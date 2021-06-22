 中共百年大庆典前夕安保升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2021

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时政风云

中共百年大庆典前夕安保升级

中共即将举行建党百年庆典，北京当局正加强维稳行动，例如对邮件、快递加强管控，地铁安检升级，禁止放飞鸽子。维权人士称，北京对访民进行清场，部分维权者则被抓捕监控。

China verabschiedet Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen

（德国之声中文网）在中国共产党举行建党百年庆祝活动前夕，北京近期展开严格维稳行动，包括对寄往北京的邮件进行“二次安检”，限制“低慢小”航空器活动，频繁对地铁站进行临检，加强查缉日租套房。

根据中国国家邮政局、公安部、国家安全部发布的通告要求，6月21日至庆祝活动结束，各地寄递企业对寄往北京的邮件快件必须经过X光机安检，并逐一加盖或粘贴过机安检标识。北京寄递企业对各地寄往北京的邮件快件全面实行投递前“二次安检”，对北京市同城邮件快件落实投递前过机安检，无安检标识邮件快件一律退返，不得投递。

北京日报报道，自6月13日至7月1日，东城、西城、朝阳、海淀等9个区的行政区域被设置为净空限制区，除庆祝活动期间组织的相关飞行活动以及和平鸽、气球等专项放飞活动外，实施禁止升放任何影响飞行安全的物体和分段限制放飞鸟类措施。在通州区养殖鸽子等鸟类动物，必须进行圈养并禁止放飞；在其他8个区养殖鸽子等鸟类动物，每日6时至15时必须进行圈养并禁止放飞。

China | 32. Tiananmen-Jahrestag

中共建党百年庆祝前夕，北京加强维稳

查缉日租套房、地铁加强临检

北京市公安局上周发布通告，自2021年6月21日零时至7月1日24时期间，在北京行政区域内，高度从地面至无限高，禁止一切单位、组织和个人利用无人机、“穿越机”等“低慢小”航空器进行体育、娱乐、广告性飞行活动和施放气球活动。

中央社报道指出，自5月下旬起，北京市区开始查缉日租套房，派出所派员登门查验证件，境外人士还需出示暂居证登记等文件。6月中上旬起，警方也在北京地铁开始加强临检，不时可见乘客被随机查验证件。

天安门广场、北京故宫博物院、首都博物馆、北京奥林匹克公园中心区等地的管理单位皆发表公告，为配合重大活动暂停开放。北京市公安局也宣布在6月22日和25日庆祝中国共产党成立100周年大型文艺演出专场演出活动期间，对国家体育场周边及相关道路实施交通管制。

  • China Xinjiang Ürümqi Uiguren Protest (Getty Images/G. Niu)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    “七五”事件

    2009年7月5日，新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐爆发了大规模骚乱和暴力事件。起初是维吾尔人示威，后来演变成维族人和汉族等族裔之间的暴力冲突。当局出动了武装警察平息局面。北京当局称这起事件造成至少197人死亡，大多数死者为汉族。图为7月7日一位维族妇女站在全副武装的警察面前。此后，当局不断加强在当地的监控，包括设立备受争议的“再教育营”、强制安装手机监控软件等。

  • Friedensnobelpreis 2010 für Liu Xiaobo (picture-alliance/NTB scanpix)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    奥斯陆的空椅子

    《零八宪章》主要起草人之一刘晓波在2010年获得诺贝尔和平奖，但是他本人却无法亲自接受颁奖。因为在2009年年底，他已经被以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年。2017年6月，在狱中服刑的刘晓波因确诊肝癌晚期而获准保外就医，7月13日医院宣布其病情恶化，经抢救无效病逝。他也是诺奖历史上唯一一位从获奖至辞世始终未能完全恢复人身自由的诺贝尔奖得主。

  • Xi Jinping (picture alliance/landov)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    “习核心”

    2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，此举引起国内外的关注和争议。

  • Bo Xilai Appelationsgericht in Jinan 25.10.2013 (picture-alliance/dpa)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    反腐还是政治斗争

