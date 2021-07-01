 中共百年党庆 习近平说了什么? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2021

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时政风云

中共百年党庆 习近平说了什么?

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。

China I Amsprache Präsident Xi Jinping

(德国之声中文网) 中国准备在周四 (7月1日) 纪念共产党成立100周年，中国国家主席习近平以毛装现身天安门广场发表演说。中国国务院总理李克强与前领导人胡锦涛都出席活动，但前领导人江泽民却缺席，引发外界关注。

习近平在演说一开始强调，透过中国人民的奋斗，中国共产党实现第一个百年的目标，也就是全面建成小康社会，并解决贫困问题。他说：「中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。」
 
他也在演说中提到中共透过推进「五位一体」的布局与推进「四个全面」的战略布局来完善「中国特色社会主义制度」，并推进国家治理体系和治理能力现代化，坚持依规治党、形成比较完善的党内法规体系，战胜一系列重大风险挑战。
 
习近平指出：「新的征程上，我们必须坚持党的全面领导，不断完善党的领导，增强『四个意识』、坚定『四个自信』、做到『两个维护』，牢记『国之大者』，不断提高党科学执政、民主执政、依法执政水平，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用！」
 
他也重申，中国共产党必须继续坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、「三个代表」重要思想、科学发展观，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想。习近平说：「中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。」

100 Jahre Kommunistische Partei Chinas

习近平在中共建党百年演说中提到了中国加强国防与军事现代化的重要性。他表示，强国必须强军，军强才能国安。坚持党指挥枪，建设自己的人民军队。

习近平内外政策定调

在外交层面，习近平说中国必须奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系，以及推动共建「一带一路」高质量发展。
 
他说：「中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样幹，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！」说到这时现场响起热烈掌声。
 
习近平还讲到，中国共产党必须不断严密组织体系，建立德才兼备的体系，坚定不移推进党风廉政建设。在香港跟澳门的议题上，习近平重申贯彻「一国两制」、「港人治港」与「澳人治澳」的原则。他说，重要的是要落实对香港与澳门的全面管治权，以及落实特区维护国家安全的制度与机制。
 
在台湾议题上，习近平重申实现完全统一是共产党的历史任务，也坚持以一个中国原则和「九二共识」来推进中国和平统一的进程。他说：「两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何“台独”图谋，共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。」

(新华社等)

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