中加外长罗马会面 孟晚舟案仍无解

(德国之声中文网) 加拿大外交部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）周二 (8月25日) 在罗马与中国外交部长王毅会面，敦促北京释放其拘留的两名加拿大公民。

一位加拿大政府官员匿名表示，商鹏飞还提出了加拿大反对中国对香港的做法。

商鹏飞在欧洲进行公务访问，与王毅在一家酒店会面90分钟。两人曾于2019年11月在日本举行面对面会谈。

加拿大外交部在一份声明中说:「商鹏飞部长再次重申，康明凯与迈克尔的案件仍然是重中之重......加拿大继续呼吁中国立即释放这两人。」

声明说，两人还讨论在面对新冠肺炎时，全球合作的重要性，包括在寻找疫苗上的合作。

上个月，在中国通过《港区国安法》后，加拿大暂停了与香港的引渡条约，并表示可能会放宽让更多香港人移民加拿大。

孟晚舟官司挫败

加拿大联邦法院25日以国家安全为由，驳回了华为高管孟晚舟获取情报文件的请求，并称这些文件并不能支持她对自己被捕方式的质疑。

孟晚舟的律师要求要取得这些文件，以支持他们所称程序遭到滥用的说法，如果得到证实，可能会导致法院引渡程序暂停。

但法院认为，文件中包含的信息 「与孟女士律师所称滥用程序的指控无关」。法官还同意总检察长的观点，即文件的披露 「会损害国家安全或国际关系」。

这些文件包括加拿大安全情报局关于孟晚舟被捕的情况报告、电子邮件和一名特工在孟晚舟被捕后几天的手写笔记。

孟晚舟的律师一直在不列颠哥伦比亚省最高法院打另一场法律诉讼，要求获得更多数百份联邦警察、边境机构和司法部门的文件。

在这两个法庭上，辩方都指控美国和加拿大当局在孟晚舟从香港航班下机后，被指控前的几个小时内，合谋收集证据，并在没有律师的情况下进行审讯，侵犯了她的权利。

他们还指责皇家骑警向FBI提供了她的智能手机、平板电脑和笔记本电脑的序列号和技术规格。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)