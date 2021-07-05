 中共抱团取暖 习近平暗批美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2021

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时政风云

中共抱团取暖 习近平暗批美国

纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?

China Boao Forum Xi Jinping

习近平在演说中强调：「国际规则应该是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。」

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整整一百年前，在苏联共产党人的扶持下，中国也成立了共产党组织。现如今，苏共早已成为历史，而中共却已成为世界上党员人数最多、等级最森严、动员能力也最强的政党。

习近平声称，中共没有私利，从不代表任何利益集团、权势团体、特权阶层的利益。政论家邓聿文则认为，这是否认基本人性的谎言，只会使中共和它的9500多万党员变得极其伪善。

皮尤公司在17个发达国家发起的一项民调显示，多数民众对中国持负面印象，对中国领导人习近平的信任度仍徘徊在历史最低点。相比之下，拜登取代特朗普出任美国总统后，各国民众对美国的印象则有所好转。

如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。

习近平周四上午针对中共创党百年发表演说，内容触及广泛的议题。目前在美国芝加哥大学担任访问学者的縢彪认为，习近平在思想上延续中共一贯的套话，但在外交丶香港与台湾议题上则是表现出更强硬的态度。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(7月6日)在北京举行的中共与世界政党领导人峰会上通过视频发表讲话，敦促世界各国政党反对任何想「阻挠他国发展」的国家，影射美国对中国的做法。

他说：「国际规则应该是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。我们要共同反对以多边主义之名行单边主义之实的各种行为。」

根据新华社报导，习近平还强调，「各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式」，并说：「一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算！」

路透社报道，美国将中国视为战略竞争对手，现任总统拜登寻求包括欧盟和日本在内民主盟友支持，共同应对中国日益强硬的立场。北京则加强与朝鲜和塞尔维亚等友好国家的支持和肯定。

习近平再次呼吁为「建构人类命运共同体」而努力，并提到要反对那些运用技术封锁和发展脱钩的国家。这呼应了中国外交官对美国的批评，认为华盛顿试图通过切断中国获得美国技术的途径来阻碍中国的发展。

组织这次活动的中共中央对外联络部副部长郭业洲说，这次线上会议旨在帮助国际社会「更快地适应中国的崛起」，并使北京获得更多「理解、支持和陪伴」。

从有关新冠疫情的初始防控、对邻国的海洋和领土强硬态度、在香港的镇压和对新疆少数民族的待遇，以及和批评者打口水仗的 「战狼外交」，路透社报道，中国越来越担心自己的国际形象受到损害，

根据美国皮尤研究中心6月30日发布的一项针对17个发达经济体的调查显示，人们对中国的看法仍然普遍消极，对习近平的信心接近历史最低点。

(路透社等)

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