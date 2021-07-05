中共抱团取暖 习近平暗批美国

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(7月6日)在北京举行的中共与世界政党领导人峰会上通过视频发表讲话，敦促世界各国政党反对任何想「阻挠他国发展」的国家，影射美国对中国的做法。

他说：「国际规则应该是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。我们要共同反对以多边主义之名行单边主义之实的各种行为。」

根据新华社报导，习近平还强调，「各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式」，并说：「一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算！」

路透社报道，美国将中国视为战略竞争对手，现任总统拜登寻求包括欧盟和日本在内民主盟友支持，共同应对中国日益强硬的立场。北京则加强与朝鲜和塞尔维亚等友好国家的支持和肯定。

习近平再次呼吁为「建构人类命运共同体」而努力，并提到要反对那些运用技术封锁和发展脱钩的国家。这呼应了中国外交官对美国的批评，认为华盛顿试图通过切断中国获得美国技术的途径来阻碍中国的发展。

组织这次活动的中共中央对外联络部副部长郭业洲说，这次线上会议旨在帮助国际社会「更快地适应中国的崛起」，并使北京获得更多「理解、支持和陪伴」。

从有关新冠疫情的初始防控、对邻国的海洋和领土强硬态度、在香港的镇压和对新疆少数民族的待遇，以及和批评者打口水仗的 「战狼外交」，路透社报道，中国越来越担心自己的国际形象受到损害，

根据美国皮尤研究中心6月30日发布的一项针对17个发达经济体的调查显示，人们对中国的看法仍然普遍消极，对习近平的信心接近历史最低点。

(路透社等)

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