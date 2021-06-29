 中共百年党庆 北京香港气氛迥异 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2021

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时政风云

中共百年党庆 北京香港气氛迥异

中国共产党将於1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平预计会在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。

China 100. Jahrestag Kommunistische Partei | Peijing

中国共产党7月1日将在北京迎接其建党一百周年。

(德国之声中文网) 中国准备在周四 (7月1日) 纪念共产党成立100周年，在北京天安门广场举行的庆祝活动将为全国过去数周举行的表演和展览画上句号。上午，被视为自毛泽东以来中国最强大的领导人的中国国家主席习近平将在天安门广场发表演说，届时周围应该守备森严。

在天安门广场举行的精心庆祝活动预计以一个直升机编队拖着巨大的锤子和镰刀中共党旗达到高潮，还有战机在天空画出100和71等数字。

随着中国从新冠疫情中恢复，并在全球舞台上采取更坚定的立场，习近平和中国共产党正在高歌猛进，尽管北京也面临着对其在香港和新疆政策的批评，并与试图防止人口危机影响长期经济增长。

法新社在报导中指出，习近平通过个人崇拜巩固了其8年的统治，结束了任期限制，并拒绝任命继任者。在他的领导下，中国共产党已经转向新的挑战，也就是利用手段重新吸引年轻一代，目前该党约有1255万名成员年龄在30岁以下，同时也为中国的消费经济注入更多共产元素。该党周三 (6月30日) 公布的数据显示，2020年党员人数增加了243万，是习近平2013年担任国家主席以来的最大年度增幅，目前党员人数达到9515万。

100 Jahre Kommunistische Partei Chinas

中国国家主席习近平预计将发表一场演说。

中国的独立政治分析家吴强告诉法新社，中国年轻人在中国经济持续高速增长的时期长大，他们认为自己的生活水平和中国的逐步强大是不可避免的。他说：「他们几乎没有对饥荒或专制的记忆，他们甚至对自由也没有记忆。」

与此同时，习近平向以美国为首的海外对手展示了一张挑衅的面孔，激起了民族主义情绪，并将自己推销为新发现的中国自豪感的捍卫者。周一 (6月28日)，习近平在「鸟巢」国家体育场主持了一场有数千人参加的戏剧表演，中国官媒称之为「史诗般的」表演。最后，观众站起来唱了一首歌曲：「没有共产党，就没有新中国」。

气氛凝重的香港

周四香港回归中国的24周年纪念日，过去香港曾在这天发生过反对北京的大规模示威活动。一年前，中国对香港实施了严厉的香港国安法，作为应对2019年「反送中」示威运动的作法。

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中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。

中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。

7月1日是中国共产党成立100周年，北京准备大肆庆祝，同时压制任何可能影响党庆氛围的异议。

在国安法下，有超过64名活动人士被当局以违反国安法起诉，抗议口号也被视为犯罪，香港政府甚至迫使对中国抱持批判立场的《苹果日报》结束营运。大赦国际形容国安法让这个曾经以自由为名的城市陷入了「人权危机」。

港警已拒绝民间团体申请7月1日举行示威的请求，这些团体也发誓要藐视街上一万多名警察的存在。一名叫Ken的香港人告诉法新社：「中国共产党可以下地狱。任何有价值的东西，他们都会破坏。」

(路透社、法新社) 

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