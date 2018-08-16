中共收紧党纪　宗教家事也踩红线

(德国之声中文网) 中共週日 (8/26) 公布新的《中国共产党纪律处分条例》，加入11则全新的条文，共作出数十处修改。这是中共十九大后首度修例，新例也跟随十九大的步伐，把「习思想」加入为指导思想，强调「坚决维护习近平的核心地位」。

中国官媒点出现今的8种新型违纪行为，包括﹕干扰巡视工作、党员信仰宗教、借用服务对象资产、民间借贷获取大额回报、利用宗族和黑恶势力欺压群众、形式主义、官僚主义、对家属失管失教。

信仰宗教将劝退党

在政治纪律方面，5项新规定的其中一条特别针对有宗教信仰的党员﹕要对他们加强思想教育，如果经党组织「帮助教育」仍然没有转变，会劝其退党，劝而不退就会除名。而参与利用宗教「搞煽动活动」的党员，会开除党籍处分。

修例之后开除党籍并不等于除名，中国官媒《人民日报》指遭开除党籍处分的党员，五年内不得重新入党，但是被除名者则没有限制。

新条例也多次提及要阻吓破坏党团结的分子。增设罚则打击製造、散佈、传播政治谣言，政治品行恶劣者；在重大原则问题上不与党中央保持一致，并且有实际言行或造成不良后果者，都会受罚。

另一个重点是，针对在地方或部门「搞山头主义」、背着党中央「另搞一套」，或者对党中央的决策部署「打折扣、搞变通」的党员。新条例指，对党不忠诚不老实，阳奉阴违，「搞两面派，做两面人」的都会处分。

严打金融谋利

中共总书记习近平在上个五年任期严打党内贪腐，而金融界成为近期的打击目标。在反贪方面，中纪委这次针对金融活动新增多项条文，涵盖范围也写得更加细緻，包括﹕通过民间借贷获取大额回报、向服务对象借用资产、在决策中掌握股票信息、利用职权购买基金等，都明文规定会受到处分。

为亲友在金融信贷、吸收存款、推销金融产品等谋利者，也会处罚。而「盲目举债」，搞劳民伤财的「形象工程、政绩工程」招致国家较大损失，也会提升罚则，最严重可开除党藉。

家事也是党事？

新条例甚至连党员的家事也管，在「生活纪律」的章节中新增﹕对不重视家风建设，对配偶子女「失管失教」造成不良影响或严重后果者，最高处分撤销党内职务。中纪委指这是要增强自律意识，更好落实社会主义核心价值。

利用宗族或黑恶势力欺压群衆，纵容涉黑涉恶活动、爲黑恶势力充当「保护伞」的，也新增了罚则。

现时中国共产党拥有超过8900万党员，这次是习近平接掌中共总书记后第二度条例，新版本会在今年10月1日实施。而上一次修订党纪处分条例則是2015年10月。