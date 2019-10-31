 中共给柏林自由大学一教授职位出资 校友呼吁澄清 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2020

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时政风云

中共给柏林自由大学一教授职位出资 校友呼吁澄清

近日，柏林自由大学数名校友向德国文化部长、柏林市长、该校校长等人发表一封公开信，呼吁澄清该校东亚学系一名德国教授职位由中国出资的问题并立即终止这种状况。公开信倡议人穆达伟(David Missal)2018年8月曾因追踪中国维权律师遭打压事件而被中国驱逐出境。

David Missal, aus China ausgewiesener deutscher Student (picture-alliance/dpa/privat - David Missal)

（德国之声中文网）穆达伟(David Missal)等人在公开信中表示，作为柏林自由大学校友，他们对母校的学术独立忧心忡忡，因为从2019年10月以来，中共开始为该校东亚系一名教授的职位出资，而这样一来就不能排除中共对教学内容施加影响。

公开信指出，据柏林《每日镜报》报道，中国政府机构汉办为柏林自由大学一名教授的职位出资，由他来创建一个中文师范专业，同时，这名教授还将担任柏林孔子学院院长。该报还报道，德国政府在就德国境内孔子学院接受询问时表示，汉办是一个隶属中共中宣部的文化机构；德国政府知道中国和中共试图通过和汉办有着紧密联系的在德孔子学院的活动及教学内容施加影响力，对研究中国的德国学者施加影响力。公开信签署者因此担心，具体而言，这将意味着在语言教学中不能读对中共持批评态度的文章，而且鉴于这个教授职位依赖于来自中国的资金，因此也面临更大的自我审查的风险，甚至不排除中共今后给以政治学为重点的德国教授职位出资的可能性。

Karte Konfuzius Institute in Deutschland DEU

孔子学院在德国的分布图

公开信最后提出四点要求，包括公开汉办和柏林自由大学就新教授职位签署的合同内容，澄清经由什么样的途径和批准达成这一协议，公布计划采取何种措施来排除汉办及中共对教学内容可能的影响以及立即终止和汉办关于新设一个教授职位的合同，要么通过其它途径筹资，要么取消这一职位。

据柏林《每日镜报》去年12月报道，德国自民党议会党团警告说，应该当心中国通过文化机构对德国大学施加影响。德国境内现在有19所孔子学院，大多数都和德国高校合作。设在柏林自由大学的孔子学院是中国在德国的第一所孔子学院，建于2006年。据报道，杜塞尔多夫大学2016年就想尽快结束和孔子学院的合作，但由于合同原因将延迟至今年4月。

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