中共第三份历史决议：新时期有哪些关键词

（德国之声中文网）《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》上周四（11月11日）在中共六中全会闭幕时宣布通过，文本本周二（11月16日）才公开发表。当天，中共总书记、国家主席习近平与美国总统拜登举行了将近4小时的视频会晤。

这份决议自信地强调，"中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。"

从标题看，文件分为两个部分：成就与经验。经验部分在文章的末尾，总共10条。成就部分是文章的主要内容，而成就再分成两部分：新时期之前和新时期开始直到目前中共取得的重大成就。

以下是以关键词的形式展示中共第三份历史决议所涉及的主要内容。

新时期

"党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代"。中共这一时期的主要任务是，"实现第一个百年奋斗目标，开启实现第二个百年奋斗目标新征程，朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进。"

2012年11月，中共第十八大期间，习近平当选中共总书记、中央军委主席。新时期的成就就是中共在习近平领导下取得的成就。

经济建设

该领域的成就包括，“坚持和完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用；加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全。新时期以来，中国"国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过一万美元。"

一带一路

中共"深化改革开放"这一章节中提及一带一路。"我国坚持共商共建共享，推动共建'一带一路'高质量发展，推进一大批关系沿线国家经济发展、民生改善的合作项目"。

文化建设

文章没有提百花齐放，而是批判"拜金主义、享乐主义、极端个人主义和历史虚无主义等错误思潮"，"党着力解决意识形态领域党的领导弱化问题"，提倡"彰显党心民心、国威军威，在全社会唱响了主旋律、弘扬了正能量"。

在互联网管理上，"党高度重视互联网这个意识形态斗争的主阵地、主战场、最前沿，健全互联网领导和管理体制，坚持依法管网治网，营造清朗的网络空间。""党中央明确提出，过不了互联网这一关就过不了长期执政这一关。"

脱贫

新时期以来，"全国832个贫困县全部摘帽，12万8千个贫困村全部出列，近一亿农村贫困人口实现脱贫，提前十年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。"文章写道，人民生活全方位改善，社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅度提升。

生态环保

文章认为，十八大以来，中共以前所未有的力度抓生态文明建设，承认"生态文明建设仍然是一个明显短板"。"党中央强调，生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，决不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长。"

联系到刚刚结束的联合国气候峰会，文章称，"我国积极参与全球环境与气候治理，作出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄严承诺，体现了负责任大国的担当。"

国防：三步走战略

"党提出新时代的强军目标，确立新时代军事战略方针，制定到2027年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队现代化新三步走战略”。

国家安全

文章认为，新时期以来，中国面对的外部压力前所未有，"党中央深刻认识到，面对来自外部的各种围堵、打压、捣乱、颠覆活动，必须发扬不信邪、不怕鬼的精神，同企图颠覆中国共产党领导和我国社会主义制度、企图迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的一切势力斗争到底，一味退让只能换来得寸进尺的霸凌，委曲求全只能招致更为屈辱的境况。"

"党把安全发展贯穿国家发展各领域全过程"，将"严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，顶住和反击外部极端打压遏制，开展涉港、涉台、涉疆、涉藏、涉海等斗争，加快建设海洋强国，有效维护国家安全"。

一国两制

中共强调，必须全面准确、坚定不移贯彻"一国两制"方针，坚持和完善"一国两制"制度体系，坚持依法治港治澳，维护宪法和基本法确定的特别行政区宪制秩序，落实中央对特别行政区全面管治权，坚定落实"爱国者治港"、"爱国者治澳"。

国家统一

文章提出实现统一的愿景，但没有明确的时间表。"解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。"

文章批评现任台湾政府，"2016年以来，台湾当局加紧进行'台独'分裂活动，致使两岸关系和平发展势头受到严重冲击。我们坚持一个中国原则和'九二共识'，坚决反对'台独'分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。祖国完全统一的时和势始终在我们这一边。"

外交

文章写道，"面对复杂严峻的国际形势和前所未有的外部风险挑战，必须统筹国内国际两个大局"。"我们运筹大国关系，推进大国协调和合作。按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针深化同周边国家关系，稳定周边战略依托，打造周边命运共同体。"

新时代的中国共产党：自我评价与展望

"过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。我们一定要继续考出好成绩，在新时代新征程上展现新气象新作为。"

对习个人和习思想的历史定位

文章在"开创中国特色社会主义新时代"章节中集中阐述了习近平的个人重大贡献以及习思想的历史功绩：

"习近平同志对关系新时代党和国家事业发展的一系列重大理论和实践问题进行了深邃思考和科学判断，就新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，提出一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，是习近平新时代中国特色社会主义思想的主要创立者。

习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。"

（综合报道）

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