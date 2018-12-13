中加风波不断 加拿大华裔北京机场遇麻烦

知名民运人士王炳章的女儿王天安周三在北京机场转机时被短暂扣留，中方告诉她无法搭乘前往加拿大的飞机。王天安是加拿大籍，她指出这是北京对加拿大的报复行为。
（德国之声中文网）加拿大媒体《环球邮报》报道，知名民运人士王炳章的女儿王天安（Ti-Anna Wang）本周三（1月16日）在北京国际机场一度被扣留。
《联合早报》报道，她在北京转机回加拿大时被扣留近两小时。王天安认为这是中国对加拿大的报复行为。《环球邮报》指出，30岁的王天安原本准备从韩国首尔经北京飞往多伦多，转机时，多名警察把她和11个月大的女儿带下机舱，扣留了近两小时，她在一封写给该媒体的邮件中写道："这是一次令人震惊，恐怖和毫无意义的折磨，除了欺凌、惩罚和恐吓我和我的家人之外没有任何目的"。
王天安透露她被扣留期间不被允许使用手机和电脑，也不能联系加拿大大使馆。有中方官员告诉她不能返回加拿大，将她送上返回首尔的班机。
王天安多次问到为何不能回到加拿大，对方仅说正调查她的案件但不会透露更多详情。
《环球邮报》报道，民运人士王炳章被关押期间多次中风，王天安在去年8月份获得签证，但上周抵达杭州时被禁止进入中国。王炳章于2002年6月在越南被秘密绑架运送到中国，2003年他因间谍罪恐怖主义罪被判处无期徒刑。
王天安表示，她认为中国此次的动作一是对加拿大的报复，另外也是惩罚她上周曾接受《环球邮报》采访透露自己被拒绝入境的事，她说："我感觉这是一次非常刻意的报复，……我很害怕，因为这是一个没有法治的国家，我不知道会发生什么事。" 她的哥哥王时代（Times Wang）被获准探视父亲。王时代持美国护照。
加拿大保守党外交事务评论员奥图尔（Erin O'Toole）对王天安的遭遇"感到十分担忧，因为这已经成为了一种模式。" 他敦促加拿大总理特鲁多给中国国家主席习近平打电话，尝试解决外交争端。
孟晚舟事件发生后，中国当局拘捕了两名加拿大公民，另外，中国对涉贩毒案的加拿大公民谢伦伯格改判为死刑。加拿大驻华大使麦家廉(John McCallum)本周三晚间说，他已经与中国当局取得了联系，目前关注的是三名加拿大人的安全问题："现在我的首要任务是尽一切努力确保两名加拿大公民尽快得到释放，并帮助挽救谢伦伯格先生的生命。"