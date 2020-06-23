中加续陷僵局　特鲁多拒交换孟晚舟

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周四(6月25日)表示，拒绝用孟晚舟换取两名被关押在中国的加拿大人康明凯 (Michael Kovrig)与迈克尔 (Michael Spavor)，形容这样将置所有加拿大人于险境。

他在渥太华举行的每日疫情通报会上表示，不能允许「任意逮捕加拿大公民影响我们司法系统的运作」，又指如果北京从这次互动中得出结论，认为任意逮捕加拿大人是影响加国人民和政府的有效方式，那么今后没有一个加拿大人是安全的。

他强调：「这里的问题不仅仅是 『两个迈克尔』(两人的英文名字都是迈克尔)，也是每一个前往中国或海外任何地方的加拿大人」。

北京引用康明凯妻子说法

中国外交部周三(6月24日)再次针对两名加拿大人遭起诉和孟晚舟案回应。发言人赵立坚称：「23日，康明凯妻子接受采访时称，加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序，这样做符合法治，也有利于解决两位加拿大公民的问题。」

他也引用康明凯妻子纳吉布拉(Vina Nadjibulla)的说法指出，「加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序」，并表示「即使按加方所说这是一起司法案件......，加拿大政府在孟晚舟事件上是可以根据自己的法律秉公执法的」。

他强调要「敦促加方切实尊重法治精神，认真对待中方的严正立场和关切，停止政治操弄」，并重申要求加拿大立即释放孟晚舟。

邹宗翰/李澄欣 (德新社等)