主力不是两岸牌，但是多位候选人仍然有两岸立场上的微妙差异。 在了解国民党的身份认同之前，需要爬梳二战之后的那段中国历史。
国民党是1919年孙中山在上海创立，历经多次改革，打过第二次世界大战、抗日战争，之后与中国共产党交战，在1949年退到台湾。
以这一年作为分水岭，两岸的历史解读就走上不同的道路。
国民党延续着「中华民国」的国号，在台湾实施治权。 在中华民国改由直接民选政府后，国民党依然以政党的形式继续存在政坛。 就算中华人民共和国在1971年以后普遍获得国际认可为代表「中国」的政权，但是国民党不愿意承认它的正当性。国民党不认为自己战败了，战争也仍未结束。
另一方面，从中华人民共和国的视角出发，「中华民国」在1949年10月1日那天就已经结束。 中国不只是在教科书中明列这一定义，更颁布《关于正确使用涉台宣传用语的意见》，要求国内媒体在提及1949年10月1日之后的台湾地区政权，都要使用「台湾当局」或「台湾有关方面」，不能使用「中华民国」，一律不使用「 中华民国纪年」，其他涉及国家主权才能拥有的政治称谓，也一律转化为不具有国家意义的词汇。
然而，虽然如此，中国政府却仍然默许国民党在台湾内部使用「中华民国」这个词汇。 政治大学国关中心主任丁树范认为，其中一个原因是国民党认同「台湾是中国的一部分」，即便国民党的「中国」与共产党的「中国」意涵不同；另一个原因是，国民党使用模糊策略，还在中国政权的容许范围内。
国民党的「模糊策略」
蒙志成认为，从苏起2000年创造九二共识，到马英九不统不独不武一路以降 ，国民党的策略就是模糊化。 「让这个东西讲不清楚说不明白，基本上你不能说我是台独，因为我支持一中 ，我还是坚持中华民国；我也没有卖台说中华民国不存在。 」
但是，中华民国这个名词，不同政治人物可以赋予比较偏向与中国融合、或是比较偏向与中国分离的解释。 例如，韩国瑜说「一中各表，一中是中华民国」。 郭台铭说「一中各表，各表是中华民国与中华人民共和国」。 由此可见，两人拥有共同的出发点，强调的却是不同的重点。
韩国瑜的主张大抵延续了前总统马英九等国民党人的定位，靠着模糊中华民国与中国的界线，来取得中华人民共和国的默许空间，又不会得罪台湾内部的民众。 反观郭台铭却违背国民党的常态，开始往清晰化的方向走去。
丁树范说：「郭台铭的一中定义走向，是一种血缘族群的概念，在一中底下有两个政府。 这个东西处理不好，很容易走向华独或是Ｂ型台独吧，就是说中华民国或是中华人民共和国是没有关系的。 」他说，这不是中国乐见的，所以朱立伦在郭台铭之后，才会立即出面澄清。
可能是因为感受到对岸的压力，另两位政治明星朱立伦、王金平都表示有意愿与中国政府签署「和平协议」。 然而朱立伦在「亲美和中」的主张下，只是点到为止，没有进一步推行下去。 王金平却一再强调，签署和平协议是为了「让台湾可以争取足够时间和生存空间」。
成大政治系副教授蒙志成说：「但如果我来评断，和平协议只是提议人的主观的乐观主张。 」他说，在中国的立场，战争早已结束，是因为外国势力的干预，国民党才能继续在台湾存续。 只要美国继续卖武器给台湾，中国就会认定是外国势力干预，就不会承诺放弃使用武力。 「前提是台湾不能够再买美国的武器、美国也不能卖武器给台湾，只有这样，他才能承诺放弃用武力，才能达到签订和平协议的目标。 」
「模糊策略」的终点
最后，成大副教授蒙志成认为，国民党的模糊策略已经快要走到尽头。 一方面，随着美中的对立关系逐渐升高，美国已经开始表示希望台湾站清楚界线。 另一方面，习近平在2019年1月2日的《告台湾同胞书》四十周年纪念讲话上，明确的把「九二共识」定义为「一国两制」，看起来也像是对模糊策略失去耐性。
蒙志成说：「前总统马英九执政，采取模糊化策略，反而是台湾人认同最高的时候，一举突破六成多。 等到蔡英文，或陈水扁的时候，台湾认同就下降了，中国认同就上涨了。 」他认为，习近平预估2020年很可能是国民党的候选人当选总统，但他不乐见马英九时期的民意变化再次重演：「那么这个时候他（习近平）必须在更早的时间，2019年1月2日发表这个谈话，去框限未来与国民党合作的目标。 以承认「九二共识」当作对谈前提，所以国民党符合条件，但是谈话的目标，就开始要讲一国了。 」