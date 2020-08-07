 中加外长罗马会面 孟晚舟案仍无解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中加外长罗马会面 孟晚舟案仍无解

2018年12月，加拿大警方以美国的引渡令拘留了华为财务长孟晚舟。不久后，中国逮捕了加拿大人迈克尔和康明凯，并指控他们从事间谍活动。其后，中加关系恶化。这次两国外长碰面会有帮助吗?

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

孟晚舟在2018年12月在温哥华停留期间被美国逮捕。她被控与违反美国对伊朗的制裁有关的银行欺诈罪，此后加拿大一直在争取引渡。她目前仍被软禁在温哥华，而将于2021年4月结束的引渡案正在审理中。

(德国之声中文网) 加拿大外交部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）周二 (8月25日) 在罗马与中国外交部长王毅会面，敦促北京释放其拘留的两名加拿大公民。

一位加拿大政府官员匿名表示，商鹏飞还提出了加拿大反对中国对香港的做法。

商鹏飞在欧洲进行公务访问，与王毅在一家酒店会面90分钟。两人曾于2019年11月在日本举行面对面会谈。

加拿大外交部在一份声明中说:「商鹏飞部长再次重申，康明凯与迈克尔的案件仍然是重中之重......加拿大继续呼吁中国立即释放这两人。」

声明说，两人还讨论在面对新冠肺炎时，全球合作的重要性，包括在寻找疫苗上的合作。

上个月，在中国通过《港区国安法》后，加拿大暂停了与香港的引渡条约，并表示可能会放宽让更多香港人移民加拿大。

DW.COM

一份向媒体公开的文件显示，加拿大司法部长声称，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。与此同时，华为呼吁德国政府不要将其排除在5G移动网络建设之外。

在孟晚舟引渡案中，这位华为财务长的律师在加拿大法庭表示，应公布提供有关2018年12月逮捕孟晚舟的完整文件。这些文件由加拿大情报机构提供，此前经过删减。中国外交部于周二凌晨称，“希望加方充分认清美方政治图谋，尽快妥善解决孟晚舟事件”。

中国外交部引用康明凯妻子说法，说「终止孟晚舟引渡程序符合法治，有利于解决两位加拿大公民的问题」。但加拿大总理特鲁多再次强调不会让中国「任意逮捕」影响加方司法系统。

孟晚舟官司挫败

加拿大联邦法院25日以国家安全为由，驳回了华为高管孟晚舟获取情报文件的请求，并称这些文件并不能支持她对自己被捕方式的质疑。

孟晚舟的律师要求要取得这些文件，以支持他们所称程序遭到滥用的说法，如果得到证实，可能会导致法院引渡程序暂停。

但法院认为，文件中包含的信息 「与孟女士律师所称滥用程序的指控无关」。法官还同意总检察长的观点，即文件的披露 「会损害国家安全或国际关系」。

这些文件包括加拿大安全情报局关于孟晚舟被捕的情况报告、电子邮件和一名特工在孟晚舟被捕后几天的手写笔记。

孟晚舟的律师一直在不列颠哥伦比亚省最高法院打另一场法律诉讼，要求获得更多数百份联邦警察、边境机构和司法部门的文件。

在这两个法庭上，辩方都指控美国和加拿大当局在孟晚舟从香港航班下机后，被指控前的几个小时内，合谋收集证据，并在没有律师的情况下进行审讯，侵犯了她的权利。

他们还指责皇家骑警向FBI提供了她的智能手机、平板电脑和笔记本电脑的序列号和技术规格。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

相关内容

Symbolbild: China Kanada

中国再判一名加拿大公民死刑 07.08.2020

加拿大籍男子徐伟洪日前被中国广州中级人民法院以制造毒品罪一审判处死刑，成为去年以来以同样罪名在中国被判极刑的第三名加拿大公民。加拿大外长对这一判决深表关切，并强调指出，加方曾一再向中国政府阐明反对死刑的立场。

Protest in Italien China Hongkong

罗冠聪致信意大利外长促其与中国谈香港和人权 25.08.2020

前香港众志创党主席罗冠聪敦促意大利外长迪马约与中国外长王毅会晤时，要表明强硬立场，反对北京的港区国安法。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou

“将孟晚舟引渡至美的要求已满足” 01.08.2020

一份向媒体公开的文件显示，加拿大司法部长声称，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。与此同时，华为呼吁德国政府不要将其排除在5G移动网络建设之外。

广告

媒体看中国

China drängt auf Gesetzesänderung gegen Lebensmittelverschwendung (picture-alliance/dpa/L. Fuhua)

德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆

《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。  