中列澳大利亚「14罪状」澳总理拒绝屈服

(德国之声中文网)澳大利亚的《悉尼晨驱报》18日报导，一名不具名的中国官员在澳大利亚首都堪培拉接受媒体采访时，分享了一份来自中国驻澳大利亚大使馆的文件，内容列举了14项澳大利亚政府引起中国不满的行为。

该名官员在接受采访时告诉记者：「中国生气了。如果你把中国当作敌人，中国便会是你的敌人。」《悉尼晨驱报》在报导中写道，中国对澳大利亚政府发动了非比寻常的攻击，指控澳大利亚「毒害」了双边关系。

该份文件显示，中国不满澳大利亚政府尝试彻底破坏维多利亚州政府与中国达成的「一带一路」协议，并责怪堪培拉让澳大利亚媒体对中国做出「不友善且充满敌意」的报导。澳大利亚政府其他引起中国不满的行为还包含了：

资助澳大利亚战略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)进行「反中」的研究

对中国驻澳大利亚记者进行突袭式的调查

取消中国学者的澳大利亚签证

在国际论坛带头攻击中国在香港丶台湾与新疆事务

呼吁国际针对新冠病毒的起源展开调查

於2018年禁止华为参与澳大利亚的5G网络建设

阻止了10起中国在澳大利亚的基础建设与农业的投资案

该文件还称，如果澳大利亚愿意停止执行中国列举的多项政策的话，将使双边关系变得更有建设性且氛围更好。同一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，批评澳大利亚是使双方关系下滑的始作俑者。

赵立坚说：「中澳关系下滑的症结在哪里，澳方是十分清楚的。澳方屡屡在涉及中国核心利益和重大关切的问题上采取错误言行，主动挑起挑衅性丶对抗性行动，是造成当前中澳关系困难局面的根本原因。」

他呼吁澳大利亚采取实际行动改正错误，多做有利於中澳互信与合作，符合中澳全面战略合作伙伴关系的事，切实为两国各领域合作创造良好的氛围和条件。

澳大利亚总理：澳大利亚会一直秉持原则

路透社报导，澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)19日回应了中国对澳大利亚表达的不满，强调「澳大利亚永远会是澳大利亚」。莫里森强调，澳大利亚一直都是从自身利益为出发点来行事，并重申澳大利亚不会改变其政策。

莫里森在接受澳大利亚第七电视台采访时说：「如果拥有自由的媒体丶民选产生的议员丶表达个人对於事件的担忧丶以及与其他国家讨论人权会使中澳两国陷入紧张关系，那看来主要原因只是澳大利亚在实践其原则。」

澳大利亚17日与日本签署了双边军事协定也引发中国的强烈反弹。莫里森在返回澳大利亚後表示，中国认定澳大利亚是应美国要求才与日本签署军事协定的假设是错误的。他说，澳大利亚是根据自身利益与日本以及其他国家签署军事协定与贸易协定。

莫里森强调：「澳大利亚不会停止为自己制定外部投资法，我们也不会停止为自己决定该如何建设澳大利亚的5G网络，我们更不会停止决定我们如何确保澳大利亚的机制不受外部干预。」

杨威廉/张慈 (路透社、悉尼晨驱报)

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