中华子孙还是台湾子民? 透视候选人的两岸光谱

（德国之声中文网）首先，民进党的两岸立场最为清晰。 两位有意参加总统选举的参选人，现任总统蔡英文和前行政院长赖清德，都与对岸划分清楚的界线，自觉为主权独立的国家。

虽然蔡英文和赖清德都主张台湾是独立政权，但是两人在对外交涉的态度上却仍然有差异。 蔡英文用词谨慎，在国际场合时，她常用「台湾」自居，配合国际上对台湾的俗称。 但以台湾民众为对象的2019年元旦讲话当中，她把「中华民国」和「台湾」两个名词组合在一起，变成「中华民国台湾」，以便配合台湾岛内不同的身份认同。

然而在某些支持台湾独立的人眼中，蔡英文的作法太过保守，他们更支持曾以「务实的台独工作者」自居的赖清德，期望赖清德更强硬的对抗中国。 赖清德公开表明自己的「台独」立场，被中国定义为绝不能接受的政治人物，中国官媒环球网甚至呼吁政府用「反分裂国家法」对赖清德发布全球通缉令。 虽然环球网的愿望最后并没有成真，但是这种程度的要求多少呈现了中国官方对赖清德的看法。

国民党重点放在经济

相对于民进党，另外一个台湾的主要政党，也就是1945年随着蒋中正迁移到台湾的中国国民党（简称国民党），其两岸政策却模糊许多。 国民党很少公开批评中国，也很少完全迎合中国。 虽然现在有意参选总统的国民党政治人物有八人之多，但是他们在两岸立场上面的差异，并没有像蔡英文和赖清德那样显著。

成功大学政治学系副教授蒙志成向德国之声解释，这可能是因为国民党在台湾内部打选战，赢票重点不在主权：「在乎主权的人，会把票投给民进党或是无党籍。 国民党是以经济诉求取胜。 」

他补充，两位民调成绩最好的国民党参选人，现任高雄市长韩国瑜和鸿海董事长郭台铭，在经济方面有非常清晰的路线差异：前者对象在中产阶级以下的民众，农林渔牧产业；后者强调产业技术、国际链接，针对中产阶级以上的民众，虽然人数较少，但是有开创性。 他认为朱立伦和王金平，虽然也有提出经济政策，但是没有引起重视。

「中华民国」的存在问题

虽然国民党的主力不是两岸牌，但是多位候选人仍然有两岸立场上的微妙差异。 在了解国民党的身份认同之前，需要爬梳二战之后的那段中国历史。

国民党是1919年孙中山在上海创立，历经多次改革，打过第二次世界大战、抗日战争，之后与中国共产党交战，在1949年退到台湾。

以这一年作为分水岭，两岸的历史解读就走上不同的道路。

国民党延续着「中华民国」的国号，在台湾实施治权。 在中华民国改由直接民选政府后，国民党依然以政党的形式继续存在政坛。 就算中华人民共和国在1971年以后普遍获得国际认可为代表「中国」的政权，但是国民党不愿意承认它的正当性。国民党不认为自己战败了，战争也仍未结束。

另一方面，从中华人民共和国的视角出发，「中华民国」在1949年10月1日那天就已经结束。 中国不只是在教科书中明列这一定义，更颁布《关于正确使用涉台宣传用语的意见》，要求国内媒体在提及1949年10月1日之后的台湾地区政权，都要使用「台湾当局」或「台湾有关方面」，不能使用「中华民国」，一律不使用「 中华民国纪年」，其他涉及国家主权才能拥有的政治称谓，也一律转化为不具有国家意义的词汇。

然而，虽然如此，中国政府却仍然默许国民党在台湾内部使用「中华民国」这个词汇。 政治大学国关中心主任丁树范认为，其中一个原因是国民党认同「台湾是中国的一部分」，即便国民党的「中国」与共产党的「中国」意涵不同；另一个原因是，国民党使用模糊策略，还在中国政权的容许范围内。

国民党的「模糊策略」

蒙志成认为，从苏起2000年创造九二共识，到马英九不统不独不武一路以降 ，国民党的策略就是模糊化。 「让这个东西讲不清楚说不明白，基本上你不能说我是台独，因为我支持一中 ，我还是坚持中华民国；我也没有卖台说中华民国不存在。 」

但是，中华民国这个名词，不同政治人物可以赋予比较偏向与中国融合、或是比较偏向与中国分离的解释。 例如，韩国瑜说「一中各表，一中是中华民国」。 郭台铭说「一中各表，各表是中华民国与中华人民共和国」。 由此可见，两人拥有共同的出发点，强调的却是不同的重点。

韩国瑜的主张大抵延续了前总统马英九等国民党人的定位，靠着模糊中华民国与中国的界线，来取得中华人民共和国的默许空间，又不会得罪台湾内部的民众。 反观郭台铭却违背国民党的常态，开始往清晰化的方向走去。

丁树范说：「郭台铭的一中定义走向，是一种血缘族群的概念，在一中底下有两个政府。 这个东西处理不好，很容易走向华独或是Ｂ型台独吧，就是说中华民国或是中华人民共和国是没有关系的。 」他说，这不是中国乐见的，所以朱立伦在郭台铭之后，才会立即出面澄清。

可能是因为感受到对岸的压力，另两位政治明星朱立伦、王金平都表示有意愿与中国政府签署「和平协议」。 然而朱立伦在「亲美和中」的主张下，只是点到为止，没有进一步推行下去。 王金平却一再强调，签署和平协议是为了「让台湾可以争取足够时间和生存空间」。

成大政治系副教授蒙志成说：「但如果我来评断，和平协议只是提议人的主观的乐观主张。 」他说，在中国的立场，战争早已结束，是因为外国势力的干预，国民党才能继续在台湾存续。 只要美国继续卖武器给台湾，中国就会认定是外国势力干预，就不会承诺放弃使用武力。 「前提是台湾不能够再买美国的武器、美国也不能卖武器给台湾，只有这样，他才能承诺放弃用武力，才能达到签订和平协议的目标。 」

「模糊策略」的终点

最后，成大副教授蒙志成认为，国民党的模糊策略已经快要走到尽头。 一方面，随着美中的对立关系逐渐升高，美国已经开始表示希望台湾站清楚界线。 另一方面，习近平在2019年1月2日的《告台湾同胞书》四十周年纪念讲话上，明确的把「九二共识」定义为「一国两制」，看起来也像是对模糊策略失去耐性。

蒙志成说：「前总统马英九执政，采取模糊化策略，反而是台湾人认同最高的时候，一举突破六成多。 等到蔡英文，或陈水扁的时候，台湾认同就下降了，中国认同就上涨了。 」他认为，习近平预估2020年很可能是国民党的候选人当选总统，但他不乐见马英九时期的民意变化再次重演：「那么这个时候他（习近平）必须在更早的时间，2019年1月2日发表这个谈话，去框限未来与国民党合作的目标。 以承认「九二共识」当作对谈前提，所以国民党符合条件，但是谈话的目标，就开始要讲一国了。 」