中共的黑匣子：专家如何看李尚福与秦刚被免职

（德国之声中文网）对于已经消失了一段时间的李尚福和秦刚，北京周二（10月24日）进行了官宣：习近平在当天签署第十四号主席令，免去李尚福的国务委员、防长职务，也免去了秦刚的国务委员职务。而秦刚早在今年7月已经被免去外长职务。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

对于李尚福和秦刚之所以被免职，中国官方没有给出任何解释。中国外交部发言人毛宁在本周三继续重复那句“没有信息可以提供”。

不过国际媒体对此有一些报道。路透社等媒体在今年9月报道称，李尚福因涉嫌与设备采购和开发有关的腐败问题而接受调查。《华尔街日报》援引消息人士称，秦刚的落马和他在担任驻美大使期间发生婚外情有关。

秦刚在7月下旬被免去外长职务后，由其前任王毅接替。据法新社报道，秦刚总共担任了中国外长207天。李尚福的继任者目前还不得而知，中国官方暂时没有任命新国防防长。目前距离北京香山论坛开幕只有5天，外界本来认为，中方可能在香山论坛接待外国防务官员之前任命新防长。

防长暂缺不影响中国军力

针对北京为何会允许防长这样重要的职位暂时空缺，新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖对DW表示，中国国防部长主要是外交职能，不具有运营职能，在南中国海等问题上，各战区司令部和中央军委可能比国防部长发挥更重要的作用。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑也持类似观点，认为李尚福的免职不会影响中国军力。他对DW说，“中国防长不像美国防长在军事上握有实权，而比较像是军事外交的角色，因此对整体战力我认为是不会有太大的影响，真正要去看的是近期火箭军领导层的动荡”。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

除了李尚福和秦刚外，例如火箭军领导层等中国军方其他一系列高层人事变动，也引起公众关注。对于火箭军原司令员李玉超及其副手从公众视野中消失并被免职，中国官方也没做出任何解释。

中国军事高层动荡“可能导致对热点问题的误判”

庄嘉颖指出，李尚福被正式免职——连同火箭军、中国军事法院高层的免职以及中国军事系统其他部门的免职传闻，都表明习近平对军事领导层的重要组成部分感到不满。

“至于具体原因，目前还没有权威的解释。各种假设包括大规模的腐败、派系内斗，以及习近平发现他的军事领导过于谨慎等等……。所有猜测都指向中共和中国最高领导层的不透明性，以及围绕最高领导层似乎存在的不确定性”，他说。

与此同时，这位政治学者也指出，习近平能够在没有明显阻力的情况下罢免军事高层，似乎也凸显了他对权力的把控。他指出未来可能的解雇和新的任命值得关注，“看是否会出现某种模式”。

庄嘉颖告诉DW：“中国、中共和解放军的领导层一直有点像一个黑匣子，但在习近平领导下最近的变化，让这个体系的不透明性和不确定性更上一层楼。如果考虑到解放军领导层的动荡与不安，这些事态发展可能会导致……对热点问题的误判，这些热点问题的范畴从朝鲜半岛延伸至东海、台湾、南中国海以及中印边境。”

“不会削弱习近平的权力”

在去年10月的中共二十大上，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届的惯例，开始其第三任期。秦刚和李尚福是在那之后分别被任命外长和防长的。

伦敦大学亚非学院的教授、中国研究院主任曾锐生（Steve Tsang）对DW表示，尽管秦刚和李尚福分别担任中国外长和防长职务，但他们都不是外交部和国防部的关键决策者。

他说，“中国的部长们实际上是首席运营官，主要负责执行政策而不是制定政策。习近平是中国体制的老大，对所有重大政策具有决定权，包括军事现代化。这一点没有改变”，秦刚和李尚福的下台 “不会削弱习近平对权力的把控”。

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）的中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）也表达了类似观点。他对法新社说，李尚福和秦刚被免职不太可能显着削弱习近平的政治权威，“因为李尚福和秦刚不是习近平真正核心圈子的一部分”。他说，对这两人的清洗“向其他官员强调了拥有习近平支持的重要性”。

针对这些人事变动，华盛顿史汀生中心的中国项目主任兼高级研究员孙韵对法新社表示，这显示了习近平仍然愿意纠正路线，虽然从表面上看，他有信心此类决定不会产生重大影响。她说，“习近平的管控和权力是无与伦比的”。

专家：会让其他官员更怕失宠

普遍认为，数月前才升至外长、防长的秦刚和李尚福是中国领导人习近平亲自挑选的，属于习的亲选领导班子。两人被免职、成为中共建政以来任职时间最短的外长和防长，让人不禁怀疑这个领导班子稳定性。

《中国内参》的出版人、学者倪凌超（Adam Ni）对法新社说， “尽管习近平巩固了他的至高权力，但中国领导层的不稳定仍有增无减。”他表示，秦刚和李尚福被免职显示了“除极少数人外，所有习近平的下属都可能迅速失去权力”，“他们可以得宠，也可以失宠”。

台湾淡江大学的学者林颖佑也赞同这种观点。在谈到李尚福被免职时，他对DW表示，“以前讲七上八下，但现在讲的是能上能下，这个能上能下主要是由习近平来做主导”。

英国智库国际战略研究所（IISS）的中国问题专家努文斯 (Meia Nouwens) 对美联社说，一些人可能将此举视为习近平实力的表现。她说，这显示了他“......可以非常果断地做出这些决定，如果他愿意的话。”

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

“看起来是习派内部小派系在告状”

亚洲协会政策研究所中国政治研究员托马斯认为，最近的人事震荡“暗示去年中共二十大的高层官员审查程序存在着严重缺陷”。他告诉法新社，这可能是因为二十大上一些官员不想和习近平唱反调、不想反对习看好的人选。

伦敦大学中国研究院主任曾锐生对DW表示，这些人事变动或意味 “习家军”面临内斗。

“现实情况是，在去年10月的二十大上，习近平已经去除了党内的其他派系，并将自己的亲信安插在要职，如果他要认真维护党纪——他也确实是认真的，他就必须拿下自己的亲信”，曾锐生说，“而一旦其他派系被清除，习派内部就会出现小派系，看起来秦刚和李尚福都因为其他小派系向习近平告状而陷入了困境”。

曾锐生还指出，这也解释了为何秦、李两人从公众视野消失了一段时间之后才被宣布免职，“因为在习近平这样说之前，没人能做任何事情。如果秦刚和李尚福是被指控犯有‘国家安全’相关罪行，他们就会被有效、迅速地拿下。”

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