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  • China Luftverschmutzung in Peking (Getty Images/AFP/Wang Zhao)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    与霾作战

    2010年，中国取代日本成为全球第二大国民经济体。经济飞速发展的代价是生态环境的严重破坏，雾霾、饮用水污染以及土壤毒化等问题，成为民众最为忧虑的议题。2014年，总理李克强在《政府工作报告》中表示政府要像与贫困作斗争那样，坚决向环境污染宣战，采取的措施包括将重污染工业企业关闭或迁走，北方居民煤改气工程等。时至今日，环境问题虽然有所改善，但仍然任重而道远，尤其是北方城市在冬季仍然经常出现雾霾天气。

  • Konflikt Südchinesisches Meer | Küstenwachen-Schiffe Philippinen, Hintergrund China (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    领土争议

    随着经济实力和军事实力的增强，中国在与邻国的主权争议中也开始采取越来越强硬的立场。2012年中国和菲律宾在斯卡伯勒浅滩（中方称黄岩岛）对峙数月的事件就是一例。虽然菲律宾方面后来将相关主权争议告到国际仲裁庭，并且得到了有利于菲方的仲裁结果，但是仍然无法改变该岛礁被中方实际控制的现状。此外，中国还在南中国海其它一些争议岛礁实施大规模的“填海造陆”工程，修建军用设施，此举多次受到美国及其盟友的强烈指责。

  • China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    一带一路

    为了消化中国国内过剩的产能，同时也扩大国际经济影响力，中国推出了“一带一路”经济倡议，主要着眼于基础设施建设投资领域。亚洲基础设施投资银行的建立也被视为是对美国主导的世界银行的挑战。东起威海、西至德国杜伊斯堡的中欧班列（图），也是“陆上丝绸之路”的组成部分。美国等西方国家对“一带一路”倡议持怀疑态度，视之为中国扩大地缘政治影响力的努力，提醒参与该倡议的国家不要陷入“债务陷阱”。

  • China Polizei Gesichtserkennung (Getty Images/AFP)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

    当《一九八四》成为现实

    习近平上台以后的中国，对言论自由、媒体自由的压制日益严重。2015年“709维权律师抓捕事件”也标志着对于政治异见的打压愈加强硬。北京正在引入一套社会信用体系，对公民进行诚信行为打分，凡是被纳入失信黑名单的“老赖”将面临无法购买高铁票、飞机票以及无法在旅馆酒店登记入住的惩罚。批评者认为，这一体系可能成为国家全面监控、侵犯公民权利的工具，更有人认为奥威尔小说《一九八四》中描写的极权恐怖统治将在中国成为现实。

  • Demonstrationen in Hongkong für verurteilte Studentenführer (Reuters/T. Siu)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

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  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping (Reuters/K. Lamarque)

    图片回顾中共建政70年之七：中国梦

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    特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。双方致力于解决贸易争端、签订贸易协议的谈判进展艰难，尽管特朗普和习近平2019年6月在大阪会晤发出了愿意继续对话的信号，但是这场大国之间的经济争霸赛何去何从，仍然是个未知数。


维权人士遭“清理出北京”

维权网6月11日报道，各地通往北京的车站码头均进入严厉盘查，有信访纪录的信访人基本上都被劝回地方，剩下一些新访民与残疾访民还坚守北京，不过北京已经开始大清场，凡是到国家信访局的一律被带走后集中处理。报道还引述消息人士称，北京从6月12号起进入“维稳攻坚战”，“在15号之前一定要把妨碍观瞻的访民清理完毕，到20号的时候必须是不要有任何的死角”。维权网写道：“从今天的阵势看，当局势必开创一个有史以来最‘和谐’的建党庆典，北京也将进入起码一个月时间的平壤式的‘和谐’景象。”

维权人士张德利的妻子张淑凤6月21日则在维权网上发文称，在七一中国建党一百周年临近，北京大肆抓捕、地毯式搜索把维权人士清理出北京，严禁滞留北京。部分维权人士则被各地政府公安抓捕、监控、软禁，甚至被暴力维稳。

（综合报道）

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