中共建政75週年 习近平：坚持党总揽全局

中国领导人习近平在中共建政週年前夕，于公开演说中重申中共集权统治方针，强调必须坚持党中央威权集统一领导。同时也宣称：“台湾是中国神圣领土”；台湾则反驳指，主流民意拒绝习近平说法。

（德国之声中文网）10月1日为中共建政75週年，中国当局週一（9月30日）依照惯例举行招待会，邀请各方代表参加。

习近平在招待会上发表演说提及，要推进中国式现代化，“必须始终坚持党总揽全局，坚决维护党中央威权和集中统一领导”。习近平也指出，“前进道路不可能一马平川，必定会有艰难险阻”，但强调“任何困难都无法阻挡中国人民前进的步伐”。

根据中国官媒《新华社》公布消息，多名曾任中共领导职务人士出席该场招待会，其中包含已长期未公开露面的82岁中国前总理温家宝，以及90岁的前全国政协主席李瑞环，两人分别坐在习近平两侧。但2022年在中共二十大大会议上被带离会场的前总书记胡锦涛则未现身。

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习近平称台湾“中国的神圣领土”

习近平在会上发表演说时，也分别提及港澳及台湾议题，并重申北京一贯立场。

习近平指出“实现中华民族伟大复兴”，是包括香港、澳门、台湾同胞在内的“全体中华儿女的共同愿望”，要求准确、坚定贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、“高度自治”的方针。

在台湾方面，习近平则称呼台湾是“中国的神圣领土，两岸人民血脉相连、血浓于水”，重申坚持“一个中国原则”、“九二共识”，“反对台独分裂活动”等对台主张，并指将深化两岸经济文化交流合作，促进两岸民众“心灵契合”，“实现祖国统一，是大势所趋、大义所在、民心所向，历史的车轮谁都无法阻挡”。

对此，台湾陆委会透过声明强调：“中华民国是主权国家，台湾从来都不是中华人民共和国一部分，这是客观事实及台海现状”，并指习近平以一中原则、九二共识作为两岸互动的政治前提，“没有中华民国生存空间”，早已被台湾主流民意拒绝。

陆委会引述台湾总统赖清德就职演说时提出的“四个坚持”，呼吁北京“正视两岸互不隶属的现实、理性面对台湾主流民意，与台湾民选政府务实进行对话”，以为两岸良性发展创造有利条件。

这也是自台湾总统赖清德上任以来，习近平在近两个月内第二度提出反对台独言论。北京此前曾批评赖清德对外释出台独危险信号，并加强解放军在台湾周围的军事活动。

赖清德自上任以来多次对两岸议题强硬表态，除了就职演说内容被当地媒体指为“新两国论”，上个月“823炮战”66週年当天也在金门演说中表示：“不愿意受共产党统治，我们要继续过民主自由人权法治的生活”。

上週二（24日）赖清德出席台湾民防活动时表示，“台湾不可能签署和平协议”，主张以实力确保和平，一纸文件“靠不住”。

赖清德指出，他身为总统兼三军统帅肩负3项使命，首先就是捍卫主权，赖清德强调，有主权，才有国家，才有台湾，才有中华民国；其次为强化台湾经济安全与韧性，减少将投资集中于中国。最后则是与民主阵营站在一起，让独裁者不敢轻举妄动，以备战来避战。

（路透社、台湾陆委会、新华社等）

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