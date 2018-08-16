中共收紧党纪　宗教家事也踩红线

(德国之声中文网) 中共週日 (8/26) 公布新的《中国共产党纪律处分条例》，加入11则全新的条文，共作出数十处修改。这是中共十九大后首度修例，新例也跟随十九大的步伐，把「习思想」加入为指导思想，强调「坚决维护习近平的核心地位」。
中国官媒点出现今的8种新型违纪行为，包括﹕干扰巡视工作、党员信仰宗教、借用服务对象资产、民间借贷获取大额回报、利用宗族和黑恶势力欺压群众、形式主义、官僚主义、对家属失管失教。
信仰宗教将劝退党
继2015年10月后，2018年习近平在其任内第二次修改党纪罚则。
在政治纪律方面，5项新规定的其中一条特别针对有宗教信仰的党员﹕要对他们加强思想教育，如果经党组织「帮助教育」仍然没有转变，会劝其退党，劝而不退就会除名。而参与利用宗教「搞煽动活动」的党员，会开除党籍处分。
修例之后开除党籍并不等于除名，中国官媒《人民日报》指遭开除党籍处分的党员，五年内不得重新入党，但是被除名者则没有限制。
新条例也多次提及要阻吓破坏党团结的分子。增设罚则打击製造、散佈、传播政治谣言，政治品行恶劣者；在重大原则问题上不与党中央保持一致，并且有实际言行或造成不良后果者，都会受罚。
另一个重点是，针对在地方或部门「搞山头主义」、背着党中央「另搞一套」，或者对党中央的决策部署「打折扣、搞变通」的党员。新条例指，对党不忠诚不老实，阳奉阴违，「搞两面派，做两面人」的都会处分。
中共十九大把「习思想」加入党章，这次党纪处分修例也跟随步伐，强调习近平的核心地位。
严打金融谋利
中共总书记习近平在上个五年任期严打党内贪腐，而金融界成为近期的打击目标。在反贪方面，中纪委这次针对金融活动新增多项条文，涵盖范围也写得更加细緻，包括﹕通过民间借贷获取大额回报、向服务对象借用资产、在决策中掌握股票信息、利用职权购买基金等，都明文规定会受到处分。
为亲友在金融信贷、吸收存款、推销金融产品等谋利者，也会处罚。而「盲目举债」，搞劳民伤财的「形象工程、政绩工程」招致国家较大损失，也会提升罚则，最严重可开除党藉。
家事也是党事？
新条例甚至连党员的家事也管，在「生活纪律」的章节中新增﹕对不重视家风建设，对配偶子女「失管失教」造成不良影响或严重后果者，最高处分撤销党内职务。中纪委指这是要增强自律意识，更好落实社会主义核心价值。
利用宗族或黑恶势力欺压群衆，纵容涉黑涉恶活动、爲黑恶势力充当「保护伞」的，也新增了罚则。
现时中国共产党拥有超过8900万党员，这次是习近平接掌中共总书记后第二度条例，新版本会在今年10月1日实施。而上一次修订党纪处分条例則是2015年10月。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“政法委沙皇”
曾经的中共政治局常委、中央政法委书记周永康在2013年落马，成为改革开放至今被查处官员中级别最高者。他2015年因“受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密”罪名，被判处无期徒刑。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的国资委主任
原国资委主任、中石油董事长蒋洁敏在2013年8月被带走，在2015年10月被判处16年有期徒刑。中石油官方网站在2016年5月专门公布消息，通报了“为彻底肃清周永康、蒋洁敏等案件造成的影响”，通报对相关腐败案涉及人员的处理情况。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的宣传口大佬
与蒋洁敏一样，2013年落马的中央委员李东生（图）和候补委员王永春也被看作是周永康的嫡系。其中李东生获刑15年，王永春获刑20年。李东生曾在宣传口担任要职，是十七大的新闻发言人。2009年后，他调任公安部。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“大内总管”
曾在胡锦涛任内担任中共中央办公厅主任的令计划，在2014年年底落马，此后被“双开”。他在2015年7月因“受贿、非法获取国家秘密“等罪名被判处无期徒刑。令计划是中国49年建国以来首位被查办的中共中央办公厅主任。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“东北虎”
曾经的中央军委副主席、有“东北虎”之称的徐才厚，在2014年落马，被开除党籍、军籍。他在2015年3月因膀胱癌去世。据港媒报道，这位军方大佬在获罪时已经是癌症晚期。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的政协副主席
原政协副主席苏荣在2014年落马， 2015年被“双开”、移交司法，成为中共十八大后又一位落马的副国级官员。他的落马牵扯一系列江西官场贪腐案件，引发江西“官场地震”。2017年1月，他被以“受贿罪”判处无期徒刑。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的天津市长
原天津市委代理书记、市长、中央委员黄兴国在2016年9月接受“组织调查”，在2017年1月被“双开”、移交司法。他是十八后首位落马的直辖市负责人（之后还有孙政才）。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
曾经的“接班人”
曾被外界看作是中共“第六代领导人”热门人选的孙政才，在今年7月被调离了重庆市委书记一职，9月被中共中央开除党籍、公职，移交司法，成为唯一一位落马的中共十八届政治局委员。耐人寻味的是，5年前，薄熙来也是在同样的职位上落马。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
18名中央委员落马
中共十八届中央委员会的205名中央委员中，目前有18人落马，分别是蒋洁敏、李东生、杨金山、令计划、周本顺、杨栋梁、苏树林、王珉、田修思、黄兴国、王建平、李立国、孙怀山、项俊波、王三运、孙政才、杨焕宁、吴爱英。十九大前最后一位落马的是原司法部长吴爱英（图）。
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那些“无缘”十九大的“大老虎们”
17位候补委员落马
十八届中央委员会的171名候补委员中，目前有17人落马，分别为李春城（图）、王永春、万庆良、陈川平、潘逸阳、朱明国、王敏、杨卫泽、范长秘、仇和、余远辉、吕锡文、李云峰、牛志忠、杨崇勇、张喜武和莫建成。
作者: 王凡