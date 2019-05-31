 中加贸易关系恶化 特鲁多六四发言遭轰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2019

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时政风云

中加贸易关系恶化 特鲁多六四发言遭轰

自12月温哥华警方以美国逮捕令拘捕华为财务长孟万洲以来，两国外交关系严重恶化。中国切断了加拿大主要商品的进口。不过这并没有阻止特鲁多针对六四30周年的发言。

Justin Trudeau (picture-alliance/empics/The Canadian Press/C. Katsarov)

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)日前表示，中国无视国际规则，出于政治原因「任意拘捕」加拿大公民，理应受到国际社会的谴责，西方民主国家「不能继续允许」中国的所为。

(德国之声中文网) 加拿大政府官员周二(6月4日)表示，随着双边贸易关系恶化，中国计划加强对加拿大肉类和肉类产品进口的检查。肉类行业高管警告说，这可能对其业务产生「灾难性影响」。

根据路透社引用加拿大农业部通知，北京大使馆已被告知，中国海关人员将打开所有加拿大肉类和肉类产品的货柜。在某些情况下，100％的内容物都将成为检查目标。

加拿大卫生部在其通知中称，中国官员表示最近发现有不遵守猪肉進口規定的情况，并指出此举与非洲猪瘟和反走私措施有关。中国的猪肉产业近来受到致命猪瘟爆发的严重打击。

加拿大猪肉委员会表示，问题出在证明文件而不市食品安全问题。尽管如此，代表主要加工商的加拿大肉类委员会（CMC）敦促会员「大幅加强对出口的监督和遵守所有要求」。

根据路透社引用委员会给成员的信件，内容写道:「我们必须强调，最轻微的违规状况都可能会危及我们对中国的整体肉类出口，并对所有CMC成员产生灾难性影响。」2019年的前3个月，中国是加拿大第3大猪肉出口市场，出口额为2.15亿加元（1.605亿美元）。

Kanada Justin Trudeau Premierminister zu Besuch in China (Reuters/J. Lee)

加拿大总理特鲁多在５月与美国总统特朗普通电话，着重讨论了与中国关系的问题。

DW.COM

在加拿大被软禁的华为财务总监孟晚舟形容自己的行动被限制在“方寸之间”。而相对在温哥华豪宅中无奈等待的孟晚舟，在中国被拘禁的两名加拿大人的境况又怎样呢？ (21.05.2019)

加拿大环球邮报周三报导，中国虽然尚未起诉被关押已久的两名加拿大人，但已经正式逮捕他们。这两个加拿大人分别是加拿大前外交官康明凯及商人思巴夫。 (16.05.2019)

虽然这只是一场行政聆讯，但是孟晚舟的出场仍然吸引媒体注意。华为发言人对媒体表示，华为一向相信孟晚舟的清白，她的案件纯属政治炒作，她的权利也被侵害。 (09.05.2019)

特鲁多关切六四30年

加拿大总理特鲁多周二对六四天安门事件镇压30周年表达了他对中国人权记录的「真切担忧」。他说，加拿大持续呼吁中国「尊重人权、抗议权和言论自由」，并停止对维吾尔族和其他穆斯林的大规模拘留。

他在温哥华对记者说：「我们对中国在人权方面的行为表示真切担忧，并将继续......呼吁在这个周年纪念日和今后的每一天都更尊重人权。」

中国驻加拿大使馆随后立即表达抗议，表示特鲁多的发言是对中国内政的干预。

华为财务长孟晚舟在温哥华被捕后不久，中国当局拘留了两名加拿大人，上个月正式指控他们进行间谍活动。

特鲁多说:「我们对在中国任意拘留加拿大人和其他政治犯感到遗憾，我们已直接向中国领导人提出这一点。」

为了施压加拿大释放孟晚舟，中国中国目前禁止加拿大油菜种子进口，并暂停了两家猪肉厂的许可证。外界认为，这些商业限制都与华为财务长孟晚舟仍在加拿大遭关押有关。

加拿大联邦司法部表示，加拿大当局已于6月6日设立法庭，讨论有关华为财务長孟晚舟引渡案件的技术问题，但她不会出庭。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)

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媒体看中国

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