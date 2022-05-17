 中共规范离退休干部「听党话、跟党走、不妄议大政方针」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2022

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时政风云

中共规范离退休干部「听党话、跟党走、不妄议大政方针」

中共发布离退休干部党建设工作的相关规定，要引导离退休干部党员自觉「同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致」，在大是大非面前对党忠诚、为党尽责。

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中共发布规定，要求离退休干部党员对党忠诚、为党尽责。

（德国之声中文网）据新华社报导，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，要求离退休干部党员严守纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论等。

中央组织部负责人于5月15日以《答记者问》详细说明，指出加强离退休干部党建工作是「推进新时代党的建设新的伟大工程的重要内容」。制定出台《意见》，「不仅有利于继续推进新时代党的建设，也利于进一步把广大离退休干部党员组织凝聚起来，继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量。」

落实重要指示精神

负责人说，《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，「全面贯彻落实党中央关于全面从严治党的重大决策部署和习近平总书记有关重要指示精神，认真总结吸收这些年来各地区各部门加强离退休干部党建工作的好做法好经验。」同时针对近年来出现的个别党员干部退休后发生违纪违法问题的情况，作出了更严格、更具体的规定。

负责人指出，目前的离退休干部党建工作运行机制方面，「体制不够健全、职责边界不够清晰、运行机制不够顺畅」，这些问题都需要再加强和改进。

 听党话、跟党走

《意见》提出，在党员思想政治建设方面「强化政治引领，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走」。在党组织建设方面「强化组织功能，进一步把离退休干部党员组织凝聚起来」。在党员教育管理方面「强化管理监督，进一步增强离退休干部党员的党性观念和党纪意识」。

关于加强党的政治建设，《意见》强调，要引导离退休干部党员自觉「在思想上、政治上、行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致」，在大是大非面前「旗帜鲜明、立场坚定，对党忠诚、听党指挥、为党尽责」。

不得妄议大政方针

此外，关于严明纪律规矩，《意见》要求离退休干部党员严守纪律，特别是担任过领导职务的干部党员，「不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会组织活动，不得利用原职权或职务影响为自己和他人谋取利益」。

相关报导：习近平：防控方针由党的性质和宗旨决定

动态清零是好是坏？

中共二十大预计于今年11月举行，习近平被认为很有可能连任第三届总书记。不过，自从三月以来中国各地疫情升温，政府对疫情的处理方式引起不少民怨。习近平多次强调坚持「动态清零」路线，称中国的「防控政策是经得起历史检验的」，是「科学有效的」。

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习近平被认为很有可能连任第三届总书记

中国独立学者吴强表示：「动态清零是一个习近平亲自指挥跟部署的基本总方针，……，对抗疫情被习近平看作是伟大斗争内政的一大部分。」他指出：「在这个方针下，过去两年半政府部门把新冠疫情当作洪水猛兽，……，他们认为只要有疫情存在，就会对社会与政治安全造成威胁，也会对中国的政治安全是一个极大的挑战。」

疫情和封城暴露出缺粮、卫生系统不堪负荷等问题，居民被关在家中足不出户长达数周甚至数月，解封之日一延再延，一些中国网民则表示「动态清零，越清越不灵」。世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上周表示，致力于「清零」的防疫政策是「不可持续的」。

付出高额代价也要坚持清零

经济专家认为，严格防疫策略会给经济带来严重影响。在中国国内也有一些人开始质疑，4月份中国经济活动急剧萎缩，为了遏制病毒采取严格的封锁措施，由此导致的供应链中断的做法是否合理。

相关报导：北京重申坚持清零 专家担忧拖累中国经济

中国国家移民管理局5月12日发布信息表示要「从严限制中国公民非必要出境活动，严格出入境证件审批签发」，此举被认为是疫情防控规定进一步收紧。而上海也在5月17日的疫情防控新闻发布会上宣布，目前全市16个区都已全面实现社会面清零。由此看来，尽管对社会和经济造成冲击，中国官方坚持清零的态度到目前为止仍然不受动摇。

（综合报导）

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中国坚持动态清零 网民抱怨：越清越不灵

中国官方坚持动态清零不动摇的态度，收获了拥护与叫好，但也招致了不少质疑和批评。而面对与官方宣传不同的声音，相关部门也采取了“清零”的措施。  

客座评论：习近平输不起的抗疫

上海疫情大爆发，再次引发清零和共存的争论。政论家邓聿文认为，因为习近平将防疫作为体现制度优势和个人成就的工具，坚持“动态清零”便成为必然结果。中国民众为了他的一己之私，恐怕还要在这种严防死守的不自由状态熬上更长的日子。  

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