中加联合国人权理事会交锋 互批种族问题

(德国之声中文网) 以加拿大为首的40多个国家22日在联合国人权理事会上对中国在新疆丶香港和西藏的行动表示严重关切，此举也引发中国的强烈反弹。这份联合声明已经酝酿了数天，加拿大选择在第47届人权理事会会议的第二天发表。加拿大大使诺顿 (Leslie Norton) 在会中表示：「我们对新疆的人权状况感到严重关切。」

该声明得到了澳大利亚丶英国丶法国丶德国丶意大利丶日本丶西班牙和美国等国的支持。声明指出，北京必须允许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）和其他独立观察员「立即丶有意义和不受限制地进入」新疆考察，并结束对维吾尔族和其他少数民族的「任意拘留」。

声明表示：「可靠的报告表明，在新疆有超过一百万人被任意拘留，政府广泛监视维吾尔人和其他少数民族成员，他们的基本自由和维吾尔文化受到限制。」

声明列举了有关酷刑或残忍丶不人道和有辱人格的待遇或处罚，其中包含强迫绝育丶性暴力丶基于性别的暴力，以及强迫儿童与父母分离的报告。与2019年写信给巴切莱特谴责中国对待维吾尔人的22位大使相比，这份声明的签署国的数量有所增加。

过去几年，中国多次否认虐待维吾尔人，并坚持认为，其政策只是在施行旨在打击极端主义的职业培训中心。联合国人权事务高级专员巴切莱特巴切莱特21日向安理会表示，她希望今年能够以有意义的方式访问新疆。周二的声明还对香港基本自由的恶化和西藏的人权状况表示关切。

大赦国际秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）告诉法新社，该声明「向中国当局发出了一个至关重要的信息，也就是他们不能凌驾于国际监督之上」。但她补充说，各国现在中国采取真正的行动。

中国反击

中国在该声明发表之前就已经做出了回应。由中国为首的一群国家宣读了一份声明，称「对加拿大原住民的人权受到严重侵犯深表关切」。签署该声明的国家包含白俄罗斯丶伊朗丶朝鲜丶俄罗斯丶斯里兰卡丶叙利亚和委内瑞拉。白俄罗斯代表也宣读了另一份代表64个国家的联合声明，强调香港丶新疆和西藏是中国的内政。

中国引领的声明中提到了最近在加拿大西部的一所前寄宿学校发现的215座无名墓，这是一个世纪前为强行同化加拿大原住民而设立的一间寄宿学校。

声明说道：「历史上，加拿大剥夺了原住民的土地，杀害了他们，并根除了他们的文化。我们呼吁对所有对加拿大原住民丶特别是儿童犯下的罪行进行公正地调查。」

在加拿大首都渥太华，该国总理特鲁多 (Justin Trudeau)说，加拿大已经承认并正在寻求弥补对其原住民造成的伤害。他告诉媒体：「在加拿大，我们有一个真相与和解委员会。中国的真相与和解委员会在哪里。他们的真相在哪里？」

他强调：「和解的旅程是漫长的，但这是我们正在进行的旅程。中国甚至不承认有问题存在。这是一个根本的区别，这就是为什么加拿大人和来自世界各地的人正在为维吾尔人发声，他们发现自己没有声音，面对一个不承认他们所发生的事情的政府。」

(路透社、法新社)

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