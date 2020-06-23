 中加续陷僵局　特鲁多拒交换孟晚舟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2020

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时政风云

中加续陷僵局　特鲁多拒交换孟晚舟

中国外交部引用康明凯妻子说法，说「终止孟晚舟引渡程序符合法治，有利于解决两位加拿大公民的问题」。但加拿大总理特鲁多再次强调不会让中国「任意逮捕」影响加方司法系统。

Kanada Premierminister Justin Trudeau (picture-alliance/empics/M. Sudoma)

如何处理孟晚舟案和两名加拿大人被捕一事成为加拿大总理特鲁多上任以来最棘手的议题。

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周四(6月25日)表示，拒绝用孟晚舟换取两名被关押在中国的加拿大人康明凯 (Michael Kovrig)与迈克尔 (Michael Spavor)，形容这样将置所有加拿大人于险境。

他在渥太华举行的每日疫情通报会上表示，不能允许「任意逮捕加拿大公民影响我们司法系统的运作」，又指如果北京从这次互动中得出结论，认为任意逮捕加拿大人是影响加国人民和政府的有效方式，那么今后没有一个加拿大人是安全的。

他强调：「这里的问题不仅仅是 『两个迈克尔』(两人的英文名字都是迈克尔)，也是每一个前往中国或海外任何地方的加拿大人」。

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加拿大公民康明凯和商人迈克尔被捕至今已18个月，加中两国关系也因此陷入冰点。即使多个加拿大盟友向中国政府施压，北京坚称两人被捕及起诉与孟晚舟案无关。 (23.06.2020)

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北京引用康明凯妻子说法

中国外交部周三(6月24日)再次针对两名加拿大人遭起诉和孟晚舟案回应。发言人赵立坚称：「23日，康明凯妻子接受采访时称，加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序，这样做符合法治，也有利于解决两位加拿大公民的问题。」

他也引用康明凯妻子纳吉布拉(Vina Nadjibulla)的说法指出，「加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序」，并表示「即使按加方所说这是一起司法案件......，加拿大政府在孟晚舟事件上是可以根据自己的法律秉公执法的」。

他强调要「敦促加方切实尊重法治精神，认真对待中方的严正立场和关切，停止政治操弄」，并重申要求加拿大立即释放孟晚舟。

邹宗翰/李澄欣 (德新社等)

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