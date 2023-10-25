 中共的黑匣子：专家如何看李尚福与秦刚被免职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中共的黑匣子：专家如何看李尚福与秦刚被免职

中共高层近期人事震荡不断：中国周二免去了李尚福的防长职务以及他和秦刚的国务委员职务。中国观察家们普遍认为，两人被免职不会削弱习近平的权力与权威，反而会让其他官员更怕失宠。有专家对DW表示，这反映了“习家军”内部的派系争斗。

李尚福和秦刚在10月24日被免去国务委员职务。两人也分别成为中共建政以来任职时间最短的防长和外长

李尚福和秦刚在10月24日被免去国务委员职务。两人也分别成为中共建政以来任职时间最短的防长和外长

（德国之声中文网）对于已经消失了一段时间的李尚福和秦刚，北京周二（10月24日）进行了官宣：习近平在当天签署第十四号主席令，免去李尚福的国务委员、防长职务，也免去了秦刚的国务委员职务。而秦刚早在今年7月已经被免去外长职务。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

对于李尚福和秦刚之所以被免职，中国官方没有给出任何解释。中国外交部发言人毛宁在本周三继续重复那句“没有信息可以提供”。

不过国际媒体对此有一些报道。路透社等媒体在今年9月报道称，李尚福因涉嫌与设备采购和开发有关的腐败问题而接受调查。《华尔街日报》援引消息人士称，秦刚的落马和他在担任驻美大使期间发生婚外情有关。

秦刚在7月下旬被免去外长职务后，由其前任王毅接替。据法新社报道，秦刚总共担任了中国外长207天。李尚福的继任者目前还不得而知，中国官方暂时没有任命新国防防长。目前距离北京香山论坛开幕只有5天，外界本来认为，中方可能在香山论坛接待外国防务官员之前任命新防长。

防长暂缺不影响中国军力

针对北京为何会允许防长这样重要的职位暂时空缺，新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖对DW表示，中国国防部长主要是外交职能，不具有运营职能，在南中国海等问题上，各战区司令部和中央军委可能比国防部长发挥更重要的作用。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑也持类似观点，认为李尚福的免职不会影响中国军力。他对DW说，“中国防长不像美国防长在军事上握有实权，而比较像是军事外交的角色，因此对整体战力我认为是不会有太大的影响，真正要去看的是近期火箭军领导层的动荡”。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

除了李尚福和秦刚外，例如火箭军领导层等中国军方其他一系列高层人事变动，也引起公众关注。对于火箭军原司令员李玉超及其副手从公众视野中消失并被免职，中国官方也没做出任何解释。

中国军事高层动荡“可能导致对热点问题的误判”

庄嘉颖指出，李尚福被正式免职——连同火箭军、中国军事法院高层的免职以及中国军事系统其他部门的免职传闻，都表明习近平对军事领导层的重要组成部分感到不满。

“至于具体原因，目前还没有权威的解释。各种假设包括大规模的腐败、派系内斗，以及习近平发现他的军事领导过于谨慎等等……。所有猜测都指向中共和中国最高领导层的不透明性，以及围绕最高领导层似乎存在的不确定性”，他说。

与此同时，这位政治学者也指出，习近平能够在没有明显阻力的情况下罢免军事高层，似乎也凸显了他对权力的把控。他指出未来可能的解雇和新的任命值得关注，“看是否会出现某种模式”。

庄嘉颖告诉DW：“中国、中共和解放军的领导层一直有点像一个黑匣子，但在习近平领导下最近的变化，让这个体系的不透明性和不确定性更上一层楼。如果考虑到解放军领导层的动荡与不安，这些事态发展可能会导致……对热点问题的误判，这些热点问题的范畴从朝鲜半岛延伸至东海、台湾、南中国海以及中印边境。”

“不会削弱习近平的权力”

在去年10月的中共二十大上，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届的惯例，开始其第三任期。秦刚和李尚福是在那之后分别被任命外长和防长的。

伦敦大学亚非学院的教授、中国研究院主任曾锐生（Steve Tsang）对DW表示，尽管秦刚和李尚福分别担任中国外长和防长职务，但他们都不是外交部和国防部的关键决策者。

他说，“中国的部长们实际上是首席运营官，主要负责执行政策而不是制定政策。习近平是中国体制的老大，对所有重大政策具有决定权，包括军事现代化。这一点没有改变”，秦刚和李尚福的下台 “不会削弱习近平对权力的把控”。

在去年10月的中共二十大上，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届的惯例，开始其第三任期。有专家指出，李尚福和秦刚不是习近平真正核心圈子的一部分

在去年10月的中共二十大上，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届的惯例，开始其第三任期。有专家指出，李尚福和秦刚不是习近平真正核心圈子的一部分

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）的中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）也表达了类似观点。他对法新社说，李尚福和秦刚被免职不太可能显着削弱习近平的政治权威，“因为李尚福和秦刚不是习近平真正核心圈子的一部分”。他说，对这两人的清洗“向其他官员强调了拥有习近平支持的重要性”。

