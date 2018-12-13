中加风波不断 加拿大华裔北京机场遇麻烦

（德国之声中文网）加拿大媒体《环球邮报》报道，知名民运人士王炳章的女儿王天安（Ti-Anna Wang）本周三（1月16日）在北京国际机场一度被扣留。

《联合早报》报道，她在北京转机回加拿大时被扣留近两小时。王天安认为这是中国对加拿大的报复行为。《环球邮报》指出，30岁的王天安原本准备从韩国首尔经北京飞往多伦多，转机时，多名警察把她和11个月大的女儿带下机舱，扣留了近两小时，她在一封写给该媒体的邮件中写道："这是一次令人震惊，恐怖和毫无意义的折磨，除了欺凌、惩罚和恐吓我和我的家人之外没有任何目的"。

王天安透露她被扣留期间不被允许使用手机和电脑，也不能联系加拿大大使馆。有中方官员告诉她不能返回加拿大，将她送上返回首尔的班机。

王天安多次问到为何不能回到加拿大，对方仅说正调查她的案件但不会透露更多详情。

《环球邮报》报道，民运人士王炳章被关押期间多次中风，王天安在去年8月份获得签证，但上周抵达杭州时被禁止进入中国。王炳章于2002年6月在越南被秘密绑架运送到中国，2003年他因间谍罪恐怖主义罪被判处无期徒刑。

王天安表示，她认为中国此次的动作一是对加拿大的报复，另外也是惩罚她上周曾接受《环球邮报》采访透露自己被拒绝入境的事，她说："我感觉这是一次非常刻意的报复，……我很害怕，因为这是一个没有法治的国家，我不知道会发生什么事。" 她的哥哥王时代（Times Wang）被获准探视父亲。王时代持美国护照。

加拿大保守党外交事务评论员奥图尔（Erin O'Toole）对王天安的遭遇"感到十分担忧，因为这已经成为了一种模式。" 他敦促加拿大总理特鲁多给中国国家主席习近平打电话，尝试解决外交争端。

孟晚舟事件发生后，中国当局拘捕了两名加拿大公民，另外，中国对涉贩毒案的加拿大公民谢伦伯格改判为死刑。加拿大驻华大使麦家廉(John McCallum)本周三晚间说，他已经与中国当局取得了联系，目前关注的是三名加拿大人的安全问题："现在我的首要任务是尽一切努力确保两名加拿大公民尽快得到释放，并帮助挽救谢伦伯格先生的生命。"