 中加关系持续恶化 特鲁多被动立场受质疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2018

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时政风云

中加关系持续恶化 特鲁多被动立场受质疑

第三名被捕的加拿大人是谁？虽然加拿大政府没有提供更多细节，但反对派保守党议员奥托尔 (Erin O'Toole) 表示，此案涉及一名来自艾伯塔省的女子。该女子在中国教书了好几个月，因为签证违规而被拘留。

Portraitbild Justin Trudeau (picture-alliance/J. Tang)

特鲁多虽然强调被中国拘捕的第三人与前两案无关，但还是引起中加摩擦升级的疑虑。

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多12月19日在年终记者会上回应第三名加拿大人在中国被捕一事。他表示此案与之前两起案件无关，中国并未指控第三人影响中国国安，很有可能是签证问题。他强调，不希望中加摩擦升级，并说﹕「有成千上万的加拿大人在中国生活、旅行和工作。」

特鲁多被问及会否向中国国家主席习近平表示关切，他说政治介入或政治语言不一定有帮助。他说﹕「摩擦升级或强硬的政治声明实际上只会适得其反。」他认為，这样的做法可能会有短期的示威效果，但无助于解决实际问题。

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华为孟晚舟案发生后，中国拘捕了两名加拿大公民，这和在华德国企业有什么关系？改革开放四十年，习近平现在似乎有改弦更张的动向，他能否成功？这些都是德语报刊评论版关心的话题。 (17.12.2018)

持华为手机免门票、持华为工作证半价优惠、购买苹果手机遭雇主处罚……华为财务长孟晚舟在加拿大被羁押后，中国国内的一些企业纷纷出台了不寻常的措施，表达对华为的声援。 (17.12.2018)

第二大经济体的中国是加拿大第二大出口市场和第二大进口来源地。这使得渥太华在两公民被拘留事件上显得无能为力，深怕触怒北京。 (15.12.2018)

保守派议员，也是反对党领袖的谢尔 (Andrew Scheer) 在推特上表示，特鲁多需要打电话给习近平。他说﹕「真的是够了。该是时候让总理拿起电话打给习主席，要求北京让被捕的加拿大人平安返家。任何因为政治或外交因素拘留加拿大公民的行动都是完全不能接受的。」

前加拿大驻华大使大卫马大维 (David Mulroney) 表示，如果说第三次逮捕是巧合，那真是非常不寻常。他说：「一次拘留已经够糟糕了。两次已经很可怕的。第三次这样做看出中国是多么无情.....这提醒人们中国是一个『拘留之国』(detention state)。」

多伦多大学教授怀斯曼 (Nelson Wiseman) 表示，特鲁多看起来很虚弱，他的發言不会受到加拿大人欢迎。他分析﹕「政府认为，强硬的言论不利于被中国拘捕的加拿大人，并可能导致更多加拿大人被拘留。中国的加拿大企业也可能受到影响。」外界也持续关注美国是否会为了加拿大施予北京更大的压力。

夏立民/李芊 (美联社等)

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