中共「打虎」行动扩展 杭州2.5万干部政商关係遭查

（德国之声中文网）中国政府23日发出公告，警告浙江省会杭州市内的上万名官员们，要求他们需断绝自己及家属与当地企业可能存在的任何「利益冲突」。在这项通告发布的两天前，杭州市委书记周江勇才因涉嫌严重违纪违法正遭调查。美联社指出，中国政府在打贪时常用这个说法。

英国《金融时报》报导，杭州是包含了阿里巴巴等中国领先科技企业的总部所在地，而随着政府加强对于科技产业的监管，杭州官员与当地企业间的关係也受到有关单位的注目。

中共中央纪律委员会（中纪委）表示，相关领导干部应进行自查检视，采取即时报告、书面呈交的方式反映问题，并于3个月内主动完成纠改。共有近2.5万名地方官员是此次「自查自纠」审查的对象，在过去3年内退休的官员也在调查范围内。调查重点则在于他们与地方企业的不法关系，例如非法借贷等行为。

根据最近党和政府的修订规则，高阶官员不得监管其配偶或子女管理的公司所属的行业。但如果他们的直系亲属担任较低级别的职务或只是担任公司的顾问，就不算有利益冲突。而中纪委也强调：「即便领导干部本人没有参与违规经商办企，也不能置身事外。」

24日，中新网引述中国最高人民检察院官方微信消息称，最高人民检察院依法分别对贵州省政协原党组书记、主席王富玉和青海省人民检察院原党组书记、检察长蒙永山决定逮捕。报导称，两人涉嫌受贿等罪。

杭州成「打虎」行动目标

中国当局对于杭州市政府政商关係的扩大审查行动，发生在杭州市委书记周江勇落马的两天后。据悉，周江勇在3年前上任，任内热衷发展科技业，也与阿里巴巴有着密切互动。

而在周江勇被查之前，近几个月浙江省内也另有两名高官因贪腐而受到调查。中国《财新网》称，周江勇是2017年中国十九大以来浙江首名落马高官，同时也代表中央的「打虎」行动版图再次扩张。

《华尔街日报》报导，2019年，周江勇曾公开授予阿里巴巴创办人马云「功勋杭州人」的荣誉称号，而马云当时也在致辞时称，杭州政府和阿里巴巴之间，代表了一种「全新的政企关係，一种亲情关係」。

中纪委并没有将周江勇的拘留与任何公司或企业家连结起来，然而《金融时报》报导称，自从马云创立的金融科技平台蚂蚁金服约370亿美元的IPO计画，被监管机构在最后一刻叫停后，杭州官员和当地企业之间可能存在的关联就一直受到审查。

蚂蚁金服集团的IPO本是全球最大的IPO，但在马云公开批评中国金融监管机构和中国的国有银行后的几天内，中国国家主席习近平亲自作出停止上市的决定。

《华尔街日报》报导，根据杭州市政府官网此前发布的一份公告显示，阿里巴巴和杭州市政府曾签订一项全面深化战略合作协议。这份公告后来又从政府官网上被撤下。

周江勇最后一次公开露面是週五（8月20日）出席杭州市碳达峰碳中和工作领导小组第一次（扩大）会议，并在会上发表讲话，两天后便传出周江勇落马的消息

目前在杭州市人民政府的官方网站上，已无法搜索到任何周江勇的个人讯息，有关周江勇以领导小组组长身份主持前日会议的相关报导也被撤下。

（综合报导）

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