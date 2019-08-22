 中加争端选边站 美:孟晚舟非谈判筹码 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2019

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时政风云

中加争端选边站 美:孟晚舟非谈判筹码

加拿大应美国引渡要求逮捕孟晚舟案之后，与中国外交关系陷入前所未有的低潮。北京随后关押两名加拿大公民更是引起加拿大不满。现在美国承诺，会全力协助此案。中美之间又多了一道难题。

Kanada Mike Pompeo und Chrystia Freeland (Reuters/C. Wattie)

蓬佩奥在与弗里兰的联合记者会上说：「针对中国对加拿大公民的任意和令人无法接受的拘留，美国与加拿大站在一起。」

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周四(8月22日)表示，美国正努力确保两名遭中国逮补拘留的加拿大人能被释放。他在会晤加拿大总理特鲁多和其他加拿大官员后称，这样的任意拘留是令人无法接受的。

蓬佩奥告诉特鲁多:「我们的团队正在努力想方设法，要如何帮助这两名加拿大人获释.....他们这样被关押是不对的。」

蓬佩奥在渥太华与特鲁多和外交部长弗里兰讨论有关贸易、中国以及即将举行的G7峰会。他还会见了加拿大企业高管，包括加拿大最大的农业出口商理查森国际（Richardson International）。该公司今年对中国油菜籽的出口受阻。

蓬佩奥指出，美国总统特朗普直接向中国国家主席习近平提到这件事，并「毫不含糊地表达了美国对这种不恰当行为的担忧」。

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本周三，中国警告加拿大不要天真地相信美国施压能帮助解决中加之间的棘手问题。 (03.07.2019)

中国驻加拿大使馆周三称，发现一批加拿大猪肉产品的官方检疫卫生证书系伪造，要求加方自主暂停签发对华出口肉类证书。 (26.06.2019)

中国曾经威胁说，要拿美国重度依赖的稀土货源来当做贸易谈判的筹码。稀土因此被纳入美国与加拿大的合作项目，甚至为僵持已久的加拿大人问题辟开一条出路。 (21.06.2019)

中加关系持续下滑

在蓬佩奥访问前夕，特鲁多发誓说，他将坚定捍卫加拿大人的利益，不会在与中国加深的外交和贸易争端中退缩。北京则迅速回击。中国外交部发言人耿爽指责渥太华，说「中加关系遭遇了严重困难，责任完全在加方」，并重申要求加拿大立即释放孟晚舟。

蓬佩奥强调：「中国想要谈论这两个案例（孟晚舟和加拿大两名被捕公民），好像两件事是等同的，在道德上是相似的，但根本就不是。」

当被问及华盛顿是否会在美中贸易战中使用孟作为讨价还价的筹码时，他也很明确的否认。

特朗普去年12月接受路透社采访时表示，如果有可能帮助确保贸易协议，他可能会介入孟晚舟案。孟的律师指出，这些言论表明对客户的指控是出于政治动机。

夏立民/楊威廉 (法新社等)

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