针对这些人事变动，华盛顿史汀生中心的中国项目主任兼高级研究员孙韵对法新社表示，这显示了习近平仍然愿意纠正路线，虽然从表面上看，他有信心此类决定不会产生重大影响。她说，“习近平的管控和权力是无与伦比的”。

专家：会让其他官员更怕失宠

普遍认为，数月前才升至外长、防长的秦刚和李尚福是中国领导人习近平亲自挑选的，属于习的亲选领导班子。两人被免职、成为中共建政以来任职时间最短的外长和防长，让人不禁怀疑这个领导班子稳定性。

《中国内参》的出版人、学者倪凌超（Adam Ni）对法新社说， “尽管习近平巩固了他的至高权力，但中国领导层的不稳定仍有增无减。”他表示，秦刚和李尚福被免职显示了“除极少数人外，所有习近平的下属都可能迅速失去权力”，“他们可以得宠，也可以失宠”。

台湾淡江大学的学者林颖佑也赞同这种观点。在谈到李尚福被免职时，他对DW表示，“以前讲七上八下，但现在讲的是能上能下，这个能上能下主要是由习近平来做主导”。

英国智库国际战略研究所（IISS）的中国问题专家努文斯 (Meia Nouwens) 对美联社说，一些人可能将此举视为习近平实力的表现。她说，这显示了他“......可以非常果断地做出这些决定，如果他愿意的话。”

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

“看起来是习派内部小派系在告状”

亚洲协会政策研究所中国政治研究员托马斯认为，最近的人事震荡“暗示去年中共二十大的高层官员审查程序存在着严重缺陷”。他告诉法新社，这可能是因为二十大上一些官员不想和习近平唱反调、不想反对习看好的人选。

伦敦大学中国研究院主任曾锐生对DW表示，这些人事变动或意味 “习家军”面临内斗。

“现实情况是，在去年10月的二十大上，习近平已经去除了党内的其他派系，并将自己的亲信安插在要职，如果他要认真维护党纪——他也确实是认真的，他就必须拿下自己的亲信”，曾锐生说，“而一旦其他派系被清除，习派内部就会出现小派系，看起来秦刚和李尚福都因为其他小派系向习近平告状而陷入了困境”。

曾锐生还指出，这也解释了为何秦、李两人从公众视野消失了一段时间之后才被宣布免职，“因为在习近平这样说之前，没人能做任何事情。如果秦刚和李尚福是被指控犯有‘国家安全’相关罪行，他们就会被有效、迅速地拿下。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

The Great Hall of the People, where the Chinese Communist Party plenum is being held, is seen behinds red flags in Tiananmen square in Beijing November 12, 2013. China's leaders will unveil a reform agenda for the next decade on Tuesday, seeking to balance the need to overhaul the world's second-largest economy as it loses steam with preserving stability and to reinforce the Communist Party's power. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS)

李尚福、秦刚双双被免职 中国国务委员仅剩三人 24.10.2023

中国周二解除了李尚福中国国防部长的职务。此外，他和秦刚均被免去国务委员职务。中国高层的人事震荡引发了人们对习近平亲选领导班子稳定性的怀疑。

Workers walk past near the entrance to the venue ahead of the upcoming Xiangshan Forum in Beijing, Sunday, Oct. 29, 2023. The international gathering hosted by the Chinese Defense Ministry aims to discuss security cooperation and raise China's status as a global power and rival to the U.S. and its Asian allies, including Japan and South Korea. (AP Photo/Ng Han Guan)

香山论坛开幕 两位中央军委副主席接待外宾 29.10.2023

北京香山论坛周日开幕。由于原防长李尚福已经被免职，将由中央军委副主席、中国军方二号人物张又侠进行主旨演讲。路透社的报道指出，中国希望利用这次论坛宣传习近平关于建立一个更安全世界的愿景，并拉近与发展中国家的距离。

8.11.2022, Peking, China, 221108 -- BEIJING, Nov. 8, 2022 -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China CPC Central Committee, chairman of the Central Military Commission CMC, and commander-in-chief of the CMC joint operations command center, inspects the CMC joint operations command center, demonstrating the stance of the new CMC on implementing the guiding principles of the 20th CPC National Congress and enhancing troop training and combat preparedness, Nov. 8, 2022. CHINA-XI JINPING-CMC-JOINT OPERATIONS COMMAND CENTER-INSPECTION CN LixGang PUBLICATIONxNOTxINxCHN

路透社: 刘振立有望接替李尚福 在香山论坛前成为新防长 12.10.2023

多名知情人士向路透社透露，中央军委联合参谋部参谋长刘振立有望被任命为新一任中国防长。现任中国防长李尚福已超过六周没有公开露面。分析人士还称，该任命可能在香山论坛前宣布，可能促进中美军事接触。目前，华盛顿已接受了中方的香山论坛邀请。

广告

媒体看中国

3月21日，习近平访问莫斯科与普京举行会谈

德语媒体：中国帮助俄罗斯战争机器维持运转

中俄两国今年的贸易额有望创造新的最高纪录，《南德意志报》评论指出，北京的支持在帮助普京维系着侵略乌克兰的战争，而西方对此却毫无应对之策。