中加贸易关系恶化 特鲁多六四发言遭轰

(德国之声中文网) 加拿大政府官员周二(6月4日)表示，随着双边贸易关系恶化，中国计划加强对加拿大肉类和肉类产品进口的检查。肉类行业高管警告说，这可能对其业务产生「灾难性影响」。

根据路透社引用加拿大农业部通知，北京大使馆已被告知，中国海关人员将打开所有加拿大肉类和肉类产品的货柜。在某些情况下，100％的内容物都将成为检查目标。

加拿大卫生部在其通知中称，中国官员表示最近发现有不遵守猪肉進口規定的情况，并指出此举与非洲猪瘟和反走私措施有关。中国的猪肉产业近来受到致命猪瘟爆发的严重打击。

加拿大猪肉委员会表示，问题出在证明文件而不市食品安全问题。尽管如此，代表主要加工商的加拿大肉类委员会（CMC）敦促会员「大幅加强对出口的监督和遵守所有要求」。

根据路透社引用委员会给成员的信件，内容写道:「我们必须强调，最轻微的违规状况都可能会危及我们对中国的整体肉类出口，并对所有CMC成员产生灾难性影响。」2019年的前3个月，中国是加拿大第3大猪肉出口市场，出口额为2.15亿加元（1.605亿美元）。

特鲁多关切六四30年

加拿大总理特鲁多周二对六四天安门事件镇压30周年表达了他对中国人权记录的「真切担忧」。他说，加拿大持续呼吁中国「尊重人权、抗议权和言论自由」，并停止对维吾尔族和其他穆斯林的大规模拘留。

他在温哥华对记者说：「我们对中国在人权方面的行为表示真切担忧，并将继续......呼吁在这个周年纪念日和今后的每一天都更尊重人权。」

中国驻加拿大使馆随后立即表达抗议，表示特鲁多的发言是对中国内政的干预。

华为财务长孟晚舟在温哥华被捕后不久，中国当局拘留了两名加拿大人，上个月正式指控他们进行间谍活动。

特鲁多说:「我们对在中国任意拘留加拿大人和其他政治犯感到遗憾，我们已直接向中国领导人提出这一点。」

为了施压加拿大释放孟晚舟，中国中国目前禁止加拿大油菜种子进口，并暂停了两家猪肉厂的许可证。外界认为，这些商业限制都与华为财务长孟晚舟仍在加拿大遭关押有关。

加拿大联邦司法部表示，加拿大当局已于6月6日设立法庭，讨论有关华为财务長孟晚舟引渡案件的技术问题，但她不会出庭。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)