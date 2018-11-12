中共面对新敌人：青年马克思主义者

（德国之声中文网）"上大学以后，我对工人的待遇、权利和利益都非常敏感。"一位不愿透露身份的北京大学学生告诉法新社记者。作为一个农民工的儿子，这位21岁的年轻人感觉到自己对底层阶级负有社会责任。为了找出帮助底层的办法，他阅读了卡尔·马克思的著作。

他的故事并非特例。

为了对抗日益增长的消费主义和日趋严重的贫富差距，这些精英高校的大学生们对全球共产党的意识形态基础理论--马克思主义产生了兴趣。在校园里，学生们为清洁工和食堂工人组织了电影晚会和社交活动。他们一起高唱社会主义颂歌。

但是，当学生们打算进一步实践他们学到的马克思主义理论，在广东省为工人成立工会维权的时候，中国政府立即予以镇压。尽管这些活动分子只占了大学生的极少部分，当是中国政府仍然要把这种趋势消灭在萌芽状态。迄今为止，警方和学校当局似乎成功地遏制了这类活动的爆发。



网络上，关于警察拘押学生及佳士工人维权事件的帖子遭到删除。讨论学生活动分子失踪的微信群也被关闭。

在北京大学，关于马克思主义小组的学习行动引发了广泛的讨论。有人表示同情和理解，有人认为他们太过好战和激进。一个北大学生在学校的内部网络论坛写道："我强烈支持他们，因为他们优先考虑别人的利益。""算了吧。"另一个说，"身为一个'毛左'，我都不喜欢他们。"

中国领导人习近平的讲话也激发了此类意识形态争论。 习近平要求"不忘初心"，并在今年5月的一次讲话中要求在校园和教室里加强马克思主义教育。

大多数学生思想开放，受到西方观念影响，毛泽东思想和工人权利离他们比较遥远。一位北大大四学生这样认为。问到姓名，他只告诉记者他姓李。"作为一个政治学的学生，我对劳工问题的看法不那么左翼。"李同学对法新社记者说。他批评学生活动分子"不够客观公正"，但是认为这并不意味着他们应当遭到镇压。另一位陈姓学生说，就算政府试图打压学生，他们最初掀起的关于劳工权利的讨论也不会完全消失。"事到如今，政府方面应该站出来解决问题。"陈同学说，否则"所有的愤怒和不满"都将快速增长。"显而易见，"她说，"学生们不会沉默。"

张平/凝炼（德新社、法新社）