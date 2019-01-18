中加角力 德国人怎么看？

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多周五夜间(1月18日)与德国总理默克尔通电话时，讨论了加拿大与中国之间趋于紧张的外交关系。他强调了基于规则的国际秩序的重要性，认为这与国际商界的信心息息相关。

特鲁多的办公室发布消息指出，两国总理在通话中讨论了"两名加拿大公民在中国遭到肆意拘捕以及一名加拿大公民被判死刑"。他与默克尔都强调了"国际社会共同呼吁尊重外交豁免权、国际规则、司法独立的重要价值"。特鲁多在通话中还就德国各界对加拿大方面的支持表示了感谢。

不过，在目前中国与加拿大的外交危机中，德国政界几乎很少进行公开表态，商界高层的声音也相对较少。这有可能与德国在对华关系、尤其是华为问题中的尴尬处境有关。

德国处境颇为尴尬

去年12月，中国先后拘捕了供职于国际危机防范组织的加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)以及商人思巴夫(Michael Spavor)。外界认为，这是北京当局向加拿大施压的筹码，想迫使后者释放华为财务长孟晚舟。后者被加方应美国方面的要求而拘捕，理由则是孟晚舟涉嫌违反美国对伊朗制裁条例。此外，近期还有一名在华系狱的加拿大人忽然被重审改判死刑，此前他因贩毒罪行被判有期徒刑。

与此同时，来自中国的电信业巨头华为在许多西方国家都遇到了巨大的阻力，后者担心华为可能在其电信基础设施产品中设置"后门"。澳大利亚、新西兰等国已经制订法规将华为排除在本国5G通信网络建设项目之外，美国司法当局更是对华为展开了刑事调查，指控其涉嫌工业间谍行为。即将进行5G频谱拍卖的德国，现在也被披露正评估限制华为参与的可能性。不过，德国《商报》等媒体也从政府圈内人士处获悉，联邦政府同时也担心封杀华为会导致德国电信业的成本飚升，德中双边关系也有可能受到不小的损害。分析人士估算，德国5G网络建设的总投入可能高达800亿欧元，这对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言本应是一个巨大的商机。

德国普通网民立场不一

不过，德国普通网民并没有像政商界高层那样忌惮在中加外交危机、华为问题中发声。在德广联、《明镜周刊》等新闻媒体门户网站上，不少网民都对中国政府进行了强烈谴责。有网友指出，即便当今中国的科技再发达，它依旧不是真正意义上的法治国家，"每一个人随时都有可能成为政权的牺牲品，甚至成为政治斗争中的人质。"许多网友注意到，此次一加拿大公民因贩毒被改判死刑，其司法程序漏洞百出，即便按照中国法律也站不住脚。还有人指出，"中国其实一直都是西方的敌人，现在不过是露出了真面目；它在经济上四处布局，在政治上则搞蔑视人权的独裁。"

但是，也有网友指出，每个国家都有权制订自己的法律，没有人可以傲慢地说别国的哪条法律是正确的、哪条法律是错误的。"如果中国是敌人，那么美国也应该算作是欧洲的敌人。"对于这类观点，还有不少德国网民则回应说，既然中美两国都想搞霸权，德国还是宁可让同属西方文化的美国人当霸主。

加拿大正在考虑是否封杀华为

值得注意的是，被推到风口浪尖的加拿大，暂时还没有出台限制华为参与该国5G建设的法规。目前，该国安全机关仍在研究这个问题。加拿大公共安全部长古德尔(Ralph Goodale)周五表示，在国家安全问题上不会向中国的压力妥协。"这确实是一个非常艰难的挑战，但是我们不会背离我们所坚信正确的东西、不会背离我们所认定的加拿大国家利益。"就在一天前，中国驻加拿大大使卢沙野发出警告，称如果加方禁止华为参与该国5G网络建设，将会遭到中方的报复。特鲁多总理则谴责了中国将政治立场与商业利益相挂钩的做法，认为这值得全球各国民众担忧。