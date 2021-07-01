中共百年党庆 习近平说了什么?

(德国之声中文网) 中国准备在周四 (7月1日) 纪念共产党成立100周年，中国国家主席习近平以毛装现身天安门广场发表演说。中国国务院总理李克强与前领导人胡锦涛都出席活动，但前领导人江泽民却缺席，引发外界关注。

习近平在演说一开始强调，透过中国人民的奋斗，中国共产党实现第一个百年的目标，也就是全面建成小康社会，并解决贫困问题。他说：「中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。」



他也在演说中提到中共透过推进「五位一体」的布局与推进「四个全面」的战略布局来完善「中国特色社会主义制度」，并推进国家治理体系和治理能力现代化，坚持依规治党、形成比较完善的党内法规体系，战胜一系列重大风险挑战。



习近平指出：「新的征程上，我们必须坚持党的全面领导，不断完善党的领导，增强『四个意识』、坚定『四个自信』、做到『两个维护』，牢记『国之大者』，不断提高党科学执政、民主执政、依法执政水平，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用！」



他也重申，中国共产党必须继续坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、「三个代表」重要思想、科学发展观，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想。习近平说：「中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。」

习近平内外政策定调

在外交层面，习近平说中国必须奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系，以及推动共建「一带一路」高质量发展。



他说：「中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样幹，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！」说到这时现场响起热烈掌声。



习近平还讲到，中国共产党必须不断严密组织体系，建立德才兼备的体系，坚定不移推进党风廉政建设。在香港跟澳门的议题上，习近平重申贯彻「一国两制」、「港人治港」与「澳人治澳」的原则。他说，重要的是要落实对香港与澳门的全面管治权，以及落实特区维护国家安全的制度与机制。



在台湾议题上，习近平重申实现完全统一是共产党的历史任务，也坚持以一个中国原则和「九二共识」来推进中国和平统一的进程。他说：「两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何“台独”图谋，共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。」

(新华社等)

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