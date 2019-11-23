中共派员进澳洲国会? 车商死亡案疑点重重

(德国之声中文网)澳大利亚安全按情报机构周日(11月24日)罕见发布一份声明，称正在调查中国试图在澳国国会安插间谍的案件。此前，澳大利亚一家电视台披露，一个疑似中国间谍的网络促请居住在墨尔本的豪华车商Bo "Nick" Zhao竞选澳国国会议员，更为之向其提供了1百万澳元（约48亿人民币）的资金。

澳大利亚情报局(ASIO)局长布杰斯（Mike Burgess）在声明中说，"情报机构会严肃对待"电视节目报道的相关指责。"澳大利亚人民可以放心，安全情报局早就在关注媒体今天报道的案件。"

路透社试图联络中国驻澳大利亚使馆官员对该案表态，但没有成功。

根据《悉尼先驱晨报》(Sydney Morning Herald)与第9电视网"60分钟节目（"Nine network programme "60 Minutes"） 以及另一报纸《时代报》（The Age）联合发布报道，援引了这名赵姓车商的盟友以及西方国家情报机构的消息来源，称一年前，32岁的赵姓车商向澳大利亚情报局呈报了另一名墨尔本商人的渗透企图。今年3月，赵姓车商被发现死于一家酒店的客房里。迄今警方没有公布死因。

澳中关系近年来降温迅速

澳国情报局长没有对该案做进一步评论。他在声明中说，他肩负着保护澳大利亚的民主制度以及维护主权的义务。"外国情报机构怀有敌意的活动将继续真实的威胁我们国家安全。澳大利亚情报局会继续抵抗来自外国情报机构的间谍活动。 "

澳大利亚国会情报委员会主席哈斯提(Andrew Hastie)说，该案有“超现实感”，很像一部“侦探小说”。他对“60分钟”节目说，“不仅是袋子里装钱，送给要给的人，这是一次利用澳大利亚公民充当外国间谍、由国家资助，渗透我们国会的企图，旨在影响我们的民主制度。”

澳大利亚自然资源十分丰富，近几年来，由此对北京插手堪培拉事务的指责声渐高，两国之间的关系迅速降温。不过中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴。

就在几天前，一名自称是中国情报机关特工的男子王立强逃到澳洲，向该国情报局提交了北京在台湾、澳大利亚等海外地区进行干预的内部情报，并透露了中国在香港高级军事情报人员的身份。王立强目前同妻子和儿子生活在悉尼，并已向澳大利亚当局提出政治避难申请。

上周六，上海公安局静安分局发布"情况通报"，称王立强是无业涉案的在逃人员，他所持有的证件均为伪造。王立强，现年26岁，福建南平人，曾多次因诈骗罪被立案调查，曾被判刑一年零三个月，缓刑执行。今年4月，上海公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强立案侦缉调查。

李鱼/罗法(路透社、法新社)